マルイ×「東方Project」！「コミックマーケット107」出展決定！

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青井 浩）は、2025年12月30日（火）、31日（水）に開催される、日本最大のアニメ・コミックの祭典『コミックマーケット107（C107）』に出展いたします。

マルイノアニメブースでは「東方Project」とコラボレーションし、「年越し」「正月」をテーマにしたマルイオリジナルグッズを販売いたします。

■マルイノアニメブース内グッズ販売

描き下ろしイラストを使用した「東方Project」のマルイオリジナルグッズを販売いたします。

そばにいる年越しセット 11,000円（税込）

今年を締めくくる、とっておきの大晦日セット。

東方Projectのキャラクターたちと一緒に、ゆったりと年越しの時間を楽しめる特別な内容になっています。

一緒にまどろむ寝正月セット 11,000円（税込）

のんびり気ままに迎える、お正月のひとときに。

東方Projectのキャラクターたちと過ごす、穏やかな寝正月をイメージした特別なセットです。

■ご購入特典

商品を1セットご購入につき、年越しカップ蕎麦を1点プレゼントいたします。

さらに、商品を2セットご購入につき、選べる寝正月オリジナルカード（全3種）をプレゼントいたします。

※特典は先着でのお渡しです。「選べる寝正月オリジナルカード（全3種）」は、絵柄が終了している場合もございます。なくなり次第終了となりますのでご了承ください

※いかなる場合もご精算を2回以上に分けることはできません

※レシートの合算はできません

※特典は予告なく変更する場合がございます

■「好き」を応援するエポスカードの取り組み

丸井グループでは“一人ひとりの「好き」が駆動する経済を創る”というインパクトテーマに基づき、アニメをはじめとするコンテンツとのコラボカードや、社会貢献につながるカードの取り組みを推進しています。

みなさまの「好き」を応援し、すべての人が「しあわせ」を感じられるインクルーシブな社会の実現をめざしています。

「東方Projectエポスカード」

「東方Projectエポスカード」について

▶ https://www.eposcard.co.jp/gecard/touhouproject/index.html

■コミックマーケット107 エポスカード新規ご入会特典

マルイノアニメブースにて「東方Projectエポスカード」に新規でご入会いただいた方には、「年越しカップ蕎麦」と「年越しオリジナルカード」をプレゼントいたします。

※特典は先着でのお渡しです。なくなり次第終了となりますのでご了承ください

※特典はC107マルイノアニメブースにてエポスカードに新規ご入会された方が対象です。Webからの入会は特典対象外となります

※特典は新規ご入会の方に限ります（エポスカードを既にお持ちの方、券面の切替・再発行の方は対象外となります）

※特典のお渡しはご入会当日に限ります

※エポスカードの新規お申し込みには、別途審査がございます。場合によってはお申し込みいただけないがございますので、あらかじめご了承ください

※お申し込み条件は高校生を除く満18歳以上の方です

※特典は予告なく変更する場合がございます

（C）上海アリス幻樂団

※「OIOI×東方Project」は上海アリス幻樂団の許諾を得て企画したイベントです。「上海アリス幻楽団」のオフィシャルイベントではございませんのでご注意ください

■コミックマーケット107開催概要

会場：東京国際展示場（東京ビッグサイト）

日時：2025年12月30日（火）・31日（水）10:30～17:00 ※31日（水）は16:00閉場

出展場所：南3・4ホール 企業ブースNo.2442 マルイノアニメ

※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます

※状況により入場制限などを行う場合がございます

■通販情報

C107にて展開する年越し＆寝正月グッズを、マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」でも販売中です。詳細は下記販売サイトよりご確認ください。

受注期間

2025年12月5日（金）～2026年1月31日（土）23:59

販売サイト

マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」

https://search-voi.0101.co.jp/freeword/?store=&q=%E6%9D%B1%E6%96%B9Project251205(https://search-voi.0101.co.jp/freeword/?store=&q=%E6%9D%B1%E6%96%B9Project251205)

※販売上限数に達した場合、予告なく期間内でも早めに販売終了する場合がございます

※詳細は各商品ページをご確認ください

▼丸井

https://www.0101.co.jp/

▼丸井グループ

https://www.0101maruigroup.co.jp/