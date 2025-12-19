【パパやママに贈るバレンタイン】キッズパティシエ体験が出来るTOOTH TOOTHのスイーツ作りイベント『KIDS KITCHEN』2026年2月に開催！

株式会社ポトマック

神戸でパティスリーやカフェ、レストランを展開する「TOOTH TOOTH(https://toothtooth.com/)」より、お子様向けのスイーツ作りイベント『KIDS KITCHEN』開催のお知らせです。本格的なキッズパティシエ体験でお子様の頑張る姿を応援！今回はバレンタインシーズンにちなんで、気持ちを込めてだれかに贈る、バレンタインケーキ作りにチャレンジ。

『KIDS KITCHEN』開催情報

日程：2026年2月1日（日）、7日（土）、8日（日）、11日（祝）、14日（土）、15日（日）※事前予約制

時間：各日４部制 [１.9時半～11時 ２.12時半～14時 ３.14時半～16時４.16時半～18時]

費用：お子様１名様につき 7,000円（税込）

対象年齢：3歳～12歳

場所：LAGOON TOOTH TOOTH(https://toothtooth.com/lagoon-tooth-tooth)

住所：兵庫県神戸市垂水区海岸通12-2 三井アウトレットパーク マリンピア神戸 1階別棟 40000

予約：WEB予約はこちら(https://reserva.be/toothtooth) ※各日５日前の15時締め切り、定員に達し次第締め切り

“気持ちを込めてだれかに贈る”バレンタイン

TOOTH TOOTHのオリジナケーキ作りの体験。今回はバレンタインシーズンにちなんで、苺とチョコクリームたっぷりのバレンタインデコレーションのオリジナルケーキ作りにチャレンジ。飾り付けまでとっても楽しい体験となっています。

◆体験内容

・パティシェの制服着用（コックコートと帽子をご用意しております）

・手洗い講習

・ホールケーキの土台作り

・フルーツの盛り付け

・バレンタイン仕様のデコレーション

・箱詰め

・メッセージカード

体験後は、キッズパティシエ認定書をプレゼント♩

キッズパティシエになりきって。TOOTH TOOTHのスタッフが丁寧に教えます！

お子様の初めてを応援！ご家族での思い出にも。

TOOTH TOOTH KIDS KITCHEN

（トゥーストゥース キッズキッチン）

コックコートに身を包んでパティシエ気分♪オリジナルのコックコートは後ろ姿も可愛い！調理の基本！手の洗い方からスタッフが丁寧に教えます！お子様に合わせてスタッフが丁寧に寄り添います♪溢れる笑顔にシャッターチャンス！「できたかな？」GOODいただきました♪最後にみんなでハイチーズ！

