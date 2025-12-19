いつものご飯が大変身！大きいおくちに美味しいを詰めて！子ども喜ぶプレートごはん

アーネスト株式会社

家庭日用品及び生活関連雑貨の企画・販売を行うアーネスト株式会社 ( 新潟県三条市、代表取締役社長：鈴木一矢 ) は、2025年12月19日に当社のデコ弁ブランド【nico kitchen（ニコキッチン）】の新商品「ぱくぱくポッケ くま」を一部専門店・生協・通販・自社公式ECサイトなどで発売します。

アーネストのデコ弁グッズブランド【nico kitchen（ニコキッチン）】から、お皿型のご飯が作れる「ぱくぱくポッケ くま」が発売します。おかずを乗せるとかわいいワンプレートごはんに！ごはん型と、海苔やチーズなどを型抜きできるカッターがセットになっており、誰でも簡単に作ることができます。当社のロングセラー商品「myフォルム あーん！ぱくっ！」（2018年発売）のミニサイズ版で、ご飯の量を100gに減らし、小さなお子さんでも食べやすいサイズにしました。

■カレーやおかずを盛りつけるだけで！いつものご飯がトクベツに

おかずを盛りつけるだけでいつものご飯がかわいく大変身します。白ご飯だけでなく、ご飯自体に麺つゆやケチャップなどで色付けするのもオススメです。また、海苔パーツを組み合わせれば、クマだけでなくパンダを作ることもできます。

おかずを入れる部分はレトルトの子どもカレーの小分けタイプ（50～60g）がちょうどよく入る大きさです。

■小さなお子さんも食べやすい少なめ100g

元々当社には「myフォルム あーん！ぱくっ！」というお皿型のご飯を作れるアイテムがあり、ご好評をいただいているのですが、ご飯の量が160gと小さなお子さんには少し多いというお声をいただきました。そこで、ご飯の量を100gにした食べやすい「ぱくぱくポッケ くま」が誕生しました。

■毎日でも作れる手軽さ

デコ弁みたいなかわいいご飯って子どもも喜ぶけれど、作るのが大変そう…こんな風に思う方も少なくないのではないでしょうか？「ぱくぱくポッケ くま」は、飾るパーツが少なく、少ない手間で完成するため、毎日でも作れる手軽さ！

デコ弁初心者さんにもオススメです。

■nico kitchen ぱくぱくポッケ くま

販売価格：1,045円（税込）

セット内容：ごはん型…１個、海苔・食材カッター…1個、カッターマット…１枚

サイズ(約)：

ごはん型/幅11×奥行10.5×高さ2cm

海苔・食材カッター/幅5×奥行6.5×高さ1.5cm

カッターマット/幅7×奥行4.5×厚さ0.3cm

材質：ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコーンゴム

原産国：日本

※食器洗い乾燥機は使用できません

【アーネスト株式会社について】

モノづくりの街として有名な【新潟県燕三条エリア】に本社を構える生活雑貨メーカーです。

自社工場を持たないファブレスメーカーとして燕三条をはじめ、国内外の協力工場と連携し柔軟な商品開発を行っています。

（所在地：〒959-1155 新潟県三条市福島新田丁858）

アーネスト株式会社公式WEBサイト(https://www.ar-nest.co.jp/)

【協力可能内容について】

・モニター品の貸し出し

・商品画像データの貸し出し

・取材対応（オンライン、オフライン問わず）

→弊社代表、広報担当、商品開発スタッフが対応いたします