クッピーとラムの撮り下ろし写真を使用したオンラインくじ「クッピーラムネ 撮り下ろし ラッフルくじ」が発売決定！

フォッグ株式会社

オンラインくじプラットフォーム「RAFFLE」、オーディションプラットフォーム「CHEERZ」を運営するフォッグ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：関根 佑介、以下「フォッグ」）は、クッピーとラムの撮り下ろし写真を使用したオンラインくじ「クッピーラムネ 撮り下ろし ラッフルくじ」を、オンラインくじサイト「RAFFLE」にて発売することを決定いたしました。

本オンラインくじでは、ロングセラー駄菓子「クッピーラムネ」のマスコットキャラクターのウサギの「クッピー」とリスの「ラム」が様々なポーズをした、ここでしか見られない撮り下ろし写真を全景品に使用しています。

景品には、Tシャツやミニタオルなどの豪華アイテムをはじめ、アクリルドアプレートやアクリルヘアゴムなど、日常で使いやすいバリエーション豊かなアイテムをご用意しました。

撮り下ろしならではの普段とは一味違う魅力を詰め込んだ、クッピー＆ラムのとびきり可愛い姿をぜひお楽しみください。

【くじの実施概要】

商品名：クッピーラムネ 撮り下ろし ラッフルくじ

販売期間：2025年12月19日（金） 18:00～2026年01月09日（金） 23:59

販売価格：1回 770円（税込） / （配送手数料を含まない）

送料：配送手数料として初回660円（税込）と初回以降 10回ごとに 660円（税込）がかかります。

販売サイト：オンラインくじサイト「RAFFLE」

ご購入はこちら：https://raffle-kuji.jp/lotteries/1120

商品発送時期：2026年 4月上旬

【景品ラインナップ】

A賞：Tシャツ 全1種

B賞：アクリルドアプレート 全3種

C賞：ミニタオル 全3種

D賞：アクリルキーホルダー 全4種

E賞：アクリルヘアゴム 全4種

F賞：缶バッジ 全6種

G賞：ステッカー 全6種

5連特典：ブロマイド 全3種

10連特典：ポストカード 全3種

Wチャンス：C賞 ミニタオル 全3種

※景品デザイン及び、写真はイメージです。

状況により、デザインや仕様が変更となる可能性がございます。

最新情報は、RAFFLE公式Xをチェック！

＜RAFFLE公式X＞https://x.com/Raffle_info

＜くじ購入はこちら＞https://raffle-kuji.jp/lotteries/1120

【クッピーラムネとは】

1963年に誕生したロングセラー駄菓子「クッピーラムネ」。ウサギの「クッピー」とリスの「ラム」は、世代を超えて親しまれているキャラクターです。

公式X：https://twitter.com/kuppy_ramune_x

公式Instagram：https://www.instagram.com/kuppyramune_official/

【掲載用クレジット（権利表記）】

(C)カクダイ

【会社概要】

会社名： フォッグ株式会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷1-19-5 渋谷董友ビルＶ 2階

代表者： 関根 佑介

URL： https://fogg.jp/

これからの"あたりまえ"を創りつづける

小説「80日間世界一周」の主人公であり、自分が信じる世界に向けて周りがなんと言おうとやりきる冒険家「フィリウス・フォッグ」が社名の由来。

「楽観・情熱・信念・想像・挑戦・自由・冒険」をキーワードに、枠にとらわれず自由に楽しみながら挑戦しつづけ、今までの行動や文化が効率化・能率化するような新たな価値と未来を創造していきます。

【本件に関するお問い合わせ】

＜RAFFLE問い合わせ先＞

https://raffle-kuji.jp/contact