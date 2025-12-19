『サイバーパンク2077』『サイバーパンク: エッジランナーズ』『カップヘッド』新作登場！他、公式ライセンス“スカジャン”が勢揃いするPOP-UP SHOPが新宿マルイで開催決定！

株式会社カイタックファミリー

株式会社カイタックファミリー(本社:岡山県岡山市/代表取締役社長:赤木政一)が運営する通販サイト「BLACK BALLOON MARKET」（ブラックバルーンマーケット）が、2025年12月26日(金)から、新宿マルイアネックスにて「公式ライセンス スカジャン」を取り揃えたポップアップショップを開催します。

■スカジャン商品コンテンツ紹介

・『Cyberpunk 2077 (サイバーパンク2077)』

・『Cyberpunk: Edgerunners (サイバーパンク: エッジランナーズ)』

・『The Witcher 3 （ウィッチャー3）』

・『CUPHEAD （カップヘッド）』

・『DEAD BY DAYLIGHT（デッドバイデイライト）』

他、多数コンテンツ取扱い中。

開催情報

開催場所：新宿マルイ アネックス ２F イベントスペース

開催期間：2025年12月26日(金)～2026年1月6日(火)

営業時間：平日/11：00～19：00

土・日・祝日/10：30～19：00

※施設の営業時間とは異なります。

※開催内容は予告なく変更になる場合がございます。

※年末年始の営業について

2025年12月31日(水)～2026年1月3日(土)は休業日となります。

その他 スカジャンお取扱い店舗 : BLACK BALLOON MARKET ショップ

ダイバーシティ東京 ５F「BLACK BALLOON MARKET SHOP」にて、

現在（2025年11月14日～）スカジャンを展示、販売しております。

※一部スカジャンお取り扱い中

※一部予約販売あり

新作のご紹介

『Cyberpunk 2077 （サイバーパンク2077）』ベロアスカジャン

Size: M/L/LL/3L

Price: (税込)\27,500～

※サイズにより価格が異なります

■『Cyberpunk 2077 (サイバーパンク2077)』は、巨大都市ナイトシティを舞台に、謎めいたインプラントを追うことになった主人公''V(ヴィー)''を操るオープンワールドRPG。

ベロア素材にシルバーの刺繍を入れた高級感のある１着に仕立てました。

予約販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1560ktn9

『Cyberpunk: Edgerunners (サイバーパンク: エッジランナーズ)』ルーシースカジャン

Size: M/L/LL/3L

Price: (税込)\33,000 ～

※サイズにより価格が異なります

■「Cyberpunk: Edgerunners (サイバーパンク: エッジランナーズ)」は、テクノロジーと人体改造が一般化した巨大都市で、多くの犠牲を払い困難を乗り越えながらアウトローの傭兵すなわち"サイバーパンク"の道を歩んだ少年の物語を追う、10話構成のオリジナルアニメーションシリーズ。

作中ヒロインのルーシーと印象的な月を刺繍した魅力的なデザイン。

予約販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1621pt83

『The Witcher 3 （ウィッチャー3）』スカジャン

Size: M/L/LL/3L

Price: (税込)\27,500～

※サイズにより価格が異なります

■累計販売数4000万本を突破したオープンワールドアクションRPGゲーム「ウィッチャー3 ワイルドハント」のスカジャンがBBMに登場！

予約販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1550xt54

『CUPHEAD（カップヘッド）』スタジャン

Size: M/L/LL/3L

Price: (税込)\27,500 ～

※サイズにより価格が異なります

予約販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z152dwtn9

その他のスカジャン紹介

『Cyberpunk 2077（サイバーパンク2077）』スカジャン

Size: M/L/LL/3L

Price: (税込)\27,500 ～

※サイズにより価格が異なります

予約販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1520ktn9

『Cyberpunk: Edgerunners （サイバーパンク: エッジランナーズ）』スカジャン

Size: M/L/LL/3L

Price: (税込)\27,500～

※サイズにより価格が異なります

予約販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1520ptn9

『CUPHEAD （カップヘッド）』スカジャン

Size: M/L/LL

Price: (税込)\27,500

販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1520wtn9(https://blackballoon.market/products/z1520wtn9)

『Dead by Daylight（デッドバイデイライト）』スカジャン

Size: M/L/LL

Price: (税込)\27,500

■「Dead by Daylight （デッドバイデイライト）」は、知恵と度胸の試される残酷なゲームで、生存者4人と冷酷な殺人鬼1人が対決する。最高の非対称マルチプレイホラーゲームで生存者または殺人鬼となり、恐怖に満ちた世界に足を踏み入れよう。

販売ページURL: https://blackballoon.market/products/z1520ltn9

■その他コンテンツスカジャンはオンラインショップBLACK BALLOON MARKETよりご確認ください

BLACK BALLOON MARKETとは

BLACK BALLOON MARKET【BBM】（［公式］ブラックバルーンマーケット）は、世界のゲーム・アニメキャラクターの公式ライセンスグッズを展開するオンラインストアです。



Official EC Store: https://blackballoon.market/

X:BLACK BALLOON MARKET（@BlackBalloon_mt）(https://x.com/BlackBalloon_mt)

Instagram: https://www.instagram.com/blackballoon_market/(https://www.instagram.com/blackballoon_market/)

- 会社概要

【商 号】株式会社カイタックファミリー

【本 社】岡山県岡山市北区昭和町3-12

【代 表】代表取締役社長 赤木 政一

【URL】https://www.caitac-family.com/

【問い合わせ先】https://www.caitac.co.jp/inquiry/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社カイタックファミリー 広報担当：張谷正憲