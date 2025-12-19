リスト作成時間を90%削減！Googleマップ×SNS営業を支援する「Leadgram」提供開始。見込み客抽出からDM送信までをワンストップで支援

株式会社スゴヨク

WEBマーケティングとシステム開発を手掛ける株式会社スゴヨク(https://sugoyoku.com/?prtimes01)（本社：福岡県福岡市、代表取締役：重富 翼）は、GoogleマップとSNSを連携させた新しい営業支援ツール「Leadgram（リードグラム）(https://leadgram.dev/?prtimes_top)」の提供を開始したことをお知らせいたします。本ツールは、店舗集客や新規開拓における見込み客リストの作成を自動化し、営業活動の効率を劇的に向上させることを目的としています。

【開発の背景】



多くの企業、特に地域に根差したサービスを展開する事業者にとって、新規顧客の開拓は重要な経営課題です。しかし、従来の営業手法では、「Googleマップで一軒ずつ店舗情報を検索しリスト化するのに膨大な時間がかかる」「画一的なDMでは返信率が低い」「システムでの大量送信はスパムと判定されるリスクがある」といった多くの課題を抱えていました。株式会社スゴヨク(https://sugoyoku.com/?prtimes02)は、これらの課題を解決し、より多くの事業者がコア業務に集中できる環境を創出するため、Leadgram(https://leadgram.dev/?prtimes02)を開発いたしました。

【Leadgram(https://leadgram.dev/?prtimes_about01)の概要】



Leadgram(https://leadgram.dev/?prtimes_about02)は、Googleマップでエリアと業種を指定するだけで、対象となるローカルビジネスのSNSアカウント（Instagram, X, Facebookなど）を自動で抽出し、見込み客リストをワンクリックで作成できるクラウドサービスです。リスト作成から顧客管理、パーソナライズされたDMの送信支援までをワンストップで提供し、営業プロセスのDXを力強く推進します。

【Leadgram(https://leadgram.dev/?prtimes_reason)の主な特徴】



- Googleマップ連携による効率的なリード発見指定したエリア・業種の店舗情報をGoogleマップから自動で取得。これまで手作業で行っていたリサーチとリスト作成の時間を大幅に削減します。- テンプレート機能によるDMのパーソナライズと効率化効果的なDM文面をテンプレートとして保存可能。顧客名やサービス名を自動で差し込む変数機能により、パーソナライズされたアプローチを効率的に実現し、返信率の向上に貢献します。- スパムリスクを軽減する安心の送信機能送信作業は手動操作で行い、1時間9件・1日30件の送信制限を設けることで、各種SNSの利用規約に準拠した安全な運用をサポートします。アカウント凍結などのリスクを最小限に抑えます。- 直感的なUIと分析ダッシュボードITツールに不慣れな方でも導入初日から使いこなせるシンプルなデザインを採用。ダッシュボードでは、発見したリード数やDM送信数、セールスファネルの状況を可視化し、データに基づいた営業戦略の改善を支援します。



【料金プラン】



より多くの事業者様にご利用いただくため、無料でお試しいただけるプランから、事業規模に応じた有料プランまで、シンプルで透明性の高い料金体系をご用意しております。

【今後の展望】



現在Ver.1.0のため、今後は、AIを活用した最適なDM文面の自動生成機能や、さらなる対応SNSの拡充、CRM/SFAツールとの連携強化などを予定しております。お客様の声を反映しながら、より一層のサービス価値向上に努めてまいります。

【AIの導入の開発画面一部】







【株式会社スゴヨクについて】



「世界を変える 貪欲な伴走型マーケティング会社」をビジョンに掲げ、データ解析に基づくWEBマーケティング支援、成果に直結するクリエイティブ制作、業務効率化システムの開発などを手掛けています。私たちは単なる制作・開発会社ではなく、お客様のビジネスを成功に導くための技術と情熱を持った「実行部隊」として、事業の成長を伴走支援します。

会社名: 株式会社スゴヨク(https://sugoyoku.com/?prtimes_about02)

代表者: 代表取締役 重富 翼

所在地: 福岡県福岡市中央区舞鶴1-8-39-3F

設立: 2016年7月15日

事業内容: WEB制作、WEBマーケティング、広告運用代行、AIシステム開発 他

URL: https://sugoyoku.com/(https://sugoyoku.com/?prtimes_about03)







【本件に関するお問い合わせ先】



株式会社スゴヨク(https://sugoyoku.com/?prtimes_contact)

担当: 川上 晋平

TEL: 050-3626-5044

Email: info@sugoyoku.com

（※Webサイトのお問い合わせフォームからもご連絡いただけます）

