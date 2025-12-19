クラブ創設20周年記念デザイン！オーセンティックユニフォーム販売開始！
この度、ツエーゲン金沢(J3)は明治安田Jリーグ百年構想リーグで着用するオーセンティックユニフォーム各種の1次予約受付を開始いたします。なお、1次受付の枚数は限定200着です。
デザインコンセプトは「階段」
本ユニフォームはクラブ創設20周年を記念した限定デザインで、これまでのクラブの歩み・軌跡を「階段」をモチーフにデザインしています。
クラブにとって、この20年で昇格や降格などを経験し、決して真っ直ぐではなかった道のりでしたが、歩みを止めることなく、前へ前へ進んできた20年でした。
今までも、これからも、クラブはファン・サポーター・応援してくださる皆様と共に、歩みを止めず、高みを目指して前へ進んでいきます。
クラブ創設20周年記念デザインのユニフォームは、2025年12月19日(金)18:00から、ツエーゲン金沢公式オンラインショップにて予約が開始しました。1次受付は2026年1月4日(日)までで、リーグ開幕日までにお届けします。なお、1次の受付枚数は200着です。
コンセプトムービー
20年の歩みを表現するため、ツエーゲン金沢に所属歴があるOBの選手たちに出演いただきました。
▷ツエーゲン金沢公式Youtube URL：https://www.youtube.com/watch?v=fuqZ_7uQWwQ
◾︎出演者：田代祐平さん（所属歴：2007~2012年）/辻尾真二さん（所属歴：2014~2016年）廣井友信さん（所属歴：2015~2022年）/
各種ユニフォームデザイン
フィールドプレイヤー1stモデル
フィールドプレイヤー2ndモデル
ゴールキーパー1stモデル
ゴールキーパー2ndモデル
1次受付概要
■予約期間
2025年12月19日(金)18:00～2026年1月4日(日)23:59
※1次の受付枚数は200着です。
■お届け日
明治安田Jリーグ百年構想リーグ開幕までに、佐川急便にてお届けいたします。
※積雪や交通状況により、前後する可能性があります。
■購入方法
ツエーゲン金沢公式オンラインショップ(https://shop.zweigen-kanazawa.jp/?_ga=2.77231893.1497355141.1765354366-576964874.1765255196)
決済方法：クレジットカードのみ (高額商品のため)
■予約受付対象商品
明治安田Jリーグ百年構想リーグ オーセンティックユニフォーム (FP1st/2nd、GK1st/2nd)
◾︎販売価格
[背番号なし・ネームなし] \21,450(税込)
[背番号あり・ネームなし] \23,100(税込)
[背番号あり・ネームあり] \24,200(税込)
※背番号は1桁または2桁まで
※ネームは大文字アルファベット12文字以内。記号不可。スペースのみ有効
◾︎サイズ
S・M・L・O・XO・XO2・XO3（ユニセックス）
※2025シーズンオーセンティックユニフォームとサイズ感に変更はありません。
今後の販売スケジュールについて
- 2次受付
受付期間：2026年1月5日(月)0:00～2026年1月25日(日)23:59お届け時期：明治安田Jリーグ百年構想リーグ ホーム開幕までにお届け
※2次受付は500枚限定です。
※2026年1月11日(月・祝)開催の「クラブ創設20周年出陣式」会場にて、対面受付会を実施予定です。
- 3次受付
受付期間：2026年1月26日(月)0:00～2026年2月8日(日)23:59お届け時期：3月上旬ごろお届け予定
- 4次受付
受付期間：2026年2月9日(月)0:00～2026年2月28日(土)23:59お届け時期：3月下旬ごろお届け予定
注意事項
・「システムサポート(前面胸部)」、「TSUKIBOSHI(左鎖骨)」は転写マーク圧着です。摩擦や熱に弱いため、洗濯時には裏返しでネットに入れる(乾燥機は不可)などの配慮が必要です。
・「レプリカキッズユニフォーム(サイズ：110・130・150）」は、3次期間から受付予定です。
ユニフォーム特設サイトはこちらから :
https://www.zweigen-kanazawa.jp/uniform/20th/
ユニフォームパートナーはこちらから :
https://www.zweigen-kanazawa.jp/news/?id=18434