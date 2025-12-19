発売11年のロングセラー品をリニューアル！かわいいネコのおにぎりが誰でもカンタン！

アーネスト株式会社

家庭日用品及び生活関連雑貨の企画・販売を行うアーネスト株式会社 ( 新潟県三条市、代表取締役社長：鈴木一矢 ) は、2025年12月19日に当社のデコ弁ブランド【nico kitchen（ニコキッチン）】の新商品「にゃんこおにぎりセット」を一部専門店・生協・通販・自社公式ECサイトなどで発売します。

アーネストのデコ弁グッズブランド【nico kitchen（ニコキッチン）】から、かわいいネコのおにぎりが作れる「にゃんこおにぎりセット」が発売します。おにぎり型と、海苔やチーズなどを型抜きできるカッターがセットになっており、誰でも簡単に作ることができます。当社のロングセラー商品「おむすびニャン」（2014年発売）のリニューアル品で、現代の「かわいい」に寄り添うカタチにリデザインしました。

■おにぎり型と海苔カッターで！かわいいネコおにぎりが失敗しらず

SNSなどでも大人気の「デコ弁」、チャレンジしたいと思うものの、うまくできるかな…そう思うとなかなかハードルが高いですよね。 アーネストのデコ弁グッズは「誰でも簡単に作れる」設計で、そのハードルを乗り越えるお手伝いをします。「にゃんこおにぎりセット」もベースのおにぎりを作る型と、ハサミで切るのは難しい海苔や食材などの細かいパーツが型抜きできるカッターがセットになっているので、誰でもかわいいおにぎりが作れます。

■愛されて11年！ロングセラー品をより魅力的にリニューアル

「にゃんこおにぎりセット」は当社のロングセラー「おむすびニャン」をリニューアルしたアイテム。従来の親しみやすさはそのままに、お顔の輪郭や耳の形を一から考え直し、シンプルでやさしいフォルムにリデザインしました。

■アレンジしていろんなネコおにぎりに！ハチワレ柄も

海苔パーツを組み合わせていろんな表情を作ったり、麺つゆやふりかけで色をつけたり、海苔を巻いたり、アレンジ次第で様々なネコおにぎりに。耳の角度をまっすぐに海苔の太さを細くブチ黒ネコ食材カッターの下側をガイドとして使えばハチワレ柄も作れます。（画像ではすりゴマを振りかけています。）

アレンジで色んなネコおにぎりにハチワレ柄が作れるガイド付

■nico kitchen にゃんこおにぎりセット

販売価格：1,430円（税込）

セット内容：おにぎり型…１個、海苔カッター…1個、食材カッター…1個、カッターマット…１枚

サイズ(約)：

おにぎり型/幅6.5×奥行11×高さ4cm

海苔カッター/幅6×奥行9.5×高さ0.8cm

食材カッター/幅6×奥行8.5×高さ0.8cm

カッターマット/幅7×奥行4.5×厚さ0.3cm

材質：ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコーンゴム

原産国：日本

※食器洗い乾燥機は使用できません

【アーネスト株式会社について】

モノづくりの街として有名な【新潟県燕三条エリア】に本社を構える生活雑貨メーカーです。

自社工場を持たないファブレスメーカーとして燕三条をはじめ、国内外の協力工場と連携し柔軟な商品開発を行っています。

（所在地：〒959-1155 新潟県三条市福島新田丁858）

アーネスト株式会社公式WEBサイト(https://www.ar-nest.co.jp/)

【協力可能内容について】

・モニター品の貸し出し

・商品画像データの貸し出し

・取材対応（オンライン、オフライン問わず）

→弊社代表、広報担当、商品開発スタッフが対応いたします