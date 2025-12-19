おそ松さん10th Anniversary POP UP SHOPが池袋P´PARCO 3FにてOPEN！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2026年1月7日(水)より池袋P´PARCO 3Fにて「おそ松さん10th Anniversary POP UP SHOP」を開催いたします。

今回のイベントでは、「おそ松さん」の新作グッズを販売いたします。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=106909

【イベント情報】

イベント名：おそ松さん10th Anniversary POP UP SHOP

開催期間：2026年1月7日(水)～1月22日(木)

開催場所：池袋P´PARCO 3F

【ご購入者様特典】

【販売商品】

コレクションカード(ランダム)ぬいと一緒 ver.

価格：550円(税込)

セット：3,300円(税込)

種類数：全6種

サイズ：約54mm×86mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ハート型ホログラムカンバッジセット ぬいと一緒 ver.

価格：3,960円(税込)

種類数：全1種

サイズ：直径約52.5ｍm×57mm

ホログラムキーホルダーぬいと一緒 ver.

価格：各880円(税込)

種類数：全6種

サイズ：約60mm

フォトグレイキーホルダーぬいと一緒 ver.

価格：各1,650円(税込)

種類数：全6種

サイズ：約127mm×45mm

デカアクリルスタンドぬいと一緒 ver.

価格：各2,200円(税込)

種類数：全6種

サイズ：約180mm

おなまえミニタオル ぬいと一緒 ver.

価格：各1,100円(税込)

種類数：全6種

サイズ：約200mm×200mm

ミニアクリルアート ぬいと一緒 ver.

価格：2,640円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約128mm×182mm

マグネットチップ(ランダム)

価格：440円(税込)

セット：14,520円(税込)

種類数：全66種（1パック2個入り）

サイズ：約34mm×22.5mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

マグネットチップ絵柄（全66種）カンバッジ(ランダム) おそ松

価格：550円(税込)

セット：6,050円(税込)

種類数：全11種

サイズ：直径約56mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ランダム) カラ松

価格：550円(税込)

セット：6,050円(税込)

種類数：全11種

サイズ：直径約56mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ランダム) チョロ松

価格：550円(税込)

セット：6,050円(税込)

種類数：全11種

サイズ：直径約56mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ランダム) 一松

価格：550円(税込)

セット：6,050円(税込)

種類数：全11種

サイズ：直径約56mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ランダム) 十四松

価格：550円(税込)

セット：6,050円(税込)

種類数：全11種

サイズ：直径約56mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

カンバッジ(ランダム) トド松

価格：550円(税込)

セット：6,050円(税込)

種類数：全11種

サイズ：直径約56mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルスタンド(ランダム) おそ松

価格：1,320円(税込)

セット：14,520円(税込)

種類数：全11種

サイズ：W85mm×H105mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルスタンド(ランダム) カラ松

価格：1,320円(税込)

セット：14,520円(税込)

種類数：全11種

サイズ：W85mm×H105mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルスタンド(ランダム)チョロ松

価格：1,320円(税込)

セット：14,520円(税込)

種類数：全11種

サイズ：W85mm×H105mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルスタンド(ランダム) 一松

価格：1,320円(税込)

セット：14,520円(税込)

種類数：全11種

サイズ：W85mm×H105mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルスタンド(ランダム) 十四松

価格：1,320円(税込)

セット：14,520円(税込)

種類数：全11種

サイズ：W85mm×H105mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルスタンド(ランダム) トド松

価格：1,320円(税込)

セット：14,520円(税込)

種類数：全11種

サイズ：W85mm×H105mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。



※イベントの内容及び、各商品のデザインは予告なく変更させていただく場合がございます。

【権利表記】

(C)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売