Legal AI - 判決前に「勝敗」が見える！裁判の勝訴確率をAIで算出する「AI司法ジャスティ・アイ」が誕生。感情を排したデータ分析で、泣き寝入りゼロへ

Legal AI株式会社Legal AI - 裁判の勝訴確率をAIで算出

判決前に「勝敗」が見える！裁判の勝訴確率を算出するAI司法ジャスティ・アイ、誕生。

～「負け戦」を回避し、最強の戦略を。AIが導く司法の新しい未来～

Legal AI 株式会社（本社：東京都）は、AI技術を用いて裁判の勝訴確率や判決内容を予測・分析する新サービス「AI司法ジャスティ・アイ」をリリースいたしました。

■ 開発背景：司法の壁と泣き寝入り

「弁護士費用が高すぎる」「勝てるか分からない裁判に踏み切れない」

日本では、こうした経済的・心理的なハードルにより、法的トラブルを抱える多くの人が泣き寝入りしています。私たちは、「国民に司法を開放する」をビジョンに掲げ、テクノロジーの力で誰もが平等に正義へアクセスできる社会を目指し、本サービスを開発しました。

■ 「AI司法ジャスティ・アイ」の主な機能

ジャスティ・アイは、感情を排除したAIが客観的データに基づき、あなたの裁判を多角的に分析します。

勝訴確率算出: 訴状や反論書面を解析し、過去の判例データベースと照合して勝訴の可能性をパーセンテージで提示。提訴すべきか、和解すべきかの合理的な判断材料を提供します。

判決予測・詳細解説: 判決の結論だけでなく、その理由や法的根拠、損害賠償額の目安、訴訟費用の負担割合までをAIが予測し、平易な言葉で解説します。

勝敗要因分析・控訴対策: 「なぜ勝てるのか」「どこが弱点か」を分析。万が一敗訴が予測される場合の控訴戦略や、逆転のためのポイントも提案します。

司法ドラマ脚本作成: あなたのケースを元に、AIが架空の法廷ドラマ脚本を生成。客観的な視点で事件を「物語」として見ることで、冷静な状況把握を促します。

■ 5つの革命的メリット

【司法アクセス革命】 24時間365日、スマホから即座に法的見通しを確認可能。

【費用革命】 弁護士に依頼する前の「セカンドオピニオン」や「予備調査」として、圧倒的な低コストで利用可能。

【透明性革命】 ブラックボックスになりがちな判決プロセスを、AIが論理的に可視化。

【法律用語革命】 難解な専門用語をAIが翻訳し、誰でも分かる言葉で説明。

【効率化革命】 無益な訴訟を減らし、早期和解や適切な戦略転換を促進。

■ 適法性と弁護士とのパートナーシップ

本サービスは、弁護士法72条（非弁行為）を遵守するため、法的判断や代理行為は行わず、あくまで「過去のデータに基づく統計的予測・分析情報の提供」に特化しています。

また、AIは弁護士を代替するものではありません。AIが算出したデータを武器に、パートナーの弁護士がより高度で人間味のある戦略を立案する「AI×専門家」のハイブリッド支援も可能です。

■Legal AI - 最強のAI弁護士とは

AI技術を用いて司法アクセスの格差を解消するため、経済的な理由で法的トラブルを解決できない人々に「AI弁護士」を完全無料で提供するものです。

[ クラウドファンディング実施中 ]

『泣き寝入りを終わらせる。すべての人に、完全無料のAI弁護士を提供したい』

詳細URL：https://camp-fire.jp/projects/908196/view

Legal AI - 『泣き寝入りを終わらせる。すべての人に、完全無料のAI弁護士を提供したい』

[ パートナー ]

加陽 麻里布（ブログ(https://note.com/asanagi_co)）

司法書士法人永田町事務所 代表司法書士(https://marinokayo.com/)

司法書士としての専門性に加え、会社経営者・講師・動画配信・著者としても幅広く活動する専門家です。

佐藤 誠（公式サイト(https://satomakoto.jp/)）

警視庁捜査一課殺人犯捜査第一係・元警部補

取調官として数多くの殺人犯と対峙し、“伝説の落とし屋”との異名をとる。

Legal AI 株式会社について

「司法を、すべての国民の手に取り戻す」をミッションに、AIテクノロジーで社会課題解決に挑むリーガルテック企業です。

