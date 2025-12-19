【業界初の技術が3周年】2025年1月グランプリ受賞で話題の『たらコルネ』、クリスマスに向けて特別価格キャンペーン実施

株式会社ヤマトバイオレッツ

株式会社ヤマトバイオレッツ（本社：福岡県大野城市/ふくやグループ/代表取締役：梁川 剛一、以下 当社）は、「生のたらこに具材を入れる技術」を活用した商品「たらコルネ」が、2025年12月で発売から3周年を迎えたことを記念し、クリスマスに向けた特別価格キャンペーンを実施いたします。

「たらコルネ」は、たらこ本来の味・食感をそのままに、海苔・ウニ・チーズなどの具材とのハーモニーを楽しめる、これまでにない新しいたらこの食べ方を提案する商品です。発売以来、毎日のおかずやホームパーティの一品として多くのお客様にご好評をいただいており、2025年1月にはジャパン・フード・セレクションでグランプリを受賞いたしました。また、この3年間で派生商品として「明太コルネ」（トマト・ココナッツ）も誕生し、商品ラインナップを拡充してまいりました。

■ 3周年記念！クリスマス特別価格キャンペーン

今回のクリスマスキャンペーンでは、半額の特別価格で『たらコルネ』『明太コルネ』全5種類をお試しいただけます。お子様に人気の「チーズ」、大人向けの「ウニ」、洋風の「トマト」、甘みのある「ココナッツ」など、好みに合わせて選べる豊富なラインナップでクリスマスの食卓を、彩り豊かに、楽しく演出していただければ幸いです。

＜キャンペーン概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90173/table/16_1_4981772fef11927d49518375ead14e4a.jpg?v=202512190651 ]

■ 「たらコルネ」3年間の歩み

2022年12月 発売開始

「業界初！生のたらこに具材を入れる技術」を活用した新商品として販売を開始。たらこは天然物で一つ一つのサイズが異なるため、種類に合わせて最も美味しくなるソースの量を調整して注入する独自の技術を確立しました。

2022年 シーフードショー大阪2022に出展

地元福岡のメディアに取り上げられ、話題の商品として2日間で引き合い94件を記録。業界からも高い注目を集めました。

2025年1月 ジャパン・フード・セレクションでグランプリ受賞

最高賞位「グランプリ受賞」を獲得。商品の革新性と美味しさが高く評価されました。

派生商品「明太コルネ」シリーズ誕生

この3年間で、辛子明太子を使った「明太コルネ」シリーズも開発し、新しい明太子の楽しみ方を提案しています。

- 明太コルネ（トマト）：イタリア産トマトペーストを使用した、洋風アレンジ- 明太コルネ（ココナッツ）：マスカルポーネチーズとココナッツをブレンドした、甘みと辛みの新食感

■ 「たらコルネ」3つの特徴

1. たらこは天然物。一つ一つのサイズが違います

たらコルネの種類に合わせて、最も美味しくなるソースの量を調整して注入しています。

2. ソースは端から端までしっかり入っています

だからどこを食べてもたらことソースのハーモニーが楽しめます。

3. ソースは独自の技術で注入しており、たらこの形状を損ないません

ふっくらとしたカタチそのままに美味しさをプラス。ご贈答にもおすすめです。

■ 商品ラインナップ

＜たらコルネシリーズ＞たらコルネ（海苔）

海苔の風味が食欲をそそる、朝ごはんに人気の定番商品

内容量：100g

通常価格：1,080円（税込）

たらコルネ（チーズ）

クリーミーなチーズがたらこと絶妙にマッチ、お子様にも人気

内容量：100g

通常価格：1,080円（税込）

たらコルネ（ウニ）

贅沢なうに風味で、贈答品やパーティのオードブルに最適

内容量：100g

通常価格：1,300円（税込）

＜明太コルネシリーズ＞明太コルネ（トマト）

イタリア産のトマトパウダーとトルコ産のトマトピューレに佐賀県産のトマトから作ったトマト酢をブレンド。辛子明太子の辛みとトマトの酸味が絶妙にマッチした人気の商品。

内容量：100g

通常価格：1,080円（税込）

明太コルネ（ココナッツ）

マスカルポーネチーズとココナッツをブレンドしたペーストが、辛子明太子と相乗抜群。

内容量：100g

通常価格：1,080円（税込）

■ グランプリ受賞のポイント

【ジャパン・フード・セレクション2025年1月 最高賞位グランプリ受賞】

審査員から以下の点が高く評価されました。

- やや古いと感じられるたらこの概念が一新したユニークで画期的な商品である- 名前もポップで可愛い初めてのたらこが可愛いらしく思える商品である- 断面で長細線がある、パーティのオードブルで最適だと型破りを提案される- 色々な味材が楽しめる上に、口の中でも味が変化して飽きがこない商品である- 色々な食材との組み合わせがありそうでワクワクし今後がさらに期待できる商品である

■ 代表取締役 梁川 剛一 コメント

『たらコルネ』は、私たちが長年培ってきた明太子製造の技術と、『もっと楽しく、もっと美味しく』というチャレンジ精神から生まれた商品です。発売から3年、多くのお客様に支えられ、2025年1月にはグランプリという名誉ある賞をいただくことができました。これも日々応援してくださる皆様のおかげです。これからも、たらこ本来の美味しさを大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けてまいります。『たらコルネ』を通じて、食卓に笑顔と会話が生まれることを願っております。

■ふくやグループの技術力が可能にした革新

ヤマトバイオレッツは、辛子明太子の創業メーカー「ふくや」の100％子会社として、30年にわたり技術を磨いてきました。「日本一たらこを大切にする会社」を掲げ、ISO22000認証取得工場で国際基準の品質管理を徹底。一粒一粒の価値を最大化し、付加価値型製品で業界全体の品質向上を目指しています。

■会社概要

会社名：株式会社ヤマトバイオレッツ（ふくやグループ）

代表者：代表取締役 梁川 剛一

所在地：〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1-6-1

設立：2013年9月

事業内容：水産加工（主に魚卵加工）

資本金：1,000万円

URL：https://yamatobioletz.co.jp/