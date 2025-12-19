人気アニメ「xxxHOLiC」Production I.Gによるオリジナルグッズが登場！2025年12月19日より予約受付開始！

株式会社プロダクション・アイジー

創作集団CLAMPの同名マンガを原作とした人気アニメ『xxxHOLiC』シリーズ。このアニメシリーズの制作を手掛けるProduction I.Gより、アニメ『xxxHOLiC』の魅力満載のオリジナルグッズの発売が決定しました！

[時を超えて蘇る、珠玉のイラストコレクション！]

アニメーション制作会社Production I.G（以下、I.G）は、アニメ『xxxHOLiC』シリーズのオリジナルグッズ発売をお知らせいたします。 今回のラインナップでは、I.Gがアニメーション制作を手掛けたTVアニメ放送当時に描き下ろされた珠玉のイラストを厳選して使用。＜ミセ＞の主人である壱原侑子と四月一日、百目鬼など主要キャラクター達の魅力をそのままに楽しめるコレクションをぜひお楽しみください。

I.G STORE Online にて2025年12月19日（金）18時から予約受付を開始いたします。

＜予約受付サイト＞

I.G STORE Online

URL: https://www.igport-onlinestore.com/pages/xxxholic2512

＜商品詳細＞

■SDアクリルスタンド

全7種

価格:各1,100円(税込)

■キセルの煙がキラキラ光る ビジュアルアクリルスタンド

全2種

価格:各2,750円(税込)

■アクリルスタンド

全8種

価格:各1,650円(税込)

■ビッグビジュアルアクリルスタンド

全3種

価格:各2,750円(税込)

■ビジュアルアクリルブロック

全3種

価格:各2,750円(税込)

■ランダムアクリル色紙（全6種）BOX

価格:6,600円(税込)

※全6種セット販売価格となります。

■チケット風カード

全3種

価格:各880円(税込)

■ランダムカスタマイズパネル 2枚セット（全8種）BOX

価格:7,920円(税込)

※全8種 （16枚）セット販売価格となります。

■カスタマイズパネルスタンド

価格:2,750円(税込)

■流し目ランダム缶バッジ（全8種）BOX

価格:6,660円(税込)

※全8種セット販売価格となります。

(C)2006 CLAMP・ST・講談社/アヤカシ研究会

＜Production I.Gについて＞

竜の子プロダクションより独立し、1987 年に創業。1995 年に発表した押井守監督作品 「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」が米・ビルボード誌のセルビデオチャートで 1 位となったことで注目を集め、2004 年には続編にあたる「イノセンス」がカンヌ国際映画祭コンペティション部門に選出、日本アニメ―ション初の快挙として話題となる。また、クエンティン・タランティーノ監督作品『キル・ビル Vol.1』のアニメーションパートを担当するなど、世界中に多くの支持者を持つ日本屈指のアニメーション制作会社。「xxxHOLiC」シリーズ、「攻殻機動隊」シリーズ、「黒子のバスケ」シリーズ、「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズ、「ハイキュー!!」シリーズ、「銀河英雄伝説: Die Neue These」シリーズなど幅広いジャンルの作品を手がける。

公式サイト: https://www.production-ig.co.jp

公式X: https://x.com/ProductionIG