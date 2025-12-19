ヒュンメルがツエーゲン金沢の2026シーズンユニフォームを発表！

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、ツエーゲン金沢が2026シーズン「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」に着用するユニフォームを発表。クラブ創設20年を記念し、その感謝を表現したユニフォームになりました。



20年の歩みを階段状にデザイン

2026年のJリーグは8月に開幕する2026/27シーズンへのシーズン移行へ向けて、2026年前半は2月開幕の「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が5ヶ月間で開催されます。今回の発表は、この百年構想リーグで着用するユニフォームになります。

1956年創立の「金沢サッカークラブ」を母体に、石川県初のJリーグ入りを目指し、「ツエーゲン金沢」として生まれ変わって20年。北信越フットボールリーグ4年、JFL4年を経て、2014年にJ3に昇格すると1年目で優勝。2015年から2023年までJ2、2024年からJ3でプレーしています。

この歩みをツエーゲン金沢のホームカラーをベースに階段状にデザイン。平坦ではない軌跡をラインの長さや太さを変えることで表現し、年号とリーグ名を入れました。また、前身頃の左肩部と後身頃の右肩部には、三角形を散りばめています。兼六園の冬の風物詩として知られる雪吊りが三角形に見えることから、その組み合わせで亀甲文様を表現。金沢の伝統工芸品である加賀友禅や九谷焼にもよく見られる文様で、選手やスタッフ、サポーターが集まって、これから先のクラブに安定と調和をもたらし、幸運を招くようにとの願いを込めています。

さらに右裾には、「未来へ続く階段、20周年の感謝を胸に、ツエーゲンは次の一歩へ」と刻んだ20周年ロゴを配置。左胸にはポリクレストのゴールドエンブレムをアルミ蒸着加工し、高級感を演出しました。

左腕には、引き続き「令和6年能登半島地震」の復興支援を目的にした「ONE HEART！石川」のロゴを入れました。昨シーズンは募金活動や輪島市の千枚田整備などの取り組みを実施したツエーゲン金沢が、来年以降も能登を盛り上げるための取り組みを行っていくという姿勢を表しました。



販売スケジュール

FP 1stFP 2nd

スポンサー入り新ユニフォームの1次販売受付は、2025年12月19日(金)18:00から2026年1月4日(日)まで。ツエーゲン金沢オンラインショップでお買い求めいただけます。なお、1次受付は先着200着です。

GK 1stGK 2nd

販売価格

[背番号なし・ネームなし] \21,450(税込)

[背番号あり・ネームなし] \23,100(税込)

[背番号あり・ネームあり] \24,200(税込)

※背番号は1桁または2桁まで

※ネームは大文字アルファベット12文字以内。記号不可。スペースのみ有効

スケジュール

Ø 1次受付

期間：2025年12月19日(金)18:00～2026年1月4(日)23:59

お届け時期：明治安田Jリーグ百年構想リーグ開幕

※1次の受付枚数は200着です。

Ø 2次受付

受付期間：2026年1月5日(月)0:00～2026年1月25日(日)23:59

お届け時期：明治安田Jリーグ百年構想リーグ ホーム開幕までにお届け

※2次受付は500枚限定です。

※2026年1月11日(月・祝)開催の「クラブ創設20周年出陣式」会場にて、対面受付会を実施予定です。

Ø 3次受付

受付期間：2026年1月26日(月)0:00～2026年2月8日(日)23:59

お届け時期：3月上旬ごろお届け予定

Ø 4次受付

受付期間：2026年2月9日(月)0:00～2026年2月28日(土)23:59

お届け時期：3月下旬ごろお届け予定

ツエーゲン金沢について

ツエーゲン金沢は、サッカーJ3リーグに所属するクラブチームで、金沢市を中心に石川県全域をホームタウンとして活動。「ツエーゲン」は、ドイツ語で「2」を意味する“Zwei（ツヴァイ）”と「進む」を意味する“Gehen（ゲーン）”から、『チームとサポーターが共に進んでいく』ことを意味。金沢弁で「強いんだっ！」を意味する“つぇーげん！”もかけたチーム名です。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.zweigen-kanazawa.jp/

【OFFICIAL ONLINE SHOP】https://shop.zweigen-kanazawa.jp/

【ユニフォーム特設サイト】https://www.zweigen-kanazawa.jp/uniform/20th/

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/