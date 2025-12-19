“最も韓国に近い焼肉店”がカリフォルニアを経て“焼肉激戦区”東京・赤坂に日本初上陸！『KALBI SOCIAL CLUB TOKYO』12月22日オープン

株式会社S.I.M JAPAN

世界各国にさまざまな業態の飲食店を80店舗以上展開するSamchully（サムチュリー）グループである、株式会社S. I. M JAPAN（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金漢相）は、韓国発の焼肉ブランド「KALBI SOCIAL CLUB（以下KSC）」のグローバル第2号店・日本第1号店舗として、『KALBI SOCIAL CLUB TOKYO（カルビ ソーシャル クラブ トーキョー、以下KSC TOKYO）』を、2025年12月22日（月）、東京都港区赤坂にグランドオープンします。

KSC TOKYO 公式サイト :http://kalbisocialclub.jp/

■本場韓国発の伝統的な焼肉ブランドが日本初上陸！『KALBI SOCIAL CLUB TOKYO』

「KSC」は、昨年アメリカのカリフォルニア州にグローバル第1号店をオープンし、この度の東京・赤坂が第2号店となる韓国焼肉ブランドです。ブランド名の「ソーシャルクラブ」は、韓国の伝統文化の「宴＝Janchi（チャンチ）」”を表現しており、「KSC TOKYO」では、韓国古来の伝統的な内装の中で、お客様の目の前で完成する“振るキムチ”「シェイクザットキムチ」や「水冷麺」、「ドンチミ冷麺」といった「K-BBQ」を通して、赤坂見附駅から徒歩2分で、まるで韓国に降り立ったかのような“現地そのもの”を体験することができます。また、ブランド名の通り、「シグネチャーカルビ」や「48時間漬けカルビ」など、韓国伝統のカルビ専門店を現代的に再解釈し、象徴的なメニューである「カルビ」を通じて人と人がつながる「ソーシャルクラブ」体験をご提案します。

グローバル第1号店としてオープンしたカリフォルニア店は、現在も連日満席となる反響をいただいており、我々の提案する「K-BBQ」が、文化の異なるアメリカにおいても共通する感覚を持ち、いま求められている空間であることがわかりました。

そして、このたびのグローバル第2号店は、日本という、我々韓国ともっとも文化が近い、親しみのある国に「KSC」という伝統的でありながら新しい食の文化を届けたいと考え、この焼肉というジャンルが幅広く親しまれている、赤坂エリアへの出店に至りました。

「KSC TOKYO」は、カジュアルな韓国料理から、本格的な焼肉ブランドまで数多くが並ぶ、都内でも有数の“焼肉激戦区”である赤坂エリアにおいて、「最も“韓国”に近い焼肉店」として「韓国特有の宴文化＝Janchi（チャンチ）」をご提供します。

■『KALBI SOCIAL CLUB TOKYO』主なメニュー

骨付きテーブル仕上げカルビ

『KALBI SOCIAL CLUB TOKYO』を代表する、特製だれをテーブルで塗って焼き上げる香ばしいカルビ。

\3,300（税込）

クリスピー海鮮チヂミ

たっぷり海鮮をのせたサクサクのチヂミ。

海鮮の風味が広がる旨味溢れる一品。

\2,200（税込）

プルコギチャプチェ

プルコギの旨味が絡む韓国式の春雨料理。

もちもち食感と深い味わいが特徴。

\1,800（税込）

濃厚鶏だしカルグクス

濃厚鶏だしもちもち麺。

骨付き鶏もも肉を添えた贅沢な一品。

\1,500（税込）

プルコギキムチチャーハン

プルコギと熟成キムチの黄金バランスによるチャーハン。

香ばしさと旨味が弾ける一皿。

\1,500（税込）

■『KALBI SOCIAL CLUB TOKYO』概要

店舗名：KALBI SOCIAL CLUB TOKYO

開業日：2025年12月22日（月）

所在地：東京都港区赤坂4-2-8 金春ビル 2F

アクセス：赤坂見附駅10番出口徒歩3分／赤坂駅１番出口より徒歩3分

営業時間：月～金 11:00～15:00/17:00～24:00（L.O. 23:00）

土日祝 12:00～15:00/17:00～22:00（L.O. 21:00）

席数：80席（テーブル19席/個室1席）

電話番号：03-6277-6668

公式サイト：http://kalbisocialclub.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kalbisocialclub_jp/