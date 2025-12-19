『アイドルマスター シンデレラガールズ』 PALE TONE series POP UP SHOPの事後通販スタート！
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2025年12月19日(金)より『アイドルマスター シンデレラガールズ』 PALE TONE series POP UP SHOPの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。
有楽町マルイ 7Fにて開催しておりました『アイドルマスター シンデレラガールズ』 PALE TONE series POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4386
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2025年12月19日(金)18:00～2026年1月8日(木)23:59
【発送予定日】
・2026年2月中旬～3月上旬以降順次発送
【製品情報】
追加商品
オーロラアクリルキーホルダー
PALE TONE series
サブカルファッション ver.
価格：各990円（税込）
種類数：全8種
アクリルフィギュア
PALE TONE series
サブカルファッション ver.
価格：各1,650円（税込）
種類数：全8種
アクリルカラビナ
PALE TONE series
サブカルファッション ver.
価格：各1,320円（税込）
種類数：全8種
マグカップ PALE TONE series
サブカルファッション ver.
価格：1,980円（税込）
種類数：全1種
クリアポーチ PALE TONE series
サブカルファッション ver.
価格：1,980円（税込）
種類数：全1種
ポストカードセット
PALE TONE series
サブカルファッション ver.
価格：880円（税込）
種類数：全1種
※8枚入り
フェイスタオル PALE TONE series サブカルファッション ver.
価格：2,750円（税込）
種類数：全1種
アクリルネームバッジ
PALE TONE series
ジャージメイド ver.
価格：各880円（税込）
種類数：全8種
アクリルカラビナ
PALE TONE series
ジャージメイド ver.
価格：各1,320円（税込）
種類数：全8種
キャンバスプレート
PALE TONE series
ジャージメイド ver.
価格：各1,870円（税込）
種類数：全8種
マグカップ PALE TONE series
ジャージメイド ver.
価格：1,980円（税込）
種類数：全1種
トートバッグ PALE TONE series
ジャージメイド ver.
価格：2,750円（税込）
種類数：全1種
ポストカードセット
PALE TONE series
ジャージメイド ver.
価格：880円（税込）
種類数：全1種
※8枚入り
フェイスタオル PALE TONE series ジャージメイド ver.
価格：2,750円（税込）
種類数：全1種
京まふ商品
カンバッジ(ランダム)
PALE TONE series
サブカルファッション ver.
価格：550円（税込）
種類数：全8種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
オーロラクリアカード(ランダム)
PALE TONE series
サブカルファッション ver.
価格：550円（税込）
種類数：全8種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
硬質カードケース
PALE TONE series
サブカルファッション ver.
価格：各770円（税込）
種類数：全8種
スクエアカンバッジ(ランダム)
PALE TONE series
ジャージメイド ver.
価格：770円（税込）
種類数：全8種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
オーロラアクリルキーホルダー
(ランダム) PALE TONE series
ジャージメイド ver.
価格：880円（税込）
種類数：全8種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルフィギュア
PALE TONE series
ジャージメイド ver.
価格：各1,650円（税込）
種類数：全8種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4386
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2025年12月19日(金)18:00～2026年1月8日(木)23:59
【発送予定日】
・2026年2月中旬～3月上旬以降順次発送
【権利表記】
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売