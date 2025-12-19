Palette CMS AIエージェント β版リリース。アイデアがすぐに形になる、新しい開発体験

株式会社リーフワークス

2025年12月19日

株式会社リーフワークス

代表取締役 澤 健太

ビジネス向けクラウドサービスを提供する株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、URL： https://www.leafworks.jp）は、本日（12月19日）PaaS型CMS「Palette CMS」（https://palettecms.jp）において、Palette CMS AIエージェント β版をリリースしました。

Palette CMS AIエージェント(https://palettecms.jp/ai-agent/)

アイデアを形にする、Palette CMSのAIエージェント

Palette CMSは、Webシステム構築のプラットフォーム。会員登録・データ検索・フォーム送信・決済といった機能の選択・組み合わせで、フルスクラッチに近いWebシステムを構築します。

ブランドミッションは、「アイデアが生まれた瞬間、形になる」。Palette CMSのAIエージェントは、そのミッションを体現するものとなりました。

わずか数十分でプロトタイプ完成。打ち合わせしながら構築も

競合調査から構築まで、AIが要望を引き出して対話ベースで進行します。

クライアントとの商談や、プロジェクトメンバーでのブレスト中に、プロトタイプを完成させることも可能。実際のシステムに触れながらPoC（概念実証）を行うことで、具体的かつ建設的な議論が進められます。

構築だけで終わらない。リリース後は運用フォロー

パレットCMSのAIエージェントは、運用開始後も様々な場面で活躍します。

ユーザー動線や最新トレンドを反映した構成変更、SEO改善策の提案からレコード編集まで徹底サポート。

構築から運用まで会話履歴を引き継いでいるので、サービスの背景を理解した的確な提案が可能です。

AIエージェントたちがチームを組んでサポート

パレットCMSのAIエージェントは、複数体制。ユーザーの質問・要望に応じて、窓口担当のコンシェルジュが、各分野に特化したエージェントへ対応を引き継ぎます。

ベンチマーク調査、要件定義、サイト構築、改善提案から雑談まで、各分野のスペシャリストが徹底サポート。構築時から実運用フェーズまで一貫して記憶を引き継ぐため、スムーズな対話が可能です。

入力情報をモデルとして学習することはないため、安心してご活用いただけます。

Palette CMS AIエージェントにできること

Palette CMSに特化した設計で、構築から運用フォローまで対応。

専属アシスタントとして、AIエージェントを活用できます。

新規サイトを設計

要件をヒアリング・整理し、全体設計と要件定義を提案。提案承認後、シートや項目を設定します。

既存サイトの構成を変更

変更案を稼働中のサイトに反映。影響範囲を確認しながら、安全な構成変更を実現します。

Palette CMSの使い方を確認

パレットCMSの公式ドキュメントを検索して、質問に答えます。

過去のやり取りを確認

ユーザーとの会話を長期保持。会話履歴の確認はもちろん、業種や組織の方針に合った提案にも活かせます。

デザイン作成（今後実装予定）

TOPページなど、サイトのフロントデザインを作成。要望をもとにデザインを提案、コーディングして適用します。

SEO改善策を提案（今後実装予定）

サイトの蓄積データを分析し、コンバージョン向上やSEO改善に向けた提案を行います。

レコードを追加・編集（今後実装予定）

会員情報やデータベースなど、レコードの新規登録・既存編集を行えます。サンプルデータの生成にも利用できます。

今後の予定

Palette CMS AIエージェントは、2026年初頭に正式リリースを予定しています。

β版提供期間中は、パレットCMSの月額料金のみで、AIエージェントをご利用いただけます。1ヶ月の無料トライアルもご用意しているので、ぜひお試しください。

正式リリース後も、コンテンツ作成やSEO改善にAIエージェントを活用いただけるよう、順次開発を進めていきます。

今後も、アイデアをより自由に、より効率的に実現できるプラットフォームを目指し、様々なアップデートを予定しています。楽しみにお待ちください。

