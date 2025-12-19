まるで本物！？SNSで話題沸騰の「3Dフルーツアイス」を卸販売中！

株式会社Cqree

関連URL(仕入れサイト「冷TAKU」)：https://frozen-vender.jp/lp/sales/

「冷TAKU（れいたく）」は、SNSを中心に爆発的な人気を集めている、本物の果物を再現した立体的な造形と本格的な味わいが特徴の「3Dフルーツアイス」の卸販売を開始いたしました。

「3Dフルーツアイス」は、SNSやトレンドに敏感な消費者層を中心に“食べるアート”として注目を集めている、最新スイーツです。

現在は世界30カ国以上で展開されており、日本国内においても本格的な市場拡大が進んでいます。

桃やイチゴなどの果実をモチーフに、まるで果物をそのまま切り取ったかのような立体的な造形を再現しており、従来の平面的なアイスとは一線を画す高い視認性と商品訴求力を備えています。

売場やSNS上でのアイキャッチ効果が高く、集客・話題性の創出に貢献する商品です。

また、見た目のインパクトだけでなく、果物本来の色合いや風味を活かした設計により、濃厚な味わいと果肉感のあるくちどけを実現。果物をベースとしたナチュラルな甘みで、品質面でも高い満足度が期待できます。

商品ラインナップ

イチゴ

本物のイチゴを再現した立体デザイン見た目も楽しめる新感覚のアイスです。

イチゴピューレを贅沢に使用しフルーティーな香りとジューシーな味わいが特 徴となります。

モモ

本物のモモを再現した立体デザイン見た目も楽しめる新感覚のアイスです。

モモの濃縮果汁を贅沢に使用し甘みと香りが豊かな味わいが特徴となります。

ブドウ

本物のブドウを再現した立体デザイン見た目も楽しめる新感覚のアイスです。

甘みと酸味のバランスが絶妙な味わいとなります。

レモン

本物のレモンを再現した立体デザイン見た目も楽しめる新感覚のアイスです。

甘酸っぱくてさっぱりとしたすっきりした味わいが特徴となります。

マンゴー

本物のマンゴーを再現した立体デザイン見た目も楽しめる新感覚のアイスです。

マンゴーピューレを贅沢に使用し、トロピカルな甘みとさわやかな味わい が特徴となります。

食材仕入れサイト「冷TAKU(れいたく)」よりご購入いただけます。

ご注文はこちら :https://order.frozen-vender.jp/

～「冷TAKU(れいたく)」とは～

全国各地の人気お取り寄せ商品が一覧から選べる仕入れサイトです。

「有名店の逸品」や内食需要に合わせた「惣菜」、トレンドをおえた話題の「スイーツ」がワンクリックでご購入が可能です。

予めご登録いただいた納品先に商品をお届けいたします。

商材にお困りの際は、専門スタッフがお手伝いさせていただきます。

◆株式会社Cqreeについて

株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。

現在47都道府県から選りすぐりの約3,000店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」も運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、オンライン飲み会ハコシェフなど、現在の状況に即した飲食店の支援に特化したサービスを展開しております。

◆会社概要

会社名：株式会社Cqree（シークリー）

所在地：東京都品川区南大井6-16-16 鈴中ビル大森4階

代表者：鶴田晃平

設立：2014年10月

事業内容：中食総合事業（プロデュース・コンサルティング及び各種プラットフォーム運営）

有名店のおもてなし料理をお届けする法人向け弁当サイト「結膳～yuizen～」

高級ケータリング・オードブル専門サイト「catering selection」

リモート食事会・ハレの日イベント向け高級料理宅配サービス「ハコシェフ」

環境配慮のECO容器や店舗運営資材調達「フードプロデュース事業」

冷凍自動販売機「ど冷えもん」の代理店事業及び冷凍・冷蔵商品のプロデュース

冷凍食品卸・冷TAKU

◆新商品のご案内は、公式アカウントでご案内しております

▼LINE

https://lin.ee/GcS4ruQ

▼Instagram

https://www.instagram.com/frozen_vender/

◆全国の美味しい冷凍食品 卸・仕入のお問い合わせはこちらより（約500商品がご案内可能です）

https://frozen-vender.jp/lp/sales/