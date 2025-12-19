ムービックより「P 新世紀エヴァンゲリオン ～未来への咆哮～」レプリカIMPACTレバーが登場！！
「パチンコ エヴァンゲリオン20周年」を記念して、2021年に登場した大人気機種「P 新世紀エヴァンゲリオン ～未来への咆哮～」より実機でも印象的な「IMPACTレバー」がレプリカ商品となって登場！
一部パチンコホールでは一般販売に先駆け、12/23(火)よりホール景品として数量限定にて先行販売予定！詳しくはお近くのパチンコホールにてご確認ください。
2026年1月末以降よりEVANGELION STORE、ムービック 通販サイト、アニメイト、その他アニメグッズ取扱店にて順次販売予定。
解放スイッチを押すと、LEDライトが赤く点滅してレバーが出てきます。
レバーを押し込むと、当落演出が発生します。
アタリの場合：LEDライトがカラフルに点滅してレバーが振動します。約10秒後に停止します。
ハズレの場合：LEDライトが消灯して停止します。
※約10秒間レバーを押し込まない場合、自動的に停止します。
価格：8,800円(税込)
中国製
素材：ABS、MABS、ステンレス、鉄
販売元：株式会社ムービック
※単3電池3本使用(別売り)
一部パチンコホールでは一般販売に先駆け、ホール景品として数量限定にて先行販売。
詳しくはお近くのパチンコホールにてご確認ください。
※一般販売は2026年1月末頃からを予定しております。
※画像は開発中のサンプルです。実際の商品とは一部異なる場合があります。
※店舗によってはお取り扱いのない商品もございます。
※商品の数には限りがございます。お品切れの際はご容赦ください。
※仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます。
※取扱・在庫状況は各店舗へお問い合わせください。
EVANGELION STORE 店舗紹介：
・EVANGELION STORE(オンライン) https://www.evastore.jp/
・EVANGELION STORE TOKYO-01(池袋) https://www.evastore2.jp/tokyo-01/
・箱根湯本えゔぁ屋(箱根) https://www.evastore2.jp/eva-ya/
■権利表記：(C)カラー／Project Eva. (C)カラー／EVA製作委員会 (C) Bisty (C) Fields
【株式会社ムービック 会社概要】
ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。