『サイバーパンク2077』『サイバーパンク: エッジランナーズ』『カップヘッド』新作登場！他、公式ライセンス“スカジャン”が勢揃いするPOP-UP SHOPが新宿マルイで開催決定！

写真拡大 (全12枚)

株式会社カイタックファミリー


株式会社カイタックファミリー(本社:岡山県岡山市/代表取締役社長:赤木政一)が運営する通販サイト「BLACK BALLOON MARKET」（ブラックバルーンマーケット）が、2025年12月26日(金)から、新宿マルイアネックスにて「公式ライセンス スカジャン」を取り揃えたポップアップショップを開催します。



■スカジャン商品コンテンツ紹介


・『Cyberpunk 2077 (サイバーパンク2077)』


・『Cyberpunk: Edgerunners (サイバーパンク: エッジランナーズ)』


・『The Witcher 3 （ウィッチャー3）』


・『CUPHEAD （カップヘッド）』


・『DEAD BY DAYLIGHT（デッドバイデイライト）』



他、多数コンテンツ取扱い中。



開催情報

開催場所：新宿マルイ アネックス　２F　イベントスペース


開催期間：2025年12月26日(金)～2026年1月6日(火)


営業時間：平日/11：00～19：00　


　　　　　土・日・祝日/10：30～19：00



※施設の営業時間とは異なります。


※開催内容は予告なく変更になる場合がございます。



※年末年始の営業について


2025年12月31日(水)～2026年1月3日(土)は休業日となります。


その他 スカジャンお取扱い店舗 : BLACK BALLOON MARKET ショップ

ダイバーシティ東京　５F「BLACK BALLOON MARKET SHOP」にて、


現在（2025年11月14日～）スカジャンを展示、販売しております。


※一部スカジャンお取り扱い中


※一部予約販売あり



新作のご紹介






『Cyberpunk 2077 （サイバーパンク2077）』ベロアスカジャン
Size: M/L/LL/3L
Price: (税込)\27,500～


※サイズにより価格が異なります



■『Cyberpunk 2077 (サイバーパンク2077)』は、巨大都市ナイトシティを舞台に、謎めいたインプラントを追うことになった主人公''V(ヴィー)''を操るオープンワールドRPG。


ベロア素材にシルバーの刺繍を入れた高級感のある１着に仕立てました。



予約販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1560ktn9







『Cyberpunk: Edgerunners (サイバーパンク: エッジランナーズ)』ルーシースカジャン
Size: M/L/LL/3L
Price: (税込)\33,000 ～


※サイズにより価格が異なります



■「Cyberpunk: Edgerunners (サイバーパンク: エッジランナーズ)」は、テクノロジーと人体改造が一般化した巨大都市で、多くの犠牲を払い困難を乗り越えながらアウトローの傭兵すなわち"サイバーパンク"の道を歩んだ少年の物語を追う、10話構成のオリジナルアニメーションシリーズ。


作中ヒロインのルーシーと印象的な月を刺繍した魅力的なデザイン。



予約販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1621pt83





『The Witcher 3 （ウィッチャー3）』スカジャン
Size: M/L/LL/3L
Price: (税込)\27,500～


※サイズにより価格が異なります



■累計販売数4000万本を突破したオープンワールドアクションRPGゲーム「ウィッチャー3 ワイルドハント」のスカジャンがBBMに登場！



予約販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1550xt54





『CUPHEAD（カップヘッド）』スタジャン
Size: M/L/LL/3L
Price: (税込)\27,500 ～


※サイズにより価格が異なります



予約販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z152dwtn9



その他のスカジャン紹介



『Cyberpunk 2077（サイバーパンク2077）』スカジャン
Size: M/L/LL/3L
Price: (税込)\27,500 ～


※サイズにより価格が異なります


予約販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1520ktn9





『Cyberpunk: Edgerunners （サイバーパンク: エッジランナーズ）』スカジャン


Size: M/L/LL/3L
Price: (税込)\27,500～


※サイズにより価格が異なります


予約販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1520ptn9





『CUPHEAD （カップヘッド）』スカジャン
Size: M/L/LL
Price: (税込)\27,500


販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1520wtn9(https://blackballoon.market/products/z1520wtn9)





『Dead by Daylight（デッドバイデイライト）』スカジャン
Size: M/L/LL
Price: (税込)\27,500


■「Dead by Daylight （デッドバイデイライト）」は、知恵と度胸の試される残酷なゲームで、生存者4人と冷酷な殺人鬼1人が対決する。最高の非対称マルチプレイホラーゲームで生存者または殺人鬼となり、恐怖に満ちた世界に足を踏み入れよう。



販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1520ltn9


■その他コンテンツスカジャンはオンラインショップBLACK BALLOON MARKETよりご確認ください




BLACK BALLOON MARKETとは

BLACK BALLOON MARKET【BBM】（［公式］ブラックバルーンマーケット）は、世界のゲーム・アニメキャラクターの公式ライセンスグッズを展開するオンラインストアです。

Official EC Store: https://blackballoon.market/
X:BLACK BALLOON MARKET（@BlackBalloon_mt）(https://x.com/BlackBalloon_mt)
Instagram: https://www.instagram.com/blackballoon_market/(https://www.instagram.com/blackballoon_market/)


- 会社概要

【商 号】株式会社カイタックファミリー
【本 社】岡山県岡山市北区昭和町3-12
【代 表】代表取締役社長　赤木　政一
【URL】https://www.caitac-family.com/
【問い合わせ先】https://www.caitac.co.jp/inquiry/



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


株式会社カイタックファミリー　 広報担当：張谷正憲