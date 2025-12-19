【12/30・31はコミックマーケット107】KADOKAWAブース販売商品の中からいち推し販売商品をご紹介!!　カドストにて送料無料キャンペーンも合わせて実施中!!

株式会社KADOKAWA

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ（本社：東京都千代田区 取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、コミックマーケット107（以下、C107）に企業出展。会場内ブースで人気タイトルの限定・先行グッズを発売。KADOKAWA C107特設サイト（https://promo.kadokawa.co.jp/comiket/(https://promo.kadokawa.co.jp/comiket/)）では、全ての販売予定商品を公開中。ご確認のうえ、是非ブースにご来場ください。

●いち推しのブース販売商品をご紹介

『ラブライブ！』缶バッジセット 2025-2026冬

『ラブライブ！』より、μ'sメンバー9人のキュートな缶バッジです。

価格：3,500 円（税込）

『ラブライブ！サンシャイン!!』缶バッジセット 2025-2026冬

『ラブライブ！サンシャイン!!』より、Aqoursメンバー9人のキュートな缶バッジです。

価格：3,500 円（税込）

『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』缶バッジセット 2025-2026冬

『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』より、ニジガクメンバー13人のキュートな缶バッジです。

価格：4,800 円（税込）



『ラブライブ！スーパースター!!』缶バッジセット 2025-2026冬

『ラブライブ！スーパースター!!』より、Liella!メンバー11人のキュートな缶バッジです。

価格：4,200 円（税込）

『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』缶バッジセット 2025-2026冬

『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』より、105期生を迎えた8人のキュートな缶バッジです。

価格：3,200 円（税込）

ラブライブ！シリーズ 缶バッジセット 2025-2026冬

ラブライブ！シリーズより、高坂穂乃果・渡辺曜・上原歩夢・澁谷かのん・日野下花帆のキュートな缶バッジ５個セットです。

価格：2,000 円（税込）

ラブライブ！シリーズ AiScReam缶バッジセット

ラブライブ！シリーズより、黒澤ルビィ・上原歩夢・若菜四季のキュートな缶バッジ３個セットです。

価格：1,300 円（税込）

「Re:ゼロから始める異世界生活」トレーディングきらきら缶バッジ ナースメイドコス ver. BOX

TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』より、ナースメイド姿がとっても可愛い描き下ろしイラストを使用した、きらきら仕様の直径約56mmの缶バッジが登場！※全7種

7パック入りの1BOX購入で全柄をそろえることができます。

価格：3,850円（税込）

■「ラブライブ！シリーズ」商品各種 事後通販決定

2025年12月30日・31日開催「コミックマーケット107」で販売予定のラブライブ！シリーズ商品各種につきまして、事後通販が決定いたしました。

予約期間：2026年1月16日（金）～2月17日（火）

発売日：2026年5月予定

詳細はこちら：https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ern00260/

＜「イベント・事後通販」限定商品＞

『ラブライブ！』缶バッジセット 2025-2026冬

『ラブライブ！サンシャイン!!』缶バッジセット 2025-2026冬

『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』缶バッジセット 2025-2026冬

『ラブライブ！スーパースター!!』缶バッジセット 2025-2026冬

『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』缶バッジセット 2025-2026冬

ラブライブ！シリーズ 缶バッジセット 2025-2026冬

ラブライブ！シリーズ AiScReam缶バッジセット

■くじ引き堂会員限定『ラブライブ！スーパースター!!』イラストカードプレゼント！

『ラブライブ！スーパースター!!』オンラインくじ Ver.LoveLive!Days～ゆめかわふぁっしょん～の販売を記念して、 KADOKAWAブースにてイラストカードをプレゼントいたします。



