12/13(土)フードドライブ実施

株式会社栃木ブレックス

12月13日(土)、三遠ネオフェニックス戦の試合会場にて、持続可能な開発目標（SDGs）に取り組むプロジェクト「BREX with（ブレックス ウィズ）(https://www.utsunomiyabrex.com/brex-with/)」の活動の一環として、フードバンクうつのみやとともに「フードドライブ」を実施しました。

当日は食料品55.5kg、日用品64.7kgを寄付していただきました。

たくさんのご協力ありがとうございました。

皆さまから寄付していただいた食料品と日用品は、フードバンクうつのみやを通じて、さまざまな理由で支援を必要としている方に届けます。

ブレックスでは地域や社会から愛されるチームであり続けられるよう、ファン、スポンサー、自治体、メディアをはじめとした地域の皆さまと連携しながら、よりよい社会の実現に向けて、ブレックスとしてできることに全力で取り組んでいきます。

SDGsプロジェクト「BREX with」

BREX with 特設ページはこちら(https://www.utsunomiyabrex.com/brex-with/)