日本人は海外より前髪を気にする？BeautyCam内部データを公開！

今回は、日本人ならではの前髪の人気傾向について、弊社アプリの使用データをもとにご紹介します。

海外との違い、日本人が前髪を気にする理由、さらにどのような場面で前髪機能を活用しているのかなど、気になる情報を余すところなくお伝えします。

◼️ 海外と日本での前髪の捉え方

海外では、前髪に対して次のような意見が見られました（弊社調査より）：

「前髪を作ると、タイミングによっては油っぽく見えてしまう」-東アジア女性

「前髪は手入れが大変で、風で乱れやすい」-東アジア女性

「子どもっぽく見える」-欧米女性

一方で日本では、前髪は「可愛さ」を演出する大切なパーツとして認識されています。

そのため、日本人にとって前髪は顔の印象を左右する重要な要素と言えます。

◼️ BeautyCam調べ：前髪機能の使用率

弊社では、日本人特有の前髪文化に注目し、各世界でのBeautycam前髪機能使用率を調査しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147322/table/11_1_d2efb702c03b36bc5a0b2f37348b04f1.jpg?v=202512190652 ]

他国と比べ、日本の使用率は約2％高く、前髪機能の活用傾向が比較的高いことがわかります。

◼️ 日本人は前髪が「命」？

日本では、前髪に対するこだわりが非常に強く、毎日のセットや、風で乱れた際の手直しも欠かせない習慣となっています。

写真撮影時に前髪が乱れてしまった場合でも、加工機能を使って整えるユーザーが多いのも特徴です。

こうした文化背景が、前髪機能使用率の高さにつながっていると考えられます。

◼️ BeautyCamで人気の前髪スタイルTop3

ここで日本ユーザーに人気の前髪スタイルを紹介します。

- シースルー自然な前髪で爽やかな印象に。脂っぽくなった前髪の補正にも最適です。- フレンチシースルーより毛量がやや多く、フランス風の上品な前髪をイメージした機能。優雅で綺麗な仕上がりになります。- 斜めカット韓国風スタイルで、日本でもトレンドの前髪。イメチェンや新しい雰囲気を試したいユーザーに人気です。シースルーフレンチ斜めカット

使用方法：

Beautycamトップ → 美顔修正 → 髪 →【シースルー/フレンチ/斜めカット】

◼️ 使用者の感想・活用方法

前髪機能は、単に「加工する」だけではなく、様々なシーンで活用されています。

「前髪が割れてしまった」「うまくセットできなかった」ときの補正

前髪を作ったことがない人が、似合うかどうかを事前に試すためBeautyCamの前髪追加機能は、ユーザーが「試してから選ぶ」ためのツールとして、多くの方に活用されています。

さらに、BeautyCam には AIリタッチ機能もあり、「前髪が割れちゃった」「少しだけ修正したい」などのシーンで手動で「生え際の調整機能」「AI増毛機能」を行うことができます。

使用方法：

【生え際の調整機能】

Beautycamトップ → 美顔修正 → 増毛 →【髪の分け目】

【AI増毛機能】

Beautycamトップ → 美顔修正 → 増毛 → 育毛 → ストレートヘア → 増やしたいところをタッチ → 開始

BeforeAfter使用時の画像

前髪に興味がある方も、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。