【12/22（月）まで】阪神梅田本店に、リサ・ラーソンの最大規模のクリスマスマーケットがオープン！

株式会社トンカチ（東京都目黒区、代表：勝木悠香理）は、2025年12月17日（水）～22日（月）の6日間、阪神梅田本店 8階催事場にて、スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンとトンカチストアのクリスマスマーケットを開催いたします。リサ・ラーソンの代表的な陶器はもちろん、店頭販売は阪神梅田本店限定の「ココロシズカの午（黄金）」やトンカチストア限定の「ドットの特別ポニーさん」、本イベントで初登場の「まねくねこのこ（虎）」など特別なアイテムが揃っています。

～TONKACHI presents～

リサ・ラーソンのFantastisk Market

2025年12月17日（水）～12月22日（月）

※最終日は午後5時まで

阪神梅田本店 8階 催事場

特設サイト：https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/saiji/lisalarson/

トンカチストア＆阪神梅田本店限定

「ココロシズカの午（黄金）」\7,700（税込）

イベントでの販売予定数：30個

阪神梅田本店と、リサ・ラーソンのクリスマスコラボレーションを記念して制作された数量限定カラーのココロシズカの午（うま）。長崎県波佐見の工房にて1点ずつ職人の手で作られています。

黄金カラーは、オンラインショップ（トンカチストア）及び、本イベントにて限定販売いたします。

リサとダーラナの馬

スウェーデンの伝統的な木彫りの民芸品である「ダーラナの馬」は、どの家庭にもある縁起物であり、子どものおもちゃとして親しまれている。それって、まるで日本の干支のようじゃない？と気づいたことから干支シリーズが生まれました。

波佐見焼について

波佐見焼とは長崎県東波佐見町で焼かれる磁器のこと。400年以上の歴史を持つ伝統的な焼き物です。波佐見町は燃料（木々）、水（小河川）、土（陶石）というやきものの生産に欠かせない３つの条件が揃った、窯業に非常に適した環境を持つ地域です。

透けるような「白磁」と呉須（青藍色の顔料）で絵付けされた「染付」の深い味わいが特徴です。

トンカチストア限定アイテム

ドットの特別ポニーさん \17,600（税込）

限定500体のみ製造され、トンカチストアとトンカチのPOP UPでしか手に入らない特別な「ドット」模様のポニーさん。

※イベントでの販売にはオンライン購入特典の巾着は付属しません。

https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2362

ココロシズカの午（青）\7,700（税込）

https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2353

先行販売アイテム

トンカチストアでの発売より一足お先にお求めいただけるアイテムもございます。

【イベント開催記念】まねくねこのこ（虎）

阪神梅田本店とのコラボレーションを記念して制作された波佐見焼の「まねくねこのこ」虎バージョン。会場にて先行販売いたします。

エスタシオン×リサ・ラーソン コラボレーションシューズ

スケッチねこたちLeaves Series 湯呑み＆お茶碗

はりねずみのトラベルシリーズ

特別販売アイテム

スーツケース（はりねずみ）折りたたみボストンバッグ

「野菜をMOTTO」×リサ・ラーソン

「野菜をMOTTO」公式サイトおよび直営店、各種オンラインショップでのみ販売をしていたコラボレーションスープギフトが、本イベントでもお求めいただけます。

公式サイト：https://yasaiwomotto.jp/blogs/content/lisa-larson

トンカチアーチストのグッズも充実

会場には、マリアンヌ・ハルバーグ、イェンニ・トゥオミネン、ドナ・ウィルソン、M. B. ゴフスタインの作品、グッズも充実！新作アイテムもお見逃しなく。

マリアンヌ×瀬戸焼の最新作、「あめふるゆのみ」と「ばらふるゆのみ」も会場にてお求めいただけます。

特設サイト：https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/mh_yunomi

ばらふるゆのみ（seto) \5,500（税込）あめふるゆのみ（seto) \5,500（税込）

リサ・ラーソン

1931年9月9日、スウェーデン南部に生まれる。ヨーテボリ大学芸術学部デザイン工芸校に学んだ後、スウェーデンの陶磁器メーカー、グスタフスベリのアートディレクターであったスティグ・リンドベリに請われグスタフスベリ社に入社。同社の黄金期を支える中心的なデザイナーとなる。1952年、画家のグンナル・ラーソンと結婚。1980年にフリーランスとなり、以後、数多くのクライアントと仕事をする。2000年代より株式会社トンカチ（日本）とのコラボレーションがスタートし世界的な再ブレークの契機となる。2022年スウェーデンの芸術と工芸を刷新し、豊かにした長年の優れた仕事に対して政府から勲章を授与される。2024年3月11日没。

▽トンカチストア

https://shop.tonkachi.co.jp(https://shop.tonkachi.co.jp)

▽リサ・ラーソンオフィシャルサイト

https://lisalarson.jp(https://lisalarson.jp)