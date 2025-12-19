コラボ決定！『アナザーエデン』特別放送番組の制作サポートを行いました

クローク株式会社

クローク株式会社（本社：東京都渋谷区）は、株式会社WFSが手掛けるシングルプレイ専用スマートフォンRPG『アナザーエデン 時空を超える猫』の2025年11月29日（土）配信のYouTube番組「コラボ決定！特別放送」をCroak Prime Space/Studioにて、撮影、制作進行などを担当いたしました。

撮影は、メインスタジオ、Cスタジオ、レンガ前と3か所で行われ、1スタジオで複数のシーン作りに対応いたしました。

- 配信日時：2025年11月29日（土）19時～- 配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=a8uYk-dvkP8&t(https://www.youtube.com/watch?v=a8uYk-dvkP8&t)- 公式サイト：https://another-eden.jp/- 公式X：https://x.com/rpg_AE

【スタジオについて】

「Croak Prime Space/Studio」では、イベント、ライブ放送、ストリーミング放送、社内会議、セミナー、企業PR、商品説明、記者会見などの様々なコンテンツ配信が可能な映像制作システム「TriCaster（トライキャスター）」を擁し、番組制作そして、ライブストリーミング 映像配信しております。進化し続けるお客様や時代のニーズに応えるため、業界内でもトップクラスの設備、機材を完備。300インチのLEDスクリーン、複数個所をスタジオとして使用できる柔軟さ、フレキシブルスペースの新設により、大規模イベント中継やプレス発表会等にも幅広く対応。e-Sportsの分野でも、国内最高峰案件に携る実績を有しております。

主な機材は、TriCaster各シリーズ、Blackmagic Design各シリーズ、V-800HD（Roland）、SONY NXCAM HXR-NX5R、Shure（A帯）ワイヤレス各種マイク、YAMAHA QL5及びQL1、d&bシリーズのE8、E12X-SUB、10D、AVOLITES QUARTZなど。（詳細はお問合せください）

対応可能なプラットフォームは、LINE LIVE、ニコニコ生放送（公式生放送、チャンネル放送）、YouTubeライブ、Xライブ、Twitch、SHOWROOM、Facebookライブ、Microsoft Azure、Zoom、Teams、Meetsなど、国内における一通りのライブ配信に対応いたします。

場所は、恵比寿駅より徒歩5分。地下には一般駐車場がございます。

【 クローク株式会社について 】

ライブ番組、イベント、社内会議、セミナー、企業PR、記者会見などの様々なコンテンツのインターネットライブ配信をサポートしております。ニコニコ生放送の公式化や、ライブ番組に適した番組の企画制作、キャスティングなどの対応可能。配信スタジオの運営や、ライブスタジオの開設コンサルティングや運営サポートも行っております。サービス開始から14年間で2000件以上のインターネットライブ配信の実績がございます。

【 本件に関するお問合せ 】

クローク株式会社

担当：原田

TEL 03-6455-1258

E-mail contact@croak.co.jp