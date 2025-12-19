【期間限定半額特価】SIMフリー高コスパスマホ「DOOGEE Note56」

深圳市道格创想电子商务有限公司

DOOGEE は、同社が展開するスマートフォン製品の中でも高いコストパフォーマンスを特長とする「DOOGEE Note56」について、2025年12月19日から2026年1月1日までの期間限定半額特価セールを、Amazon にて実施することを発表しました。 本キャンペーン期間中は、**通常価格25,900円（税込）**のところ、**50％OFFとなる12,900円（税込）**で販売されます。年末年始のタイミングに合わせた、期間・数量限定の特別価格となります。

DOOGEE Note56 は、「必要十分な機能を、より多くの人へ」というコンセプトのもと開発されたSIMフリースマートフォンです。価格を抑えながらも、日常利用に求められる基本性能と使いやすさを兼ね備えており、高コストパフォーマンスモデルとして幅広いユーザー層に向けた設計となっています。 ディスプレイには 6.56インチの大画面ディスプレイを採用し、90Hz の高リフレッシュレートに対応。ウェブ閲覧や SNS 操作、動画視聴時にも滑らかな表示を実現し、エントリークラスの価格帯ながら快適な操作体験を提供します。 OS には Android 16 を搭載。最新のセキュリティ機能と安定した動作環境により、日常的なアプリ利用や情報検索、コミュニケーション用途まで、安心して使用することが可能です。シンプルで直感的な操作性は、スマートフォン初心者にも配慮された設計となっています。

バッテリーには、6150mAh の大容量バッテリーを内蔵。通勤・通学や外出先での長時間利用にも対応し、充電回数をできるだけ減らしたいユーザーにとって大きなメリットとなります。 また、DOOGEE Note56 は SIMフリー仕様（キャリアロックなし）を採用しており、国内外の通信事業者の SIM カードを自由に利用可能です。さらに 4G デュアルSIMにも対応しているため、仕事用とプライベート用の回線を1台で使い分けるなど、多様な利用シーンに柔軟に対応します。通信キャリアに縛られない点は、通信費を抑えたいユーザーにとっても魅力的なポイントです。

DOOGEE は、過剰なスペック競争ではなく、実用性と価格のバランスを重視した製品開発を行っており、Note56 もその方針を反映したモデルです。今回の通常価格から50％OFFとなる期間限定特価は、同製品の魅力をより多くのユーザーに体験してもらうための特別な機会となります。 本キャンペーンは、2025年12月19日から2026年1月1日までの期間限定で実施され、在庫がなくなり次第終了となります。価格や在庫状況は変更となる場合がありますので、最新情報は Amazon 商品ページをご確認ください（https://www.amazon.co.jp/dp/B0G64QMTRY）。