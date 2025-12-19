【生成AIの「知っている」を「できる」へ】企業のDXを加速させる「生成AI実務実装マニュアル」を無償公開。営業、CS、経営戦略まで網羅。

株式会社ALCHE

資料DLはこちらから。

https://sites.google.com/view/alche2023/whitepaper

なぜ今、マニュアルを公開するのか

生成AIの普及が進む一方で、多くの企業が「具体的にどう業務に組み込むか」という実装段階で足踏みをしています。弊社は、こうした企業の課題を解決するため、現場ですぐに使えるノウハウを凝縮したホワイトペーパーを無料配布することを決定いたしました。

■ 無料配布する「生成AI実装プレイブック」ラインナップ

各分野の専門的な課題に応えるため、以下のテーマをご用意しました。

生成AI営業実装プレイブック：商談準備から追客メールまで、営業プロセスをAIで武装。

次世代AI人材育成 実務実装マニュアル：社員が「AIを使いこなす」ための教育ロードマップ。

生成AI×SNS戦略で集客を最大化：低コストで質の高いコンテンツを量産する最新マーケティング手法。

経営が握る生成AI導入の攻守最適解：リスク管理と投資対効果（ROI）を最大化する経営者向け指針。

生成AIでカスタマーサポートを自動化する理由：顧客満足度を下げずに対応コストを削減する具体策。

業務で生成AIに置き換え可能な領域：自社のどの業務が「AI化」できるかを一目で判別。

生成AI活用を成功に導く4つの重要要素：導入企業の9割が陥る罠を回避するための必須条件。

75%補助金活用で実現！中小企業のための生成AI超速導入：コスト負担を最小限に抑えて最先端技術を導入する方法。

■ 本資料の特徴：導入の「迷い」を「確信」に変える、実務視点の構造化

本資料は、ツールの操作説明ではなく、組織が生成AIを導入する際に直面する「どの業務から手をつけるべきか」「どのような運用ルールが必要か」という戦略的思考プロセスを体系化しています。

業務の「AI適性」を見極める診断ロジック ブラックボックスになりがちな「AIでできること」を分解。営業、人事、CSなどの各部門において、どの作業がAIに置き換え可能で、どこに人間が注力すべきかの判断基準を提示します。

失敗を未然に防ぐ「導入ロードマップ」 数多くの支援実績から導き出した、導入初期に陥りやすい落とし穴と、それを回避するためのステップを詳述。コストを最小限に抑えつつ、最短距離で成果を出すための手順書となっています。

