【Xプレゼントキャンペーン】大好評につき重版出来!!　名将？　炎上老人？　広岡達朗の現在と過去に迫った傑作ノンフィクション『正しすぎた人』、抽選で3名様に著者サイン入り単行本が当たる！

株式会社文藝春秋

３年におよぶ取材で明らかになった広岡達朗の栄光と落日。93歳の広岡達朗は何を語るのか――？

1978年、苛烈な「管理野球」で弱小球団だったヤクルトスワローズを球団史上初の日本一に導いた名将広岡達朗。ときに「冷酷な監督」と批判され、現在ではそのコメントがウェブで炎上して「老害」と揶揄されることもある広岡の知られざる素顔を描いた『正しすぎた人 広岡達朗がスワローズで見た夢』（長谷川晶一著、文藝春秋刊）は、12月８日に刊行。野球ノンフィクションとしては異例の注目を集め、発売即重版となりました。

『正しすぎた人 広岡達朗がスワローズで見た夢』書影

◇ 『正しすぎた人 広岡達朗がスワローズで見た夢』 内容紹介

1978年、ヤクルトスワローズを球団史上初の日本一に導いた広岡達朗。苛烈な「管理野球」で知られる名将は、弱小球団だったスワローズをどう改革し、ライバル巨人や球界最強と称された阪急をも打ち倒す“戦う集団”へと変貌させたのか。そして日本一の翌年、なぜスワローズは崩壊し、広岡は球団を去ることになったのか――。

Number Web掲載時から大きな反響を呼んだ連載『「広岡達朗」という仮面――1978年のスワローズ』を全面的に改稿し、大幅な書き下ろしを加えた待望の書籍化です。

己が信じる正しさを貫き通し、球界に多くの敵を作った広岡とは、いったい何者だったのか。ときに「冷徹な監督」と批判され、現在ではそのコメントがウェブで炎上して「老害」と揶揄されることもある広岡の知られざる素顔とは。93歳になったいま、広岡はどのように生き、死のうとしているのか。高齢の広岡への取材を続けるうちに筆者が抱く焦燥感や哀しみも、生々しく記録しました。

広岡達朗本人をはじめ、スワローズOBの若松勉、松岡弘、大矢明彦、八重樫幸雄、杉浦享、伊勢孝夫、水谷新太郎、日本シリーズで対戦した阪急OBの福本豊と山田久志、巨人での後輩にあたる王貞治、そして広岡の長女・祥子さんなど、多くの関係者にインタビューを実施しました。

生粋のスワローズファンである筆者が、綿密なリサーチと取材を繰り返し、これまでにない角度から広岡達朗の「過去と現在」に光をあてた証言ノンフィクション。事前予約が殺到し、12月8日（月）発売当日に重版が決定した傑作です！

書籍の帯裏には、昭和の野球人たちの広岡達朗評が並びます

■著者 長谷川晶一さんからのメッセージ

執筆のきっかけは、「90代を迎えた広岡達朗の今を描きたい」という思いでした。1978年、それまで優勝とは無縁だったヤクルトスワローズを、球団創設初となる優勝、日本一に導いた、当時46歳の広岡は「名将」と称されました。そして、90代を迎えた今、歯に衣着せぬ彼の発言はしばしば炎上し、「老害」と呼ばれることもあります。「名将と老害」という毀誉褒貶を併せ持つ広岡に「ぜひ話を聞きたい」というところから本書は始まりました。

3年にわたる広岡本人へのロングインタビューはもちろん、78年のスワローズナイン、そして愛娘の証言を加え、「46歳の広岡、93歳の広岡」を描く試みは、私にとって、実に刺激的なものとなりました。78年の広岡がスワローズにもたらしたもの、そして、一般的に「管理野球」と称される彼のマネジメント術は、およそ半世紀が経過する今も新鮮なものでした。一方、卒寿を過ぎた広岡の姿からは、「人が老いていくこと、そして死を迎えること」を否応なく意識させられました。

長きにわたって、「広岡達朗」という傑物に話を聞き続け、このたび、ようやく一つの形となって発表

できることを嬉しく思います。多くの方に読んでもらえることを切に希望しています。

■著者 プロフィール

長谷川晶一（はせがわ・しょういち）

1970年5月13日生まれ、東京都出身。早稲田大学商学部卒業後、出版社勤務を経て2003年に独立。以降はノンフィクションライターとして活動する。著書に『詰むや、詰まざるや 森・西武vs野村・ヤクルトの2年間 完全版』（双葉文庫）、『名将前夜 生涯一監督・野村克也の原点』（KADOKAWA）、『プロ野球12球団ファンクラブ全部に20年間入会してみた！』（集英社）、『道を拓く 元プロ野球選手の転職』（扶桑社）など。近著は『神宮球場100年物語』（朝日新聞出版）。日本文藝家協会会員。

■書誌情報

書 名：『正しすぎた人 広岡達朗がスワローズで見た夢』

著 者：長谷川晶一

発売日：2025年12月8日

判 型：四六判並製

定 価：2,090円（税込）

ISBN：978-4-16-392053-5

書籍情報：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920535