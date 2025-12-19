豊川稲荷 本殿前！墨絵と共に新年を迎える！　奉納縁起「午」開催！墨絵師 西元祐貴氏 干支「午」をライブペインティング披露

宗教法人妙厳寺

豊川稲荷では、来る2026年の干支「午」を祝し、墨絵師・西元祐貴氏を迎えて奉納ライブペイント鑑賞会を開催いたします。力強さと精神性を併せ持つ「午」を、墨一色で立体的かつダイナミックに描き上げる圧巻の作品を、特設ステージにてご覧いただけます。

筆が走る音、墨が広がる瞬間まで体感いただける臨場感を味わえる特別鑑賞席をご用意しました。新年の幕開けに向け、清らかな祈りと芸術が交わるひとときに、ぜひお立ち会いください。

会場

S席(20名迄)：特別記念品として、ジークレー（午）A3サイズ サイン入り 、筆、ポストカード一式（合計17枚）、襖絵クリアファイル、西元祐貴美術館招待チケット2枚をご用意しております。

※ジークレーとはアート作品の複製です。美術品級の複製画でいわゆる版画です。記念品には豊川稲荷で御祈祷された内札が同封されます。

A席(80名迄)：記念色紙、筆、ポストカード（12枚セット）、襖絵クリアファイル（4枚セット）、西元祐貴美術館招待チケット2枚

B席(100名迄)： 記念色紙、筆、ポストカード（4枚セット）、西元祐貴美術館招待チケット2枚

無料エリア200名程度：立ち見となります。

※入場制限がかかる場合がございます。

有料席申込方法

・オンライン決済の方

https://toyokawainari-event.net/hounouengi-2025

・当日現金受付の方（要事前予約）

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyo3JSqe6J9KivL3n5P6pYx9M4elVcUuUDvwUD6yabdmRidQ/viewform?usp=dialo

西元祐貴プロフィール

1988年生まれ。鹿児島県出身。ジェニエット合同会社所属。

2012年、アメリカ・フロリダで開催され、63ヵ国5300点の作品が参加した「EMBRACING OUR DIFFERENCES」にてワールドベスト作品賞受賞。

伝統的な技法に捕われず、大胆さと繊細さを持ち合わせたタッチで「躍動感」「力強さ」を追求した作品を展開。

国際的なイベントやTV 番組では度々「ライブペイント」を披露しており、香港クリスティズオークションに招待され、LIVE で描いた墨絵が直後に落札されたことでアート界で一躍注目される。

龍や虎といった古典的なものから現代のアスリートまでをモチーフに躍動感のある筆致で描いた作品は観る者に強烈な印象を残す。

イタリアの高級スポーツカー 「フェラーリ」のイベントや「アートバーゼル香港2023」でライブペインティングを行い、NHK BSプレミアムの番組「美の壺」出演、そして7月にはユネスコ無形文化遺産である福岡・博多祇園山笠の飾り山笠「十五番山笠ソラリア」のイメージアート、「世界水泳選手権2023福岡大会」の会場装飾の一部を担当するなど世界から注目を集め続けている。

豊川稲荷西元祐貴美術館公式サイト：https://nishimoto-museum.jp/

イベント概要

日程：2025年12月28日（日）

時間：12:00～（受付 11:15～）

会場(受付)：豊川稲荷 本殿前（雨天時：受付は瑞祥殿)

豊川稲荷住所：愛知県豊川市豊川町1番地

公式HP https://www.toyokawainari.jp