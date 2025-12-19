“プレサンスブランドとしての価値ある暮らし”を、より多くの人に。

株式会社プレサンスコーポレーション

株式会社プレサンスコーポレーション（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：原田昌紀）は、当社グループ会社である株式会社プレサンス住販（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：山岸嘉章）が運営する会員制サービス「CLASS PRESSANCE」の取り組みを拡充し、より多くのお客様に“プレサンスブランドとしての価値ある暮らし”をお届けしてまいります。

「CLASS PRESSANCE」は、お客様とプレサンスグループをつなぎ、住まい探しからご購入後の暮らしまでをトータルで支える、会員様限定のライフサポート・プログラムです。従来の「友の会」を発展させた会員制度で、これまでは新築・中古物件の購入や売却時の割引優待を中心に展開してきました。リニューアル後は、従来の割引優待に加え、企業との提携による特典や、会員限定のお得な情報をお届けするなど、より充実したサービスへと進化します。

詳細・登録はこちら

URL：https://pressance-jyuhan.co.jp/class-pressance/

〈株式会社プレサンスコーポレーション〉

株式会社プレサンスコーポレーションは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。2024年には、近畿圏で15年連続、名古屋市内で14年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。

URL：https://www.pressance.co.jp/

〈株式会社プレサンス住販〉

株式会社プレサンス住販は、株式会社プレサンスコーポレーションのグループ会社として、新築分譲マンションの販売や新築戸建て住宅の自社開発・販売を行う不動産会社です。住まいの提供を通じて、人々の暮らしや健康的なライフスタイルの実現をサポートしています。

URL：https://pressance-jyuhan.co.jp/

