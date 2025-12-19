【キャスト生出演】『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Blessing Moment- 振り返り特番が、クリスマス・イブの12月24日(水)20時30分よりニコ生にて配信決定

株式会社ドワンゴ

『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Blessing Moment- 振り返り特番が、クリスマス・イブの12月24日(水)20時30分よりニコニコ生放送にて配信が決定いたしました。

番組出演は山崎大輝（斎宮 宗 役）、大崎捺希（仁兎なずな 役）、奥井那我人（天満 光 役）、宮崎 湧（真白友也 役）、熊谷魁人（紫之 創 役）の5名。

番組ではキャストとともに本編映像の一部を見ながら、公演を生放送で振り返ります。

『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』とは、スマートフォン向けゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！』の舞台化作品として、2016年に初演『あんさんぶるスターズ！オン・ステージ』を上演以降、ゲーム内ストーリー・ライブ公演を展開している舞台シリーズ。アイドルたちの成長と改革を、舞台ならではのリアルな演出とライブパフォーマンスで描いている。

2015年4月にリリースされた『あんさんぶるスターズ！』は、スマートフォン向けゲームアプリで、

男性アイドルの育成に特化した「私立夢ノ咲学院」で繰り広げられるアイドルたちの成長や改革を描いている。2020年3月からは『あんさんぶるスターズ！！』として、プレイスタイルで選べる2つのアプリ「Basic」「Music」にリニューアルし、現在2,000万ダウンロードを突破。2025年4月には10周年を迎え、総勢54名の個性豊かなアイドル達によるストーリーが展開されている。

オフィシャルサイト：https://ensemble-stage.jp/2025bm/

X：https://x.com/ensemble_stage

(C)2021 Happy Elements K.K／あんステ製作委員会

番組情報

【キャスト生出演】『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Blessing Moment- 振り返り特番

放送日時：2025年12月24日(水) 20時30分より配信開始

番組ページはこちら：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349407245

【番組出演】

・山崎大輝（斎宮 宗 役）

・大崎捺希（仁兎なずな 役）

・奥井那我人（天満 光 役）

・宮崎 湧（真白友也 役）

・熊谷魁人（紫之 創 役）

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。



【番組について】

本番組の一部はプレミアム会員限定視聴となります。

全編視聴をご希望のかたはプレミアム会員にご登録をお願い致します。

タイムシフト期間：14日間

