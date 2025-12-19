DMM TV、2026年冬アニメラインナップ「魔王の娘は優しすぎる!!」地上波先行・国内“最速”配信はDMM TVだけ！ほかにも先行＆話題作が満載！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が運営するDMMの総合動画配信サービス「DMM TV」は、2026年冬クールアニメの見放題最新ラインナップを公開しました。

「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける見放題作品のラインナップが公開！

癒やしの異世界ファンタジーコメディ「魔王の娘は優しすぎる!!」が地上波よりも早く、DMM TVにて国内“最速”配信！

さらに「有栖川煉ってホントは女なんだよね。【オンエア版】」「イチゴ哀歌～雑で生イキな妹と割り切れない兄～」のWEB先行配信に加え、「【推しの子】第3期」「呪術廻戦 死滅回游 前編（第3期）」「葬送のフリーレン 第2期」「TVアニメ『Fate/strange Fake』」など、話題作を続々配信いたします。

ラインナップは今後も随時更新！

DMM TVは2年連続新作アニメ見放題作品数 年間No.1(※1)！

さらに、3年連続で、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」アニメ見放題サービス第1位！（※2）

話題作も充実のDMM TVで、ぜひ2026年冬アニメをお楽しみください。

※1 国内定額制動画配信サービスで配信されている新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間： 2023年12月1日～2023年12月22日、2024年12月1日～12月20日

調査委託先：(株)コミュニケーション科学研究所

調査手法：デスクリサーチ

※2 国内最大級の商品比較サービス「mybest」調べ。受賞時期：2023年9月度、2024年9月度、2025年9月度

◆地上波先行・国内“最速”配信「魔王の娘は優しすぎる!!」

悪の権化たる魔族たちを束ね、暴力と権力で世界を侵略していった魔王アーリマン。

だが、そんな魔王がなぜか突然一切の侵略行為をやめてしまった！

魔界最強の魔王が侵略をやめた理由……それは！

魔王の娘のドゥが優しすぎるから！

…………………………………………。

魔王の娘のドゥが優しすぎるから!!

魔族として生まれながらもドゥの優しさはまさに天井知らず。その優しさと言ったら、凶悪な魔族も、凶暴な魔物も、奴隷の人間も、不倶戴天の敵である天使ですらもホワホワに癒やしてしまうほど。

娘がこんな調子では、魔王も心配で心配で侵略どころではなくなったのだ。

苦悩する魔王の姿に、側近のジャヒーはドゥを立派な魔族にしてみせると決意し、様々な試練を与えることに。だが、その試練がますますドゥの優しさを広げることになることをジャヒーはまだ知らない……。

そしてそんなドゥの優しさは、この決して優しくない世界に小さな波紋を起こして――

ドゥ：久野美咲／ジャヒー：大橋彩香／アーリマン：大塚明夫／サティ：伊藤彩沙／

メリーナ：石原夏織／マーユ：三瓶由布子／ナレーション：千葉繁

原作：坂本遊也(白泉社・ヤングアニマルコミックス)

監督：太田雅彦

シリーズ構成：あおしまたかし

キャラクターデザイン：中野裕紀

音楽：三澤康広

制作：EMTスクエアード

■DMM TV 2026年冬アニメ最新ラインナップ ※五十音順

青のミブロ 第2期

悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される

有栖川煉ってホントは女なんだよね。【オンエア版】 ☆WEB先行配信

アンデッドアンラック Winter編

違国日記

異世界の沙汰は社畜次第

イチゴ哀歌～雑で生イキな妹と割り切れない兄～ ☆WEB先行配信

ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-

うるわしの宵の月

TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』

エリスの聖杯

お気楽領主の楽しい領地防衛～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～

幼馴染とはラブコメにならない

【推しの子】第3期

「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい

お前はまだグンマを知らない～令和版～

カヤちゃんはコワくない

貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～

綺麗にしてもらえますか。

拷問バイトくんの日常

最推しの義兄を愛でるため、長生きします！

地獄先生ぬ～べ～

死亡遊戯で飯を食う。

シャンピニオンの魔女

呪術廻戦 死滅回游 前編（第3期）

人外教室の人間嫌い教師

シンデレラ・シェフ ～萌妻食神～ シーズン2

正反対な君と僕

葬送のフリーレン 第2期

多聞くん今どっち！？

デッドアカウント

TRIGUN STARGAZE

29歳独身中堅冒険者の日常

ハイスクール！奇面組（2026）

火喰鳥 羽州ぼろ鳶組

TVアニメ『Fate/strange Fake』

ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～

Animatica「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」

魔王の娘は優しすぎる!! ★地上波先行・国内“最速”配信

勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録

勇者のクズ

勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。

勇者パーティを追い出された器用貧乏

※配信スケジュールは変更となる場合がございます

※番組の視聴にはDMMプレミアム会員（月額550円（税込）/App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込））への登録が必要となります

※14日間無料トライアル中の方もご視聴いただけます

■「DMM TV」について

DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。

月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は2年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,300作品、エンタメを含む20万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信されている新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間： 2023年12月1日～2023年12月22日、2024年12月1日～12月20日

調査委託先：(株)コミュニケーション科学研究所

調査手法：デスクリサーチ

※4 2025年10月時点

