茨城県東海村が住民向けLINE公式アカウントをリニューアル！プレイネクストラボ株式会社がシステム提供と構築を支援

プレイネクストラボ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：柏 匠、以下 「プレイネクストラボ」）は茨城県東海村（以下「東海村」）LINE公式アカウントのリニューアルに「スマート公共ラボ for GovTechプログラム」を活用し、2025年12月17日（水）より一般公開したことをお知らせします。

３つの充実した「リッチメニュー」

LINEのトーク画面下部に固定表示されているリッチメニューを切り替えることができる「タブ機能」を利用して、ジャンル別にメニューを表示させることができるようになりました。「メインメニュー」「子育て」「暮らし・村の情報」に加え防災・気象の計４つのメニューを表示することができます。

欲しい配信カテゴリーをカスタマイズできる「セグメント配信機能」

これまではLINEに登録している全ての住民に送られていた配信ですが、リニューアル後からは欲しい配信カテゴリーを「受信設定」に回答することで、受信する情報をカスタマイズすることができます。住民がほしい情報に絞って配信ができるため、村からの情報発信がこれまで以上に効果的になることが期待されます。

配信予定の情報カテゴリー一覧（2025年12月17日時点）- 防災，気象，防犯に関する情報- 暮らしやまちづくりに関する情報- 広報とうかいなどに関する情報- イベントや講座，観光に関する情報- 生涯学習，スポーツ，文化に関する情報- 福祉，介護，高齢者支援に関する情報- 医療，健康づくり，各種健診に関する情報- 子育てや小中学校に関する情報- 職員採用や委員募集に関する情報- ごみお知らせ配信近くの避難場所を検索できる「避難所検索機能」

今回のリニューアルでは「避難所検索機能」を導入しています。画面の流れに沿って自身の位置情報を送信すると、近くの避難所施設一覧を検索することができます。普段から近くの避難所を確認しておき、いざとなった際にもLINE公式アカウントを利用して、安心して行動することができます。

東海村のLINE公式アカウント

https://lin.ee/8jvWN4M

