【Makuake限定・通常提供なし】麻布十番の「和牛すき焼き そしじ」が、禁断の“A5黒毛和牛食べ放題コース”を引っ提げクラウドファンディング開始！

株式会社FTG Company

「大阪焼肉・ホルモン ふたご」など世界に128店舗を展開する株式会社FTG Company（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：森川誠）は、2025年12月5日（金）にオープンした「和牛すき焼き そしじ 麻布十番店」において、応援購入サービス「Makuake」でのプロジェクトを本日よりスタートいたしました。今回の目玉は、通常営業では決して提供することのない、Makuakeサポーターのためだけに特別に用意された「A5黒毛和牛すき焼き 食べ放題コース」です。

【Makuakeプロジェクトページ】 https://www.makuake.com/project/sosiji-azabu/(https://www.makuake.com/project/sosiji-azabu/)

“そしじ”とは、古くから高い波動・エネルギーを宿す文字として書家やアーティストに愛され、お守りにも用いられてきました。当店は、この言葉に宿る力を皿の上で体現する--そんな想いから生まれたすき焼き専門店です。

■注目：通常メニューには存在しない「禁断の食べ放題」を解禁！

「和牛すき焼き そしじ 麻布十番店」では、通常は厳選された部位を最高の状態で召し上がっていただくため、単品およびセットでの提供を行っています。しかし、今回のMakuakeプロジェクト始動にあたり、「最高級の和牛を、お腹いっぱいになるまで贅沢に味わってほしい」という想いから、通常メニューには存在しない【Makuake限定・食べ放題プラン】を特別に限定販売！

A5和牛を扱う以上、原価率は極限まで高くなります。通常営業であればすき焼き「食べ放題」など考えられない！むしろ不可能です。しかし、麻布十番での新たな船出を、一人でも多くの美食家の皆様に応援していただきたい。その一心で、決断しました。

- A5黒毛和牛（BMS10以上）の食べ放題： 全国から厳選した最高ランクの和牛を、心ゆくまでおかわりいただけます。- こだわりの卵・ご飯もおかわり自由： 「そしじ卵」や「八代目儀兵衛」の専用米もセット。- 完全限定： このプランを体験できるのは、Makuakeで応援購入いただいたサポーターの方のみ。一般予約では注文できない、まさに“禁断”の特別体験です。

■「和牛すき焼き そしじ」四つのこだわり

肉：全国から厳選したA5黒毛和牛

厳選されたA5黒毛和牛（BMS10以上） 霜降りの度合いを示すBMSが10以上の、とろけるような食感と甘みが特徴の肉のみを使用。

米：すき焼き専用ブレンド米 【お米の匠 八代目儀兵衛】

京都の老舗「八代目儀兵衛」が監修。肉の脂をしっかりと受け止め、旨味を増幅させる最高級の土鍋炊きご飯です。

卵：こだわりの平飼い卵【そしじ卵】

自然に近い環境で育った平飼い鶏の卵。コクが強く、濃厚な黄身が肉に絡みつきます。

鍋：【南部鉄器】による特注鍋

熱伝導に優れた南部鉄器を、すき焼きに最適な厚みで特注。素材のエネルギーを逃さず一鍋に凝縮します。

■Makuakeプロジェクト概要

■ 実施期間： 2025年12月19日（金）～

■ プロジェクトURL： https://www.makuake.com/project/sosiji-azabu/

■ 主なリターン内容：【Makuake限定】A5黒毛和牛すき焼き 食べ放題コースを中心に、すき焼きとヘレ焼きのセットコースを1名様プランから販売！

- 【超早割】すき焼き全種類食べ放題／土鍋ご飯付き／お土産(しぐれ煮) 2名様分 22,000円〈販売数15〉- 【早割】すき焼き全種類食べ放題／土鍋ご飯付き／お土産(しぐれ煮) 2名様分 26,000円〈販売数30〉- 【通常】すき焼き全種類食べ放題／土鍋ご飯付き／お土産(しぐれ煮) 2名様分 30,000円〈販売数100〉天（サーロイン）

- 【超早割】すき焼き特上ロース食べ放題／土鍋ご飯付き／お土産(しぐれ煮) 2名様分 22,000円〈販売数15〉- 【早割】すき焼き特上ロース食べ放題／土鍋ご飯付き／お土産(しぐれ煮) 2名様分 26,000円〈販売数30〉- 【通常】すき焼き特上ロース食べ放題／土鍋ご飯付き／お土産(しぐれ煮) 2名様分 30,000円〈販売数100〉上（肩ロース）

- 【超早割】すき焼き特上ロースとヘレ焼き／土鍋ご飯付き／お土産(しぐれ煮) 2名様分 18,000円〈販売数15〉- 【早割】すき焼き特上ロースとヘレ焼き／土鍋ご飯付き／お土産(しぐれ煮) 2名様分 20,000円〈販売数30〉- 【通常】すき焼き特上ロースとヘレ焼き／土鍋ご飯付き／お土産(しぐれ煮) 2名様分 22,000円〈販売数100〉

■店舗情報

六本木と東京タワーの間に位置する麻布十番は、都心部にありながらゆったりとした雰囲気が魅力の街です。洗練された街並みに江戸時代から続く昔ながらの商店街を残し、老舗の名店やおしゃれなショップやカフェが立ち並んでいます。「和牛すき焼き そしじ 麻布十番店」は、麻布十番商店街の一角にあり、金色の「そしじ」の文字と、安心感・温かみのある純和風の外観が目印。

「ただいま」と言いたくなる、畳の上の特等席での“おもてなし”は、どんなシチュエーションも「特別な思い出」に変えてしまいます。

■名 称：和牛すき焼き そしじ 麻布十番店

■所在地：東京都港区麻布十番1-5-29 麻布十番レジデンス101

■営業時間：

月～木 11:30～15:30（L.O.14:30）／17:00～23:30 (L.O.22:30)

土日祝 11:30～23:30（L.O.22:30）

■定休日：なし

■席 数：44席

■TEL：03-6459-2529

■HP：https://soshiji-sukiyaki.com/

■Instagram ：@sosiji.sukiyaki

■予約URL：https://reserve.toretaasia.com/sosijiazabu#/

外観イメージ内観イメージ

【株式会社FTG Company】

代表者：代表取締役社長/森川誠

本社所在地：東京都目黒区中目黒3-6-1千陽アポロンビル4F

URL：https://ftg-company.com/