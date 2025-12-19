tofubeats¡¢¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤¯¤ó¡¢¥µ¥Ëー¥Ç¥¤¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¢RINDO ¡¢DEARSTAGE¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤äÀ¸Ãæ·Ñ¤ò°ìµóÊüÁ÷¡ª12/25(ÌÚ)¤«¤é¡Ö¥Ë¥³À¸ Åß¤Î²»³Ú¥é¥¤¥ÖÆÃ½¸¡ì25-¡ì26¡×¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ï¥ó¥´¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢ Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¡Öniconico¡×¤Î¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ë¥³À¸ Åß¤Î²»³Ú¥é¥¤¥ÖÆÃ½¸'25-'26¡×¤ÈÂê¤·¥é¥¤¥ÖÆÃ½¸ÆÃÊÌÊüÁ÷¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢12·î25Æü(ÌÚ)¤«¤éÍèÇ¯1·î4Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥Ëー¥Ç¥¤¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¢LUNKHEAD¡¢ÂçÄÐ¥±¥ó¥ÂÎ¨¤¤¤ë¡ÖÆÃ»£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡¢tofubeats¤È¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤¯¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¡ÖTVP¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢#¤é¤Ö¤·¤Ã¤¯¡¢Ì´¶ôNEON¡¢▷ ¤»ー¤Ö¤Ý¤¤¤ó¤È¡¢XP!A¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥ëー¥×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖRINDO LIVE X'mas SPECIAL¡×¤ä¡ÖDEARSTAGE SHOWCASE 2025 AUTUMN¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥ÖÀ¸Ãæ·Ñ¤ä¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥³¥Ë¥³¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÊý¤Ï³Æ¥é¥¤¥Ö¤òÁ´ÊÔ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉôÎã³°¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¾ÜºÙ¤Ê»ëÄ°ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ÆÈÖÁÈ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¿ï»þ¡¢ÄÉ²Ã¡¦¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ë¥³À¸ Åß¤Î²»³Ú¥é¥¤¥ÖÆÃ½¸'25-'26¡Û¾ÜºÙ
ÊüÁ÷´ü´Ö¡§ 2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë～¡¡2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¢¨¿ï»þÄÉ²ÃÍ½Äê¡£¹ðÃÎºÑ¤ß¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÍ½Äê¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú#¤é¤Ö¤·¤Ã¤¯ / Ì´¶ôNEON / XP!A / ▷¤»ー¤Ö¤Ý¤¤¤ó¤ÈÂ¾½Ð±é¡ÛRINDO LIVE X'mas SPECIAL¡¡¥Ë¥³À¸ÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ
ÊüÁ÷Æü»þ▶12·î25Æü¡Ê¶â¡Ë15»þ30Ê¬～ÊüÁ÷Í½Äê
¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é▶https://live.nicovideo.jp/watch/lv349306207
¡Ú¥¢¥ó¥³ー¥ëÊüÁ÷¡Û¥µ¥Ëー¥Ç¥¤¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥Ëー¥Ç¥¤¡¦¥µー¥Ó¥¹ ¥µ¥Þー¥®¥° 2025¡× ½ÂÃ«¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¸ø±é
ÊüÁ÷Æü»þ▶12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ00Ê¬～ÊüÁ÷Í½Äê
¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é▶https://live.nicovideo.jp/watch/lv349415260
¡Ú¥¢¥ó¥³ー¥ëÊüÁ÷¡ÛCiON's Love Call TOUR 2025(GUEST:¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·ー¥¿)
ÊüÁ÷Æü»þ▶12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë20»þ00Ê¬～ÊüÁ÷Í½Äê
¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é▶https://live.nicovideo.jp/watch/lv349332894
¡Ú¥¢¥ó¥³ー¥ëÊüÁ÷¡Ûtofubeats ¡ß ¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤¯¤ó¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖTVP¡×
ÊüÁ÷Æü»þ▶12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë18»þ00Ê¬～ÊüÁ÷Í½Äê
¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é▶https://live.nicovideo.jp/watch/lv349414811
¡Ú¥¢¥ó¥³ー¥ëÊüÁ÷¡ÛÆÃ»£ÇúÃÂ25¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢ー2025¡ÖÆÃ»£¡ª25Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¡×
ÊüÁ÷Æü»þ▶12·î29Æü¡Ê·î¡Ë20»þ00Ê¬～ÊüÁ÷Í½Äê
¤´Ä°¤Ï¤³¤Á¤é▶https://live.nicovideo.jp/watch/lv349414792
¡Ú¥¢¥ó¥³ー¥ëÊüÁ÷¡ÛDEARSTAGE SHOWCASE 2025 AUTUMN
ÊüÁ÷Æü»þ▶2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë19»þ00Ê¬～ÊüÁ÷Í½Äê
¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é▶https://live.nicovideo.jp/watch/lv349415292
¡Ú¥¢¥ó¥³ー¥ëÊüÁ÷¡ÛLUNKHEAD ¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë SHIBUYA CLUB QUATTRO
ÊüÁ÷Æü»þ▶1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë19»þ00Ê¬～ÊüÁ÷Í½Äê
¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é▶https://live.nicovideo.jp/watch/lv349415345
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È´ØÏ¢¾ðÊó
¢§ÆÃ»£
ÇúÃÂ25¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢ー2025 ¡ÖÆÃ»£¡ª25Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¡×¿¶ÂØ¸ø±é
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡ËSHINJUKU LOFT
¢¨2025Ç¯9·î24Æü¸ø±é¤Î¿¶ÂØ¸ø±é¡£ÄÉ²Ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ¡£
http://www.okenkikaku.jp/contents/1019438
¢§LUNKHEAD
¡ã¥Ç¥Ó¥åー22¼þÇ¯µÇ°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ä
2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)Spotify O-Crest
¡ã27th ANNIVERSARY TOUR SEASON1¡Ö±Æ¤È±ìÁð¤ÈËÍ¤ÈÀÄ¡×～¡ÖENTRANCE¡×¡ä
2/21(ÅÚ)²£ÉÍBuzzFront
3/4(¿å)Ê¡²¬¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹ÈëÌ©
3/11(¿å)»¥ËÚSOUND CRUE
3/20(¶â½Ë)²¬»³CRAZYMAMA 2ndRoom
3/21(ÅÚ)°¦É²¾¾»³Double-u Studio
4/4(ÅÚ)ÀéÍÕLOOK
4/11(ÅÚ)ÀçÂæFLYING SON
4/18(ÅÚ)Âçºå¿´ºØ¶¶CLAPPER
4/19(Æü)Ì¾¸Å²°ell.SIZE
5/9(ÅÚ)¿·³ãclub RIVERST
5/16(ÅÚ)Spotify O-Crest
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥Úー¥¸
https://lit.link/lunkhead