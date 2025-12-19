【福島県大熊町】復興を越え、未来へ挑む「町の今」を写真に！「大熊町フォトコンテスト2025」開催決定

福島県大熊町生活支援課

大熊町が実施している移住定住広報業務の取り組みとして、大熊町移住定住支援センターは、震災からの復興と新たなまちづくりが進む「町の今」をテーマとした「大熊町フォトコンテスト2025」を開催します。新しい交流拠点や豊かな自然、そして町で暮らしを創る人々の営みの瞬間を切り取った作品を募集します。

本コンテストは、写真を通じて町のポジティブな変化を可視化し、未来へ向かうメッセージを広く発信するとともに、町の持続的な魅力発信につながる広報資産の創出を目的としています。

６つの部門で作品募集

従来の「風景」だけでなく、新しい暮らしや日常を感じさせるテーマを設定し、多様な視点からの作品を募集します。一部門につき2点まで、複数部門への応募が可能です。

・おおくまごはん部門

大熊町で見つけた「おいしい」瞬間を切り取ってください。

・おおくまキッズ部門

子どもたちの笑顔や、元気いっぱいの姿など成長のひとコマを写真に収めてください。

・おおくまアート部門

芸術的な感性が光る一枚を募集します。

・おおくまヤングホープ部門（撮影者：中学生以下限定）

未来のフォトグラファーへ、ぼく/わたしの目線でみた大熊町でのベストショットを待ってるよ！

・おおくまアニマル部門

動物たちの優美な姿、ユニークな表情などを募集します。

・おおくまナイスビュー部門

大熊町の「絶景」をあなたのカメラで捉えてください。

賞品

入賞者には特製フォトブックを贈呈！そのほか、カメラやほっと大熊ペア宿泊券、大熊町公式キャラクター「まあちゃん」のぬいぐるみなどが賞品として用意。投票と運営陣による審査によって受賞作品を選定いたします。

最多いいね賞（1名）

・フォトコンテスト特製フォトブック※

・ほっと大熊宿泊ペアチケット

・“チェキ” instax mini LiPlay+(TM) サンドベージュ

部門賞（6名）

・フォトコンテスト特製フォトブック※

・Amazonギフトカード 3000円分

・大熊町マスコットキャラクター まあちゃんぬいぐるみ

フォトブック入賞（10名）

・フォトコンテスト特製フォトブック※

※複数受賞の場合、フォトブックは1冊のみとさせていただきます

応募要項

応募期間 2025年12月20日（土）～2026年1月25日（日）23：59まで

撮影期間 2025年2月1日（土）～2026年1月25日（日）の期間に撮影されたもの

応募方法 申し込みフォームより、必要事項と作品画像（JPEG形式）をアップロード

入賞制限 入賞は一人1部門まで（最多いいね賞とのダブル受賞を除く）

応募規約（PDF）

https://prtimes.jp/a/?f=d167224-5-691e59afc0c103de9cfe6513bf6cb004.pdf

なお、応募作品の著作権は、応募者（撮影者）に帰属しますが、応募者は、応募作品を主催者及び大熊町が以下の目的で無償かつ無期限で利用（複製、印刷、展示、公衆送信、二次利用を含む）することを許諾するものとします。

・ 広報活動全般（広報誌、ウェブサイト、公式SNS、ポスター、チラシ、PR動画など）

・ 本コンテストに関連する展示会、フォトブックの制作・配布

・ その他、主催者及び大熊町が特に認めた展示、広報目的での利用

あなたの作品が、町の新しい魅力となることにご協力ください！

実施主体および問い合わせ先

主催: 大熊町移住定住支援センター

事務局: 株式会社Wasshoi Lab（事業受託者）

詳細ページ: https://okuma-style.com/photocon2025

応募ページ: https://forms.gle/rh5JhehXty3L8zBQ6

問い合わせ先: okuma＠wasshoilab.jp

instax、チェキ、instax mini LiPlayは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。