ワランティテクノロジー、保証修理プラットフォーム【WOS（アプリ）】をリリース

延長保証サービスの構築・運営を行う株式会社Warranty technology（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：宮原 年明、以下「ワランティテクノロジー」）は、保証・修理をワンストップで提供する保証修理プラットフォーム【WOS（アプリ）】をリリースいたします。WOSは、これまでの煩雑な手続きをデジタルで簡素化し、ユーザーにシンプルかつシームレスなアフターサービスを提供します。

WOS（アプリ）は、従来の紙や電話での煩わしい手続きや管理に代わり、様々な製品の保証を一括管理し、保証のお申込から修理完了までワンストップで提供します。



ユーザーは加入している保証内容をアプリ上で確認し、修理が必要な場合には修理サービスを手配できます。※保証対象外の製品の場合は、有償修理を依頼することも可能な機能を搭載しております。キャンペーン情報をアプリ内で確認できるため、安心して買い替えを検討していただけます。さらに修理見積もりや進捗状況の確認、AIを活用したFAQ機能も搭載しており、ユーザーひとりひとりに合わせた最適なサポートを提供いたします。



WOS一つで、保証や修理に関する手続きを一括で管理でき、ユーザーさまの日常生活をより快適にサポートすることが可能です。

アプリ機能

より多くのユーザーに満足いただけるよう、アプリの機能をさらに拡充し続けます。

導入を検討いただける企業さま

WOSは延長保証のお申込、保証管理、修理、お問い合わせ、キャンペーン配信など延長保証・修理における複数の業務の一元管理を可能にし、AIを活用して最適なアフターサポートを支援するシステムです。



パッケージをそのまま導入するだけでなく、各企業さまの業務フローに合わせて機能をカスタマイズし、最適なシステムとして作り上げることが可能です。AIの応答プロンプト調整はもちろん、貴社のお客さまのニーズを反映させ、独自の使い勝手を追求いただけます。



提供形態についても、専用アプリとしての構築はもちろん、LINE公式アカウントとの連携や自社サイトへの機能設置など、貴社のサービス環境に応じた最適な形でシステムの連携・切り出しが可能です。 これにより、フルスクラッチ開発に比べコストを大幅に抑えつつ、自社専用の高度なアフターサポート基盤を迅速に構築いただけます。



【今後の展望】

これからのアフターサービス業務において不可欠なツールとなることを目指しています。お客様のニーズに応じたサービスの提供と顧客満足度の向上を追求し、エンドユーザーとの長期的な関係をサポートするための基盤を提供いたします。保証管理や修理対応をより身近で簡便に提供することを目指し、ユーザー自身がアフターサービスを利用しやすくなる環境を整えます。

■ワランティテクノロジーについて

ワランティテクノロジーは、10年以上の保証事業の実績で企業が抱える「保証」関連業務を修理受付から修理手配、物流・コンタクトセンター管理に至るまで、ワンストップで受託・運営しています。365日の修理受付体制、修理対象メーカー450社以上、全国出張・持ち込み・引取修理可能という修理ネットワークを持ち、全国の拠点で高品質なサービスを提供しています。これからも再生可能エネルギー普及と持続可能な環境社会の実現に向け貢献してまいります。

■会社概要

会社名 ：株式会社Warranty technology

代表者 ：代表取締役CEO 宮原 年明

所在地 ：東京都千代田区内幸町二丁目２番3号

日比谷国際ビル12階

事業内容：各種製品の品質、性能保証及び修理、出張修理業務、

設置工事設置業務、各種コール業務、各種保証設計、

保守、メンテナンス

特許情報：

「保証システム、保証システムの制御方法、証情報登録装置及び判断装置」#5837001

「コード購入決済システム、決済用コードサーバ装置、製品販売者端末、製品購入者端末、決済用金融機関サーバ装置、プログラム、記録媒体及び動作方法」#6598448/#6648096

「損害補償システム」#6803303

「債権保証システム」#7015626

URL ： https://wrt.co.jp/

企業紹介動画：https://youtu.be/T4ohkD4wSqE



