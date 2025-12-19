クラブ創設20周年記念デザイン！オーセンティックユニフォーム販売開始！

株式会社石川ツエーゲン

この度、ツエーゲン金沢(J3)は明治安田Jリーグ百年構想リーグで着用するオーセンティックユニフォーム各種の1次予約受付を開始いたします。なお、1次受付の枚数は限定200着です。

デザインコンセプトは「階段」

本ユニフォームはクラブ創設20周年を記念した限定デザインで、これまでのクラブの歩み・軌跡を「階段」をモチーフにデザインしています。

クラブにとって、この20年で昇格や降格などを経験し、決して真っ直ぐではなかった道のりでしたが、歩みを止めることなく、前へ前へ進んできた20年でした。

今までも、これからも、クラブはファン・サポーター・応援してくださる皆様と共に、歩みを止めず、高みを目指して前へ進んでいきます。

クラブ創設20周年記念デザインのユニフォームは、2025年12月19日(金)18:00から、ツエーゲン金沢公式オンラインショップにて予約が開始しました。1次受付は2026年1月4日(日)までで、リーグ開幕日までにお届けします。なお、1次の受付枚数は200着です。

コンセプトムービー

20年の歩みを表現するため、ツエーゲン金沢に所属歴があるOBの選手たちに出演いただきました。

▷ツエーゲン金沢公式Youtube URL：https://www.youtube.com/watch?v=fuqZ_7uQWwQ

◾︎出演者：田代祐平さん（所属歴：2007~2012年）/辻尾真二さん（所属歴：2014~2016年）廣井友信さん（所属歴：2015~2022年）/

各種ユニフォームデザイン

フィールドプレイヤー1stモデルフィールドプレイヤー2ndモデルゴールキーパー1stモデルゴールキーパー2ndモデル

1次受付概要

■予約期間

2025年12月19日(金)18:00～2026年1月4日(日)23:59

※1次の受付枚数は200着です。

■お届け日

明治安田Jリーグ百年構想リーグ開幕までに、佐川急便にてお届けいたします。

※積雪や交通状況により、前後する可能性があります。

■購入方法

ツエーゲン金沢公式オンラインショップ(https://shop.zweigen-kanazawa.jp/?_ga=2.77231893.1497355141.1765354366-576964874.1765255196)

決済方法：クレジットカードのみ (高額商品のため)

■予約受付対象商品

明治安田Jリーグ百年構想リーグ オーセンティックユニフォーム (FP1st/2nd、GK1st/2nd)

◾︎販売価格

[背番号なし・ネームなし] \21,450(税込)

[背番号あり・ネームなし] \23,100(税込)

[背番号あり・ネームあり] \24,200(税込)

※背番号は1桁または2桁まで

※ネームは大文字アルファベット12文字以内。記号不可。スペースのみ有効

◾︎サイズ

S・M・L・O・XO・XO2・XO3（ユニセックス）

※2025シーズンオーセンティックユニフォームとサイズ感に変更はありません。

今後の販売スケジュールについて

- 2次受付受付期間：2026年1月5日(月)0:00～2026年1月25日(日)23:59お届け時期：明治安田Jリーグ百年構想リーグ ホーム開幕までにお届け※2次受付は500枚限定です。※2026年1月11日(月・祝)開催の「クラブ創設20周年出陣式」会場にて、対面受付会を実施予定です。- 3次受付受付期間：2026年1月26日(月)0:00～2026年2月8日(日)23:59お届け時期：3月上旬ごろお届け予定- 4次受付受付期間：2026年2月9日(月)0:00～2026年2月28日(土)23:59お届け時期：3月下旬ごろお届け予定

注意事項

・「システムサポート(前面胸部)」、「TSUKIBOSHI(左鎖骨)」は転写マーク圧着です。摩擦や熱に弱いため、洗濯時には裏返しでネットに入れる(乾燥機は不可)などの配慮が必要です。

・「レプリカキッズユニフォーム(サイズ：110・130・150）」は、3次期間から受付予定です。

ユニフォーム特設サイトはこちらから :https://www.zweigen-kanazawa.jp/uniform/20th/ユニフォームパートナーはこちらから :https://www.zweigen-kanazawa.jp/news/?id=18434