配布条件

ポストカードは、くじ引き堂会員様に対して 1 枚プレゼントいたします。

その場でも会員登録いただけますので、この機会をお見逃しなく！！

※無料で会員登録いただけます。

※重要：年齢制限について

くじ引き堂の会員登録には年齢制限がございます。16 歳未満の方は会員登録ができません。

参加方法・注意事項

・ブース窓口にて、スマートフォン等の画面で「くじ引き堂 マイページ（会員証）」をご提示ください。

・くじ引き堂のご利用には「KADOKAWA-ID」および「くじ引き堂」への情報登録が必要です。

・配布は先着順です。規定枚数に達し次第、配布を終了いたします。

・当日の混雑状況により、配布方法や列形成のルール変更、中止となる場合がございます。

・内容に関して予告なく変更となる場合はございます。

＜オンラインくじ詳細＞

『ラブライブ！スーパースター!!』オンラインくじ Ver.LoveLive!Days～ゆめかわふぁっしょん～

販売期間：2025年12月4日（木）17:00-2026年1月6日（火）16:59

販売価格：1回770円（税込）

詳細ページ：https://kujibikido.com/lp/lovelive_Liella_yumekawa/

■KADOKAWAブース来場者プレゼント！

KADOKAWAブースにご参加いただいた方へ「武蔵野坐令和神社振舞い御餅」をプレゼントいたします。

是非この機会にお買い物を楽しんでいただき、新潟産こがねもち米100%の美味しいお餅もお召し上がりください。

※振舞い御餅は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

●C107 KADOKAWA企業出展情報

ブース：東京ビッグサイト南３・４ホール No.2511

期 間：2025年12月30日(火)、31日(水)

▽特設サイト

https://promo.kadokawa.co.jp/comiket/

▽KADOKAWAイベント情報X（@kadokawa_event）

https://x.com/kadokawa_event

※内容に関して、変更や中止となる場合があります

＜諸注意 ～ 必ずお読みください ～＞

販売商品に関して

・価格はイベント価格・税込です。

・1会計につき1商品3点まで購入が可能です（一部商品を除く）

・販売状況により制限数を変更させていただく場合がございます。

・画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

・転売目的の購入は、お断りいたします。

・当日の販売状況については、Xアカウント(@kadokawa_event)からご確認ください。

・お越しいただく時間によっては 「当日分完売」 となっている場合がございます。

・混雑・荒天候など、安全確保できないと判断した場合、列作成の一時停止や列を解消させていただく場合がございます。

・（一部の商品を除き）コミックマーケット107以降の販売は未定となっております。

・予告無く変更・販売中止となる場合がございます。

お支払い方法に関して

・現金・クレジットカード・スマホ決済・交通系ICでのお支払いが可能です。

・クレジットカードでのお支払いは「一括払い」のみとなります。

・現金以外の決済方法は通信状況により、お会計にお時間をいただく場合やご利用いただけない場合がございます。

購入商品に関して

・レシートは、必ずお受け取りください。

・購入商品と会計内容は、その場で必ずご確認ください。

・購入後の交換は、初期不良を除きお断りしております。

・お客様都合での返品は、お断りしております。

・購入後の対応に関しては、「商品」「レシート」「注文書」が、必要となります。

・開封後の初期不良につきましては、2026年1月13日（火）までにレシート記載のKADOKAWAグッズサポートまでご連絡下さい。

・期日を過ぎてのお問い合わせはお受けできない場合がございますので、予めご了承ください。

・サポートは日本国内に限ります。

●C107 カドスト販売情報

＜カドスト販売情報＞

名称：C107ＫＡＤＯＫＡＷＡブース オンライン in カドスト

期間：2025年11月14日（金）17時～2026年1月15日（木）23時59分 予定

https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/eC107000/

※期間中、上限に達した商品はカドスト分のみ売切れ(受注終了)となります

※受注締切・お届け日は商品によって異なります

※一部商品が送料無料キャンペーン対象外となる場合がございます

詳しくはカドスト内C107特設ページをご確認下さい

◆カドスト概要

カドストはアニメのグッズやBlu-ray・DVD、最新のコミックやラノベなど様々なジャンルを豊富に取り揃えているKADOKAWA公式オンラインショップです。

公式ならではの限定特典付きの商品やオリジナル商品などを多数取り揃えております。

https://store.kadokawa.co.jp/