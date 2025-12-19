【参加無料】「生成AI導入の壁」を突破する無料オンラインセミナー。営業・バックオフィスの業務をAIへ置き換える具体策を公開。【12/26開催】

株式会社ALCHE

なぜ今、「業務の置き換え領域」を知る必要があるのか

生成AIの進化により、多くの企業が導入を検討し始めていますが、現場では「どの業務から手をつけるべきか」「投資対効果はどうなのか」という課題が散見されます。 本セミナーでは、実際の導入事例やライブデモを通じて、明日から着手できる「AIへの業務置き換え」の具体例を詳説します。

セミナーで学べること

- 営業・マーケティング、バックオフィス、企画開発など主要領域でのAI活用事例

- 業務効率化によるインパクト（時間削減・精度向上・顧客満足度改善）

- 助成金を活用した導入の進め方

- 実際にAIを使った業務自動化のデモンストレーション

■ 本セミナーの主要アジェンダ

主要領域におけるAI活用事例の公開 営業・マーケティング、バックオフィス、企画開発など、各部門で成果が出やすい領域を整理して解説します。

業務効率化によるインパクトの可視化 AI導入による時間削減、精度の向上、そして顧客満足度改善に繋がった実例を紹介します。

AIによる業務自動化の生デモンストレーション 理論だけでなく、実際にAIがどのように業務を遂行するかをリアルタイムで披露します。

■ セミナー開催概要

日時： 2025年12月26日（金） 13:00 ～ 14:00

形式： オンライン

参加費： 無料

定員： 30名（先着順）

詳細・お申し込み： https://techplay.jp/event/990037