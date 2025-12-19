『サイバーパンク2077』『サイバーパンク: エッジランナーズ』『カップヘッド』新作登場！他、公式ライセンス“スカジャン”が勢揃いするPOP-UP SHOPが新宿マルイで開催決定！
株式会社カイタックファミリー(本社:岡山県岡山市/代表取締役社長:赤木政一)が運営する通販サイト「BLACK BALLOON MARKET」（ブラックバルーンマーケット）が、2025年12月26日(金)から、新宿マルイアネックスにて「公式ライセンス スカジャン」を取り揃えたポップアップショップを開催します。
■スカジャン商品コンテンツ紹介
・『Cyberpunk 2077 (サイバーパンク2077)』
・『Cyberpunk: Edgerunners (サイバーパンク: エッジランナーズ)』
・『The Witcher 3 （ウィッチャー3）』
・『CUPHEAD （カップヘッド）』
・『DEAD BY DAYLIGHT（デッドバイデイライト）』
他、多数コンテンツ取扱い中。
開催情報
開催場所：新宿マルイ アネックス ２F イベントスペース
開催期間：2025年12月26日(金)～2026年1月6日(火)
営業時間：平日/11：00～19：00
土・日・祝日/10：30～19：00
※施設の営業時間とは異なります。
※開催内容は予告なく変更になる場合がございます。
※年末年始の営業について
2025年12月31日(水)～2026年1月3日(土)は休業日となります。
その他 スカジャンお取扱い店舗 : BLACK BALLOON MARKET ショップ
ダイバーシティ東京 ５F「BLACK BALLOON MARKET SHOP」にて、
現在（2025年11月14日～）スカジャンを展示、販売しております。
※一部スカジャンお取り扱い中
※一部予約販売あり
新作のご紹介
『Cyberpunk 2077 （サイバーパンク2077）』ベロアスカジャン
Size: M/L/LL/3L
Price: (税込)\27,500～
※サイズにより価格が異なります
■『Cyberpunk 2077 (サイバーパンク2077)』は、巨大都市ナイトシティを舞台に、謎めいたインプラントを追うことになった主人公''V(ヴィー)''を操るオープンワールドRPG。
ベロア素材にシルバーの刺繍を入れた高級感のある１着に仕立てました。
予約販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1560ktn9
『Cyberpunk: Edgerunners (サイバーパンク: エッジランナーズ)』ルーシースカジャン
Size: M/L/LL/3L
Price: (税込)\33,000 ～
※サイズにより価格が異なります
■「Cyberpunk: Edgerunners (サイバーパンク: エッジランナーズ)」は、テクノロジーと人体改造が一般化した巨大都市で、多くの犠牲を払い困難を乗り越えながらアウトローの傭兵すなわち"サイバーパンク"の道を歩んだ少年の物語を追う、10話構成のオリジナルアニメーションシリーズ。
作中ヒロインのルーシーと印象的な月を刺繍した魅力的なデザイン。
予約販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1621pt83
『The Witcher 3 （ウィッチャー3）』スカジャン
Size: M/L/LL/3L
Price: (税込)\27,500～
※サイズにより価格が異なります
■累計販売数4000万本を突破したオープンワールドアクションRPGゲーム「ウィッチャー3 ワイルドハント」のスカジャンがBBMに登場！
予約販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1550xt54
『CUPHEAD（カップヘッド）』スタジャン
Size: M/L/LL/3L
Price: (税込)\27,500 ～
※サイズにより価格が異なります
予約販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z152dwtn9
その他のスカジャン紹介
『Cyberpunk 2077（サイバーパンク2077）』スカジャン
Size: M/L/LL/3L
Price: (税込)\27,500 ～
※サイズにより価格が異なります
予約販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1520ktn9
『Cyberpunk: Edgerunners （サイバーパンク: エッジランナーズ）』スカジャン
Size: M/L/LL/3L
Price: (税込)\27,500～
※サイズにより価格が異なります
予約販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1520ptn9
『CUPHEAD （カップヘッド）』スカジャン
Size: M/L/LL
Price: (税込)\27,500
販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1520wtn9(https://blackballoon.market/products/z1520wtn9)
『Dead by Daylight（デッドバイデイライト）』スカジャン
Size: M/L/LL
Price: (税込)\27,500
■「Dead by Daylight （デッドバイデイライト）」は、知恵と度胸の試される残酷なゲームで、生存者4人と冷酷な殺人鬼1人が対決する。最高の非対称マルチプレイホラーゲームで生存者または殺人鬼となり、恐怖に満ちた世界に足を踏み入れよう。
販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1520ltn9
■その他コンテンツスカジャンはオンラインショップBLACK BALLOON MARKETよりご確認ください
BLACK BALLOON MARKETとは
BLACK BALLOON MARKET【BBM】（［公式］ブラックバルーンマーケット）は、世界のゲーム・アニメキャラクターの公式ライセンスグッズを展開するオンラインストアです。
Official EC Store: https://blackballoon.market/
X:BLACK BALLOON MARKET（@BlackBalloon_mt）(https://x.com/BlackBalloon_mt)
Instagram: https://www.instagram.com/blackballoon_market/(https://www.instagram.com/blackballoon_market/)
- 会社概要
【商 号】株式会社カイタックファミリー
【本 社】岡山県岡山市北区昭和町3-12
【代 表】代表取締役社長 赤木 政一
【URL】https://www.caitac-family.com/
【問い合わせ先】https://www.caitac.co.jp/inquiry/
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社カイタックファミリー 広報担当：張谷正憲