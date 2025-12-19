＼新色ブルー販売開始！／Twelve South AirFly Pro 2 Coastal Blue｜ワイヤレスイヤホンを直感操作で2台同時接続できるBluetooth接続オーディオトランスミッター

フォーカルポイント株式会社Twelve South AirFly Pro 2

フォーカルポイント株式会社（本社：東京都港区 代表取締役 恩田英樹、以下フォーカルポイント）は、米国Twelve South（トゥエルブサウス）社の日本国内代理店として、ノイズキャンセリング対応Bluetooth接続オーディオトランスミッター／レシーバー Twelve South AirFly Pro 2（トゥエルブサウス エアフライ・プロ・ツー）の新色ブルーCoastal Blue（コースタル ブルー）の販売をフォーカルポイント・ダイレクト各店で開始しました。

AirFly Pro 2は、3.5mmオーディオジャック搭載デバイスでBluetoothイヤホンを最も簡単に使えるようにする旅行の際の飛行機内の必需品です。 大人気のオーディオトランスミッターに新色のCoastal Blue（コースタルブルー）が登場。機内エンターテイメントシステム、スポーツジムのマシン、Bluetooth接続できない携帯音楽プレーヤーなどのデバイスに接続すれば、ケーブルなしで高音質をお楽しみいただけます。最大2台のイヤホンをペアリングして同じデバイスの音声を共有して一緒に楽しんだり、ストリーミングモードに切り替えてスマートフォンの音声を車の中やホームスピーカーに送ったりすることも可能です。直感的な操作が可能な物理的な２つのペアリングボタンと音量ボタン、そして25時間超のバッテリー駆動時間を備えたAirFly Pro 2 Coastal Blueは、どこにいても直感的な操作で簡単にワイヤレス接続でき、長時間ストレスなくサウンドをお楽しみいただけます。

どこでもワイヤレスで楽しもう

AirFly Pro 2 Coastal Blueは、あらゆる3.5mmオーティオジャックのあるデバイスに使用できる、Bluetooth 5.3トランスミッター／レシーバーです。通常ワイヤレス接続ができない飛行機のスクリーン、ジムのテレビ、携帯ゲーム機などに本機をオーティオジャックに挿す事で、AirPodsなどのワイヤレスイヤホンが使用出来るようになります。本機側面のTX/RXスイッチを受信モード（RX）に切り替えて、AUXポートのある車やレジャーボートに本機を挿すとスマートフォンの音楽などを接続先のスピーカーから再生することが出来ます。

直感操作で最大2台のワイヤレスイヤホンをペアリング

AirFly Pro 2 Coastal Blueは、デュアルペアリングに対応しており、2台のBluetoothヘッドホンを同時に接続可能です。本機両側面に2台分の専用ペアリングボタンを搭載、2台のワイヤレスイヤホンを直感的な操作で簡単に接続できます。フライト中の映画や、自宅で、iPad、音楽、ビデオゲームなどで音声を共有して一緒に楽しむことが出来ます。

優れたオーディオ品質、低遅延、そしてノイズキャンセリング対応

Bluetooth 5.3とaptX HD、aptX adaptiveに対応したAirFly Pro 2 Coastal Blueは、安定した高品質で接続され、臨場感あふれるリスニング体験を実現します。クイックアクセス・ボタン・コントロールにより、サウンドの調整やボリュームのミュートが即座に行えます。映画鑑賞やゲームでは、低遅延のオーディオを楽しむことができます。また、AirFly Pro 2 Coastal Blueは、ユーザーが機内エンターテイメントを楽しむときに、ワイヤレスイヤホンやヘッドホンのノイズキャンセリング機能に対応するように設計されています。ワイヤレスで、クリアな音質をお楽しみください！

25時間超のバッテリー駆動時間

AirFly Pro 2 Coastal Blueは、不要なディスプレイの搭載を省くことでコンパクトさと効率性を確保し、長時間のフライト、ドライブ、ワークアウト中の再生でも耐えられるようにバッテリー駆動時間を最大限に延ばしています。最高クラスのバッテリー駆動時間により、より少ない充電回数で、より長く音楽などをお楽しみいただけます。

