MIND WAVE キャラクター × THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店の事後通販スタート！
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2025年12月19日(金)よりMIND WAVE キャラクター × THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。
東京ドームシティ内 黄色いビル2階にて開催しておりましたMIND WAVE キャラクター × THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店の商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4404
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2025年12月19日(金)18:00～2026年1月8日(木)23:59
【発送予定日】
・2026年2月中旬～3月上旬以降順次発送
【製品情報】
カンバッジ(ランダム)
CAFE STAND ver.
価格：550円（税込）
種類数：全9種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルマグネット(ランダム)
CAFE STAND ver.
価格：770円（税込）
種類数：全10種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルキーホルダー
CAFE STAND ver.
価格：各770円（税込）
種類数：全3種
アクリルキーホルダー
価格：各770円（税込）
種類数：全4種
アクリルスタンド
CAFE STAND ver.
価格：各1,320円（税込）
種類数：全3種
アクリルスタンド
価格：各1,320円（税込）
種類数：全3種
【権利表記】
(C) MIND WAVE INC.
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売