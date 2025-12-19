地域密着53年の信濃不動産、SNS発信を強化

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において、店舗数※1および契約数※2ともにNo.1を誇るAPAMAN株式会社(東京都中央区、代表取締役社長：山崎 戒)が展開する「アパマンショップ」の加盟企業、有限会社信濃不動産(新潟県長岡市、代表取締役：田中 壮一)は、2026年度入学者向けの受験・進学期を見据え、SNS運用を今年も強化してまいります。

動画コンテンツの拡充などを通じて、遠方から住まい探しを行う学生や保護者にも、地域の魅力や店舗の雰囲気を分かりやすく伝え、「安心して相談できる不動産会社」としての接点づくりを進めていきます。

■ 地域とともに歩んだ53年の歴史

アパマンショップ長岡東店

信濃不動産は、創業から53年にわたり長岡の住まい探しを支えてきました。現在も田中壮一氏（77歳）が現役で事業に携わり、賃貸仲介・賃貸管理を中心に地域密着の経営を続けています。将来的には管理戸数1,000戸を目標に掲げています。

約10年前の事業承継を機に、立地条件が課題となっていた店舗の移転に踏み切り、売上は順調に推移しています。移転にあたっては、田中壮一氏自らが「車を停めやすい立地」にこだわり、お客様の来店導線を一から見直しました。

その結果、車社会である長岡の特性に合わせ、8台分の駐車場を完備。繁忙期には周辺も含めて約30台分の駐車スペースを確保できる店舗をオープンしました。移転後は来店予約率が約9割に達し、誰もが気軽に立ち寄りやすい環境づくりを実現しています。

時代や店舗の形が変わっても、「おもてなしの心」を大切にする姿勢は、創業当時から変わることなく受け継がれています。

■ 不安の多い住まい探しだからこそ、分かりやすく

住まい探しにおいて、お客様は「地域のことが分からない」「実際の暮らしが想像できない」といった不安を抱えがちです。信濃不動産では、条件だけでなく、地域情報を丁寧に伝える接客を重視しています。

例えば、冬季の積雪を考慮し、学生には通学しやすいエリアを提案するなど、長岡ならではの暮らしを踏まえた案内を行っています。社員には地元出身者も多く、地域をよく知るからこそできる提案が強みです。

■SNSで「今」と「暮らし」を伝える取り組み

SNS運用は開始から約1年

公式Instagramでは、ホームページでは伝えきれない店舗の“今”を発信しています。

物件紹介に加え、

・営業日カレンダー

・キャンペーン情報

・店内の様子

・季節のイベント

などを投稿し、来店前から店舗の雰囲気が伝わるよう工夫しています。

特に意識しているのは、物件の売り込みだけで終わらせないこと。長岡の街の良さや暮らしの魅力もあわせて発信することで、「長岡に住んでみたい」と感じてもらうことを目指しています。その結果、投稿のインプレッション数は二桁から三桁へと増加し、着実な反響が生まれています。

Instagram：https://www.instagram.com/shinano_fudousan/

■ 今後の展望

信濃不動産は今後もSNSを通じて地域との接点を広げ、「困ったときに思い出してもらえる存在」「地域にとってなくてはならない不動産会社」であり続けたいと考えています。住まい探しをきっかけに、長岡の暮らしそのものを好きになってもらえるよう、発信を続けていきます。

＊１▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

※海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

＊２▼賃貸住宅仲介契約数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

【有限会社信濃不動産】

所在地 ：新潟県長岡市美沢２丁目 49-1

代表者 ：代表取締役 田中壮一、取締役 田中正人

設立 ：昭和47年10月

事業内容：不動産賃貸仲介・賃貸管理 ほか

URL ：https://shinano-fudousan.co.jp/

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長 山崎戒）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/