【SHOO・LA・RUE】「ハローキティ」とのスペシャルコラボアイテムを12月22日（月）より発売
ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースのファッションブランド「SHOO・LA・RUE（シューラルー）」（https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/(https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/)）は、株式会社サンリオの大人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボアイテムを12月22日（月）より、一部の店舗ならびにオンラインストアにて順次発売いたします。
全国のショッピングセンターを中心に展開するシューラルーは、幅広いスタイル、年齢層の女性へ向けて、旬なトレンドアイテムをロープライスで提案するブランドです。
デイリーにファッションを楽しみたい女性の気持ちに寄り添い、大人が求めていたファッションと日常性を備えたライフスタイルをご提案しております。
今回登場するハローキティコラボは、冬の着こなしをかわいく演出するニットアイテムを中心にラインナップ。シューラルー定番の“もちもちニット”をベースにしたスウェットライクニットや、フェザー糸でハローキティをデザインしたVネックカーディガンなど、大人のデイリーコーデに映えるアイテムを豊富に展開いたします。
また、冬にぴったりなふわふわ素材の雑貨アイテムも発売中！
やさしいパステルカラーで仕上げたポシェットやティペットは、身につけるだけでコーディネートを華やかにしてくれます。
この機会に、ぜひシューラルーの店頭およびオンラインストアをチェックしてみてください。
https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/blog-detail/index.html?article_id=1018803&utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=shoo-la-rue&utm_term=251219&utm_content=kity
商品詳細
■ スウェットライクニット
●価格：\4,489（税込）
●カラー： うしろ向きハート（チャコールグレー／レッド）／4コマ（オフホワイト）／ロゴ（オフホワイト／チャコールグレー）／リボン総柄（レッド）
●サイズ展開：FREE
スウェット感覚で着られるシューラルー定番のもちもちニットをハローキティコラボデザインで展開いたします。
デイリーに着やすい質感のニットで、デニムパンツやスウェットパンツなどのカジュアルスタイルから、ボリューム感のあるスカートに合わせた甘めスタイルもおすすめです。
■ Vネックカーディガン
●価格：\4,989（税込）
●カラー： オフホワイト／チャコールグレー／グレー
●サイズ展開：FREE
ふわふわのフェザー糸で、ハローキティのオリジナルデザインを表現したニットカーディガン。程よい肉感で、ゆったりと羽織りやすいサイズ感です。ナロースカートやスキニーパンツを合わせたメリハリのあるコーディネートもおすすめです。
■ 【キッズ】スウェットライクニット
●価格：\3,989（税込）
●カラー： 4コマ（オフホワイト／レッド）
●サイズ展開：100／110／120／130／140／150
レディースと同柄のニットをキッズアイテムでもご用意いたしました。親子でリンクコーデを楽しめます。
■ フェイクファーティペット
●価格：\3,989（税込）
●カラー： ホワイト／ピンク／ブルー
●サイズ：全長76.5cm×幅12cm
ふわふわのハローキティフェイスがポイントになったティペット。差し込むだけで形が決まり、簡単に着用できます。ベルベット調生地のリボンが冬らしいアクセントに。
■ フェイクファーポシェット
●価格：\4,489（税込）
●カラー： ホワイト／ピンク／ブルー
●サイズ：高さ14.5cm×幅21cm×マチ3cm
チェーンショルダーが取り外し可能な２WAY仕様。ポーチとしても使える便利なデザインです。ファスナー開閉で、内側にポケットも付いているので収納力も抜群です。
■ バッグチャーム
●価格：\2,989（税込）
●カラー： ホワイト／ピンク／ブルー
●サイズ：チャーム全長18.5cm×幅10cm×マチ3.5cm
ハローキティのフェイスをデザインしたバッグチャーム。ファスナー付きのミニポーチになっているので、イヤホンなどの収納に便利。ギフトにもぴったりのアイテムです。
※取り扱い店舗について
公式オンラインストア内からご確認いただくか、お近くの店舗へお問い合わせください。
(C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660279
【 Shop List & Online Store 】
■ 全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR755&link_id=755_F_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR755&link_id=755_F_shoplist)
■ ワールドオンラインストアシューラルー： https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/(https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/)
【 Social media 】
■ Instagram https://www.instagram.com/shoolarue_official/(https://www.instagram.com/shoolarue_official/)
■ X https://x.com/SHOOLARUE_jp(https://x.com/SHOOLARUE_jp)
＜会社概要＞
・名称：株式会社アルカスインターナショナル（株式会社ワールド100% 子会社）
・代表者：内山 誠一
・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1
〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10
ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/
ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/