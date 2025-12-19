Key新作『anemoi』本日より体験版が配信開始！

株式会社ビジュアルアーツ

株式会社ビジュアルアーツ(本社:大阪府大阪市 代表取締役:天雲玄樹)は、ゲームブランド「Key」の新作『anemoi』におきまして、本日2025年12月19日（金）18時より体験版の配信を開始いたしました。

『anemoi』公式サイトより、体験版ゲームデータのダウンロードが可能となっておりますので、この機会にぜひ物語をご体験ください。

●体験版のDLはこちら

https://key.visualarts.gr.jp/anemoi/download.html

『anemoi』とは

『anemoi』（アネモイ）は、2020年6月26日にKeyより発売された『Summer Pockets REFLECTION BLUE』（サマーポケッツ リフレクションブルー）に続く、フルプライスのPC向け恋愛アドベンチャーゲームです。

プレイヤーは、主人公の「速川麦(はやかわ むぎ)」の視点から、はるか北の地・真澄町を舞台に、雄大な自然に囲まれながら様々なヒロインや友人たちとの交流を深め、温かくも楽しい唯一無二のスローライフを体験していきます。

『Summer Pockets』や『終のステラ』のスタッフが参画し、こだわり抜いた演出の数々をご用意しておりますので、ぜひ今後の情報にもご注目ください。

●あらすじ

10年前に埋めた

タイムカプセルを開ける日が近づいていた。

主人公の速川 麦は、妹の六花とともに

ふたりで北の地、真澄町へ訪れる。

都会の喧噪を忘れさせてくれる町は、

強く吹く風の中でゆっくりとした時間が流れていた。

大きな風車の恩恵を受けながら、

経験と知恵と人のつながりで築かれる生活。

約束の時間まで、麦は人々と交流を重ねながら

町でスローライフを送ることにする。

●キャラクター紹介辻倉朱比華（CV：平塚 紗依）

町外れのトレーラーハウスで生活している謎めいた少女。

町の人達からは距離を置いて生活している。

麦畑の世話が仕事で、収穫された麦を使って絶品と言われるピザを焼いている。

が、なかなか食べさせてもらえない。

口はだいぶ悪いが、動物やお年寄りには優しい。

夜、風に吹かれながら草笛を吹く姿がよく目撃されている。

▼キャラクター紹介PV

https://youtu.be/rxCgihBorvE?si=M758zc_CZUDThX_G

総羽愛乃（CV：長縄 まりあ）

町外れでまわる風車の修理をしている少女。

機械関係に強く、自作の飛行機で空へはばたくために、あぶなっかしい実験をしている。

時々傘を差しながら、空から降ってくる。

姿も言葉も、全体的にフワフワしている。と、町の人に言われている。

工房の2階で父親とふたりで暮らしているらしい。

▼キャラクター紹介PV

https://youtu.be/GKEcwP2cjio?si=awxtMNX7dyG40ZXY

淡雪陽彩（CV：千春）

天文台に住む少女。

綺麗なものを探すことを生き甲斐としており、それを地図に書き込み続けている。

異常なほどに知識が豊富で、知らないことは存在しないと豪語しており、自称偏差値８那由多の天才。

当たり前のように自分を美しいと思っているが、エキセントリックすぎる行動と好奇心に忠実すぎる性格の為、彼女の行動に付き合える人間は少ない。

時折「お隣さんに行ってくるわ」と言って、どこかへと出かけてしまうことがある。

好きな食べ物は金平糖。

▼キャラクターPV

https://youtu.be/0jmFzEuJMO4?si=fWltUHRv66fPPznZ

白渡小詠（CV：会沢 紗弥）

町唯一の郵便屋を営む少女。

町の人々に感謝されているものの、本人にはあまりその自覚がない。

ただただ郵便が自分の使命であるかのように、ひたむきに仕事をこなしていく。

生粋のおじいちゃんっ子で、配達前は必ず亡くなってしまったおじいちゃんのお墓参りに訪れている。

世間のことに疎く、人の言うことをなんでも信じてしまうことがある。

そんなところも、町のみんなから微笑ましく見守られている愛されキャラ。

▼キャラクターPV

https://youtu.be/p8tWKCpEG-A?si=0I73nrV3LpSR-bjL

速川六花（CV：涼泉 桜花）

主人公の妹で、友に舞台となる町にやってきた少女。

兄の発言や行動は、どんなことでも全肯定してくれる。

町に滞在中は保育園で臨時バイトして、子供たちの面倒を見ながら、兄嫁検定ノートを片手に兄の嫁探しをしている。

兄以外の男性には塩対応だが、兄にとって有益となると判断した人へはとても丁寧。

秘伝の「すき焼きのタレ」を持っていて、これさえあればなんでも作れると信じている。

▼キャラクターPV

https://youtu.be/DaDf8uDsDEA?si=jPJ-te5XYRTfl_VP

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aLMPKSIn4oY ]

▲サブキャラクター紹介PV

●制作スタッフ

・キャスト

平塚 紗依、長縄 まりあ、千春、会沢 紗弥、涼泉 桜花 (順不同)

・プロデューサー

丘野塔也

・ディレクター

佐雪 隼

・シナリオ統括

魁

・原画

Na-Ga、ふむゆん、永山ゆうのん、きみしま青

・シナリオ

魁、新島 夕、ハサマ、佐雪 隼

・音楽

折戸伸治、水月 陵、大橋柊平、高梨泰輔、アサノハヤト、しょうゆ、天休ひさし

製品情報

●製品情報

タイトル：anemoi

開発：Key

ジャンル：恋愛アドベンチャー

発売日：2026年1月30日（金）

価格（パッケージ版）：10,780円 (税込)

価格（ダウンロード版）：7,700円 (税込)

対応機種：Windows 11

対応言語：日本語

対象年齢：全年齢

著作権表記：(C)VISUAL ARTS/Key

WEBサイト：https://key.visualarts.gr.jp/anemoi/index.html

公式X：https://x.com/key_official

株式会社ビジュアルアーツ

株式会社ビジュアルアーツは平成3年の創業以来、ノベルゲームを通して物語をお届けしております。

数多の作品がノベルゲームの枠組みを飛び越え、コミック、アニメーション、劇場作品としてメディアミックス化され、近年ではモバイルゲームの市場でも多くのご支持をいただいております。

