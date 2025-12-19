ムービックより「P 新世紀エヴァンゲリオン ～未来への咆哮～」レプリカIMPACTレバーが登場！！

株式会社アニメイトホールディングス

「パチンコ エヴァンゲリオン20周年」を記念して、2021年に登場した大人気機種「P 新世紀エヴァンゲリオン ～未来への咆哮～」より実機でも印象的な「IMPACTレバー」がレプリカ商品となって登場！

一部パチンコホールでは一般販売に先駆け、12/23(火)よりホール景品として数量限定にて先行販売予定！詳しくはお近くのパチンコホールにてご確認ください。

2026年1月末以降よりEVANGELION STORE、ムービック 通販サイト、アニメイト、その他アニメグッズ取扱店にて順次販売予定。

解放スイッチを押すと、LEDライトが赤く点滅してレバーが出てきます。

レバーを押し込むと、当落演出が発生します。

アタリの場合：LEDライトがカラフルに点滅してレバーが振動します。約10秒後に停止します。

ハズレの場合：LEDライトが消灯して停止します。

※約10秒間レバーを押し込まない場合、自動的に停止します。

価格：8,800円(税込)

中国製

素材：ABS、MABS、ステンレス、鉄

販売元：株式会社ムービック

※単3電池3本使用(別売り)

※一般販売は2026年1月末頃からを予定しております。

※画像は開発中のサンプルです。実際の商品とは一部異なる場合があります。

※店舗によってはお取り扱いのない商品もございます。

※商品の数には限りがございます。お品切れの際はご容赦ください。

※仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます。

※取扱・在庫状況は各店舗へお問い合わせください。

EVANGELION STORE 店舗紹介：

・EVANGELION STORE(オンライン) https://www.evastore.jp/

・EVANGELION STORE TOKYO-01(池袋) https://www.evastore2.jp/tokyo-01/

・箱根湯本えゔぁ屋(箱根) https://www.evastore2.jp/eva-ya/

■権利表記：(C)カラー／Project Eva. (C)カラー／EVA製作委員会 (C) Bisty (C) Fields

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。