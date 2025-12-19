福岡で累計1,200万人が訪れ、東京初開催の「東京クリスマスアドベントin上野公園」来場者がアートに出会うきっかけづくりに、九州派の系譜・鳥越一輝氏による全長90mの大作アートを提供

株式会社TODOROKI

株式会社TODOROKI（本社：東京都渋谷区／代表取締役：井上 雅也、以下TODOROKI）と協働するアーティスト・鳥越一輝氏が、12月25日(木)まで開催中の「東京クリスマスアドベントin上野公園」にて、会場内の13棟のヒュッテ（木造小屋）の壁面を使ったアート作品を提供しました。

本作品は幅6メートルと3メートルの巨大壁画で、各ヒュッテの壁面に描かれた作品をすべてつなげると全長約90mにも及ぶ一つの大作として成立します。クリスマスマーケットという日常の延長線上にある空間の中で、来場者が自然にアートと出会う体験を創出しています。

累計1,200万人が訪れたクリスマスイベントに溶け込む「九州派」のアート作品

《Let's go上野クリスマスアドベント》作品一部

「東京クリスマスアドベント in 上野公園」は累計1,200万人が訪れた福岡初のクリスマスイベントで、今年東京・上野公園で初開催となります。光・音楽・芸術を融合させた「五感で楽しむクリスマス」として、世代や国境を超えて多くの人々に愛されています。

鳥越一輝氏は荒々しい筆致と独自技法「beyond stroke」で知られ、見る者の感情を揺さぶる圧倒的なエネルギーで空間を包み込みます。前衛美術「九州派」の精神を受け継ぐ作品としても今作は注目されています。

13棟それぞれに描かれた作品は独立して鑑賞できると同時に、全体を通して一つの物語や世界観を感じられる構成となっており、昼と夜、混雑時と静かな時間帯など、時間帯によっても異なる表情を見せます。

展示概要

・展示イベント名：東京クリスマスアドベント in 上野公園

・展示期間：2025年12月25日（木）まで（11:00～22:30）

・会場：上野恩賜公園 袴腰広場（東京都台東区）

・イベント公式サイト：https://christmas-advent.jp/ueno/

鳥越一輝氏より

「みんなのクリスマス、12月25日はみんなにやってくる――遠い海の向こう、深海のクジラや魚たち、森の動物たち（ネコも！）、南極のペンギンにシロクマ、太古昔の恐竜たちにも、童話の世界にも、プレゼントを配達だ！トナカイたちもがんばるぜ！雪だるまさん溶けないで！寝坊助サンタも許してあげて、キミのもとへも届けるよ。野原で少し休憩しても優しい雪が降って起こしてくれる。寒いけどへっちゃら！星降る夜空に、上野へサンタとみんなで集合だ！！送りものが遅れて渡しても、サンタは優しく見守ってくれる。今回の作品を通じて、みんなで心を温めよう」

アーティストプロフィール

鳥越一輝｜Kazuki Torigoe

1986年福岡県生まれ。2007年日本デザイナー学院九州校卒業後、福岡を拠点に活動する。エロスとタナトスのあわいに揺れる己の感情を、キャンバスに叩きつけるが如き、激烈な筆致が生み出すエモーショナルな抽象表現を特徴としている。

近年は、色面が堆積した岩盤のような画面に、様々な動物達を輪郭線で描出する新たな試みも見られ、その画風は更なる発展を予感させる。



2019年タガワアートビエンナーレ英展大賞受賞を契機に、展覧会活動を本格化。「Kyushu New Art」(博多阪急)や宮津大輔キュレーションによる個展(Gallery MORYTA)などを通じて地域での評価を確立した。2023年以降は東京のGINZA SIXでの展示や、台湾でのART TAIPEI、高雄・台中・台南での個展・アートフェアへの連続出展など、活動圏を東京・アジアへと広げ、国際的な存在感を高めている。

＜四谷・Mikke Galleryでの展覧会にも参加中＞

鳥越氏は現在、四谷のMikke Galleryにて開催中の企画展「共鳴－Resonance」（会期：～2025年12月28日）にも参加しています。本展にあわせて制作した直筆のクリスマスカード作品も販売しており、マーケットでの屋外展示とは異なる、ギャラリー空間ならではの作品表現を楽しむことができます。

https://mikke-gallery.com/exhibition/Kyomei_Resonance

採用強化中：「誰も見たことのない景色をつくる」

TODOROKIでは新たなメンバーを募集中です。アート産業のDX化を軸としたアートエコシステム事業、アートの社会実装を推進するアートトランスフォーメーション事業を両輪に、まだ誰も見たことのない景色をつくります。「それ、面白そう」と笑って飛び込んでくれるあなたと、一緒に未来を描いていきたいと思っています。

■採用特設サイト：https://tdrk-inc.notion.site/TODOROKI-2ef5a9e4e0e1431788cd3c61977960bc(https://tdrk-inc.notion.site/TODOROKI-2ef5a9e4e0e1431788cd3c61977960bc)

■Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/company_4627777(https://www.wantedly.com/companies/company_4627777)

株式会社TODOROKIについて https://tdrk-inc.co.jp/(https://tdrk-inc.co.jp/)

株式会社TODOROKIは、「アートの価値を翻訳し、人と社会に新しい視点を。」をパーパスに掲げ、アートを社会・経済に接続する仕組みづくりに取り組むクリエイティブカンパニーです。アートと多様な領域を結びつける企画・プロデュースをはじめ、アーティスト支援やアートフェア運営、企業・行政との共創プロジェクトなど、翻訳者としてアートの価値を社会に届ける幅広い事業を展開しています。アートを通じて人や地域、企業の可能性を拡張し、持続的な文化・産業の発展に貢献していくことを目指しています。