旅行以外のシーンでも活躍

AirFly Pro 2 Coastal Blueは、Apple AirPodsなどのワイヤレスイヤホンや、あらゆるBluetoothイヤホンに簡単に接続できます。テックポーチや機内持ち込み用バックのサイドポケットに簡単に収まる小型サイズです。機内エンターテイメントを楽しむ以外でも、ジムに行く車の中などでスマートフォンの音楽を再生するなど、どこに行ってもワイヤレスの自由を手に入れます。

Twelve South AirFly Pro 2 Coastal Blueの主な仕様

サイズ・重量

仕様

対応モデル

- 製品サイズ（W×H×D）mm：約29mm×約108mm×約10mm- 製品重量：約20g- パッケージサイズ：約85mm×約135mm×約32mm（フック込み）約85mm×約155mm×約32mm- パッケージ重量：約90g- 接続方法：Bluetooth5.3 接続- 対応コーデック：TXモード：aptX adaptive、aptX Low latency、aptX HD、aptX、SBCRXモード：aptX HD、aptX、AAC、SBC- バッテリー駆動時間：25時間超- 充電時間：約2時間- 充電方法：USB-C- 技適マーク認証済み

すべてのBluetoothワイヤレスヘッドホン

同梱物

よくある質問

- Twelve South AirFly Pro 2 Coastal Blue- USB-C-USB-A充電ケーブル- トラベルポーチ- 取扱説明書- 保証書Twelve South AirFly Pro 2 Coastal BlueQ. AirFly Pro 2の電源はどのように入れるのですか？

A. AirFly Pro 2を電源をオンにする：

- ON/OFFスイッチをONの位置に切り替えます。- フロントライトが2回点滅し、電源がオンになります。Q. BluetoothワイヤレスヘッドホンとAirFly Pro 2のペアリング方法を教えてください。

A. Bluetooth ワイヤレスヘッドホンと AirFly Pro 2をペアリングする：

- 初期設定の場合は、最初に電源を入れるとペアリングモードになり、PAIR 1のライトが白く2回点滅してペアリングを開始します。- ペアリングが自動的に開始されない場合は、PAIR 1ボタンを4秒間長押しします。ランプがオレンジ色と白色に点滅し、ペアリングを開始します。- ペアリングに成功すると、PAIR 1ライトが10秒間点灯し続けます。Q. 2台のワイヤレスイヤホンを接続して音楽などを共有する方法は？

A. 2台のワイヤレスイヤホンを接続し、リスニングを共有する：

- AirFly Pro 2の電源をオンにします。- PAIR 2ボタンを4秒間長押しして、ペアリングモードにします。- 2台目のヘッドホンがペアリングに成功すると、PAIR 2ライトが10秒間点灯します。Q. オーディオの送信モード（TX）と受信モード（RX）はどのように切り替えられますか？

A. オーディオの送信モード（TX）と受信モード（RX）を切り替えるには、本機の側面にあるTX/RXスイッチボタンを使用します。

- TX (送信モード): オーディオジャック (飛行機のスクリーン、ジムの機器など) からの音声をワイヤレス ヘッドフォンに送信します。- RX（受信モード）：車やレジャーボートにAUX-INポートへデバイス（電話、タブレットなど）からBluetoothオーディオを受信し、有線スピーカーから再生します。Q. バッテリー駆動時間と満充電にかかる時間は？

A. バッテリー駆動時間は25時間超になり、充電は2時間以内で満充電できます。

Q. AirFly Pro 2のミュートとミュート解除の方法は？

A. ボリュームのマイナスボタン（-）をダブルクリックすると、AirFly Pro 2のミュートとミュート解除ができます。

Q. イヤホンとのペアリングは毎回やり直さなければなりませんか？

A. いいえ。一度ペアリングすると、AirFly Pro 2は最後に接続した2台のデバイスと自動的に再接続されます。1台目のデバイスは約15秒で接続されます。2台目は約35秒で接続されます。

Twelve Southについて

米国Twelve South社は、アンドリュー・グリーン氏により2009年に設立されたMacやiPhone、iPadなど、Apple製品関連のアクセサリをデザインする会社です。洋書型のiPhoneケースをはじめ、独創的なアイデアにより生み出された製品が各方面で高い評価を得ています。

フォーカルポイント株式会社について

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



