明治安田Jリーグ百年構想リーグ | ユニフォームパートナー決定のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

この度、ツエーゲン金沢が、2026年2月～6月に開催される「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」で戦うユニフォームデザイン及びユニフォームパートナーが決定したことをお知らせいたします。



ユニフォームの販売は、2025年12月19日(金)18:00よりツエーゲン金沢公式オンラインショップにて販売を開始いたします。

明治安田Jリーグ百年構想リーグ ユニフォームデザイン

- フィールドプレイヤー1stモデルユニフォーム- フィールドプレイヤー2ndモデルユニフォーム- ゴールキーパー1stモデルユニフォーム- ゴールキーパー2ndモデルユニフォーム

明治安田Jリーグ百年構想リーグ ユニフォームパートナー

- 前面[胸部]

■会 社 名：株式会社システムサポート（https://www.sts-inc.co.jp(https://www.sts-inc.co.jp))

■本社所在地：石川県金沢市本町1-5-2 リファーレ9F

■事 業 内 容：クラウドインテグレーション事業、システムインテグレーション事業、アウトソーシング事業、プロダクト事業、海外事業

前面[右鎖骨]

- 前面[右鎖骨]

■会 社 名：株式会社北國新聞社（https://www.hokkoku.co.jp）

■本社所在地：石川県金沢市南町2-1

■事業内容：日刊新聞「北國新聞」「富山新聞」発行など

- 前面[左鎖骨]

■会 社 名：株式会社月星製作所（http://www.tsukiboshi.co.jp/index.php）

■本社所在地：石川県加賀市永井町71-1-1

■事業内容：自動車用特殊精密部品・オートバイ用特殊精密部品・産業機械用部品の製造販売

- 後面[背中上部]

■会 社 名：株式会社北國銀行（https://www.hokkokubank.co.jp）

■本社所在地：石川県金沢市広岡2丁目12番6号

■事 業 内 容：預金業務、貸出業務、有価証券売買業務・投資業務、為替業務など

- 後面[背番号下裾部分]

■会 社 名：株式会社アスコム(https://www.ascom.co.jp/ )

■本社所在地：石川県金沢市四十万町イ149番地

■事 業 内 容：求人検索サイト「求人アスコム」の運営・採用管理システム「milto」の運営

- 左袖

■会 社 名：米沢電気工事株式会社（https://www.yonezawa.co.jp）

■本社所在地：石川県金沢市進和町32番地

■事 業 内 容：建築付帯電気設備、電力設備（送変電・配電）、電車線設備、防災無線設備、CATV（ケーブルTV）、電話設備、携帯電話基地局、風力発電・太陽光発電設備、EV（電気自動車）充電設備、電気設備点検、消防・防災設備点検、電気・消防設備等の故障修理、設備等の提案・設計・施工、AI・IoT関連設備（アプリ等）の開発

- パンツ前面

■会 社 名：株式会社エー・オー・シー（https://www.aoc-net.co.jp）

■本社所在地：石川県金沢市駅西本町1丁目15-26

■事 業 内 容：労働者派遣事業／アウトソーシング事業／技術サービス受託事業／有料職業紹介事業／ 特定技能外国人受入れ支援事業／警備保障事業

- パンツ背面

■会 社 名：税理士法人Ｋ・Ｓ・Ｄ(http://ksd01.com/)

■本社所在地：石川県金沢市広岡1丁目11番6号

■事 業 内 容：税務顧問・決算業務・経営助言・財務コンサルティング業務・事業承継対策・税務調査対策

- ユニフォームサプライヤー

■会 社 名：株式会社エスエスケイ（https://www.ssksports.com）

■本社所在地：大阪府大阪市中央区上本町西1丁目2番19号

■事 業 内 容：スポーツ用品の製造卸売及び輸出入

その他

・ユニフォーム特設サイトはこちら(https://www.zweigen-kanazawa.jp/uniform/20th/)から