マルイ×「東方Project」！「コミックマーケット107」出展決定！
株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青井 浩）は、2025年12月30日（火）、31日（水）に開催される、日本最大のアニメ・コミックの祭典『コミックマーケット107（C107）』に出展いたします。
マルイノアニメブースでは「東方Project」とコラボレーションし、「年越し」「正月」をテーマにしたマルイオリジナルグッズを販売いたします。
■マルイノアニメブース内グッズ販売
描き下ろしイラストを使用した「東方Project」のマルイオリジナルグッズを販売いたします。
そばにいる年越しセット 11,000円（税込）
今年を締めくくる、とっておきの大晦日セット。
東方Projectのキャラクターたちと一緒に、ゆったりと年越しの時間を楽しめる特別な内容になっています。
一緒にまどろむ寝正月セット 11,000円（税込）
のんびり気ままに迎える、お正月のひとときに。
東方Projectのキャラクターたちと過ごす、穏やかな寝正月をイメージした特別なセットです。
■ご購入特典
商品を1セットご購入につき、年越しカップ蕎麦を1点プレゼントいたします。
さらに、商品を2セットご購入につき、選べる寝正月オリジナルカード（全3種）をプレゼントいたします。
※特典は先着でのお渡しです。「選べる寝正月オリジナルカード（全3種）」は、絵柄が終了している場合もございます。なくなり次第終了となりますのでご了承ください
※いかなる場合もご精算を2回以上に分けることはできません
※レシートの合算はできません
※特典は予告なく変更する場合がございます
■「好き」を応援するエポスカードの取り組み
丸井グループでは“一人ひとりの「好き」が駆動する経済を創る”というインパクトテーマに基づき、アニメをはじめとするコンテンツとのコラボカードや、社会貢献につながるカードの取り組みを推進しています。
みなさまの「好き」を応援し、すべての人が「しあわせ」を感じられるインクルーシブな社会の実現をめざしています。
「東方Projectエポスカード」
「東方Projectエポスカード」について
▶ https://www.eposcard.co.jp/gecard/touhouproject/index.html
■コミックマーケット107 エポスカード新規ご入会特典
マルイノアニメブースにて「東方Projectエポスカード」に新規でご入会いただいた方には、「年越しカップ蕎麦」と「年越しオリジナルカード」をプレゼントいたします。
※特典は先着でのお渡しです。なくなり次第終了となりますのでご了承ください
※特典はC107マルイノアニメブースにてエポスカードに新規ご入会された方が対象です。Webからの入会は特典対象外となります
※特典は新規ご入会の方に限ります（エポスカードを既にお持ちの方、券面の切替・再発行の方は対象外となります）
※特典のお渡しはご入会当日に限ります
※エポスカードの新規お申し込みには、別途審査がございます。場合によってはお申し込みいただけないがございますので、あらかじめご了承ください
※お申し込み条件は高校生を除く満18歳以上の方です
※特典は予告なく変更する場合がございます
（C）上海アリス幻樂団
※「OIOI×東方Project」は上海アリス幻樂団の許諾を得て企画したイベントです。「上海アリス幻楽団」のオフィシャルイベントではございませんのでご注意ください
■コミックマーケット107開催概要
会場：東京国際展示場（東京ビッグサイト）
日時：2025年12月30日（火）・31日（水）10:30～17:00 ※31日（水）は16:00閉場
出展場所：南3・4ホール 企業ブースNo.2442 マルイノアニメ
※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます
※状況により入場制限などを行う場合がございます
■通販情報
C107にて展開する年越し＆寝正月グッズを、マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」でも販売中です。詳細は下記販売サイトよりご確認ください。
受注期間
2025年12月5日（金）～2026年1月31日（土）23:59
販売サイト
マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」
https://search-voi.0101.co.jp/freeword/?store=&q=%E6%9D%B1%E6%96%B9Project251205(https://search-voi.0101.co.jp/freeword/?store=&q=%E6%9D%B1%E6%96%B9Project251205)
※販売上限数に達した場合、予告なく期間内でも早めに販売終了する場合がございます
※詳細は各商品ページをご確認ください
▼丸井
https://www.0101.co.jp/
▼丸井グループ
https://www.0101maruigroup.co.jp/