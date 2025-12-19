「日本の棚田フォトコンテスト」結果発表のお知らせ

株式会社ヤマタネ

株式会社ヤマタネ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：河原田 岩夫）は、2025年8月1日から10月31日までを募集期間として、「日本の棚田フォトコンテスト」を開催しました。全国から2,026件ものご応募をいただき、この度、受賞作品が決定しましたのでお知らせいたします。

本コンテストは、棚田の魅力や現状を写真で広く伝え、保全への関心を高めることを目的に、当社として初めて開催したものです。美しい景観だけでなく、地域の営みや生態系、担い手不足など、棚田の“今”を捉えた多彩な作品を全国から多数お寄せいただきました。

受賞作品につきましては、下記のリンクからご確認いただけます。

https://ganref.jp/common/special/yamatane2508/

■最優秀賞

「シンクロナイズドドロリング」 作者：藤元 麻未 様 撮影地：岡山県岡山市

■ 開催概要

（１）募集テーマ

日本の棚田、そこに関わる人々、生態系など棚田を取り巻く環境

（２）募集期間

2025年8月1日（金）正午～10月31日（金）正午

（３）応募可能数

1人10点まで応募可

（４）賞と賞品

最優秀賞１点：商品券（10万円） + 棚田米（10kg）

優秀賞３点：商品券（5万円） + 棚田米（５kg）

ヤマタネ賞５点：商品券（1万円） + 棚田米（５kg）

入選１０点：商品券（5千円）

（５）審査員

・今森光彦 氏（写真家）

・株式会社ヤマタネ

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ヤマタネ 経営企画部 広報担当

TEL：03-3820-1116 E-mail：kikaku@yamatane.co.jp

・作品募集は、写真投稿サイト「GANREF」（株式会社インプレス運営）にて行いました。

・掲載作品に写っている方々には、撮影および掲載の許可をいただいております。

・審査結果に関する個別のお問い合わせにはお答えしかねますので、予めご了承ください。