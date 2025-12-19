2026年、新しい自分に出会う年へ。「Otonami」が贈る“学びはじめ”の大人の体験

J-CAT株式会社

J-CAT株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：飯倉竜）が展開し、大人のための非日常体験をお届けする「Otonami（おとなみ）」は、2026年、新しい一年のはじまりに合わせて、心を整え、暮らしを豊かに導く、学びはじめにおすすめの体験をお届けします。

いま、多くの大人が自分を豊かにする“価値ある体験”に目を向け、経験そのものに学びを取り入れる動きが広がっています。

そんな時代の変化に寄り添い、「Otonami」は文化・食・創作といった上質な体験を通じて、新しい自分に出会うきっかけをお届けします。

◼︎新年に新しいことを始める価値。学びはじめが、気づきの一歩に

変化が続いた2025年。

ライフスタイルの多様化が進む中で、多くの人がモノではなく“経験・学び・感性”に価値を見いだすようになりました。



新しい体験や文化に触れることは、日常生活を送る中で、自分をより豊かに育むための大切な機会となっています。

新しい年のはじまりは、自然と心が整い、新たな学びに目を向けたくなる特別な節目です。

この時期は、新しいことへ挑戦したいという意欲が自然と高まり、学びや体験に目を向けたくなる“特別なタイミング”でもあり、とくに文化・教養・ウェルネスへの関心が年々高まっています。

手を動かし、音に耳を澄ませ、新たな歩みをすることで、心はやさしく整い、自分の内側に静かな深まりをもたらします。

そして、学びをはじめることは、自分の中に眠っていた「好き」や「得意」、「心地よさ」と出会うことにもつながり、その一歩が、新しい自分を見つける第一歩へとつながっていきます。

◼︎2026年にはじめる、文化・食・創作の大人の体験

「Otonami」では、新しい年の学びはじめにぴったりの特別な体験をお届けしています。

その一部をご紹介します。

◎ 浅草「白雲山 金龍寺」静寂に佇む緑深き寺院で禅の教えに触れる読経・坐禅体験 －抹茶とお菓子付き－

浅草の禅寺「白雲山 金龍寺」にて、喧騒を離れ、木々の緑に包まれた本堂で、禅の精神に触れる非日常の特別体験。禅僧の指導のもと、読経と坐禅により自身と向き合う貴重な時間を過ごします。

詳細はこちら :https://m.otonami.jp/45dAb6U

◎ 「金継ぎ撫日子」器に新たな景色を生み出す本格金継ぎ －多彩な仕上げから選べる複数回レッスン－

四谷・荒木町にある日本文化サロン「穏の座」にて、金継ぎ師・桐原かほり氏による本漆を使った本格金継ぎのレクチャーを受けられる「Otonami」限定プラン。割れてしまった大切な器を、複数回にわたってじっくりと修復し、この世にたったひとつの器へとよみがえらせます。

詳細はこちら :https://m.otonami.jp/4j0VVZs

◎とんぼ玉の伝統技法を応用したミクロモザイクのアクセサリーづくり －東十条の工房で作家夫妻と共に－

ガラス工芸「ミクロモザイク」の作家夫妻が営むガラス工房「海津屋」を貸し切り、世界にひとつだけのアクセサリーを制作するOtonami限定プラン。この体験でしかないデザインのペンダントトップ、もしくはピンブローチを自由な感性で制作します。

詳細はこちら :https://m.otonami.jp/48K7MaV

◎花のアトリエでアートスイーツづくり －大阪・和なはアートフード協会講師に「あんこのお花」を学ぶ－

和なはアートフード協会の認定講師による、関西でのOtonami限定「あんこのお花」体験。春夏秋冬の花々をモチーフに、繊細な技法を学びながら、美しい和菓子づくりを楽しむ非日常体験です。

詳細はこちら :https://m.otonami.jp/4aWaYBI

◎“四季を愛でる”水墨画を国際墨画会の講師に学ぶ －Otonami Lounge Tokyoにて－

国際墨画会副会長・石坂美穂氏による月替わりに四季折々のテーマで水墨画を学ぶレッスン。デモンストレーションと水墨画の歴史や筆法を交えたレクチャーを交えたレッスンは、筆の動きに身をゆだね、水墨画で四季を愛でるひとときを楽しめます。

詳細はこちら :https://m.otonami.jp/4s4nzZO

「新しいことはじめの体験」特集こちら :https://m.otonami.jp/4j15VCd

◼︎大人のための、学びの遊び場。「Otonami Lounge Tokyo」

大丸東京店に2025年4月にオープンした「Otonami」初の実店舗となる次世代型ライフスタイルラウンジ「Otonami Lounge Tokyo」は、「大人のための、学びの遊び場。」をコンセプトに、日本の伝統文化に触れる和菓子作りや本漆による本格金継ぎ、水彩画をはじめ、ライフスタイルを豊かにするハーブのブレンドやアロマ講座、和の所作やマナーを学ぶ体験など、幅広いジャンルの大人のための非日常体験を提供しています。その他、体験を贈ることのできるギフトブック「Otonami Discovery」も店舗限定で販売しています。

■Otonamiについて

「Otonami」は、大人のための非日常体験を提供しています。特別な場所で、ワンランク上の“大人のたしなみ”を感じながら、日本の本当に価値ある魅力と出会う感動をお届けしています。

2021年6月のサービス開始以来、累計利用者数は10万人を超え、関東・関西を中心に550以上の体験プランを展開。

2025年4月には、「Otonami」初の実店舗である次世代型ライフスタイルラウンジ「Otonami Lounge Tokyo」（大丸東京店10F）を開店し、2025年12月には、文化の街日本橋に食と体験をコンセプトにした大人の隠れ家「Encounter by Otonami」をプレオープン。

Otonami：https://otonami.jp

Instagram：https://www.instagram.com/otonami_official

Otonami Lounge Tokyo：https://lp.otonami.jp/lounge

Encounter by Otonami：https://otonami.jp/lp/encounter

■J-CAT株式会社

所在地：東京都港区芝公園2丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー16階

代表者：代表取締役CEO／Founder 飯倉 竜

事業内容：ハイエンド向け観光体験予約サービス「Otonami / Wabunka」の企画・開発・運営、

法人・団体向けカスタマイズ型イベントの企画・運営、

行政・法人向け地域資源活用型コンサルティングおよびプロジェクト受託

URL：https://j-cat.co.jp/

■問い合わせ

▼メディアからのお問い合わせ

pr-info@j-cat.co.jp

▼「Otonami」での体験提供をご希望の事業者さまからのお問い合わせ

https://lp.otonami.jp/b2b