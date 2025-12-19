TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』より、キャラクターをイメージした香水が登場！
※リリース内の画像をご使用の際は以下のクレジット記載をお願いいたします。
((C)東川篤哉／小学館／「謎解きはディナーのあとで」製作委員会)
香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』 より、登場キャラクターの「宝生麗子」「影山」「風祭京一郎」をイメージした香水を発売します。
当社が運営するオンラインストア「DREAMING PRINCESS」とAmazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」では１２月１９日(金)より販売を開始します。
TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』 イントロダクション
コミカライズ、テレビドラマ、映画、舞台とメディアミックスされている東川篤哉の同名人気小説が、満を持してテレビアニメ化！
2025年4月から6月まで、全国フジテレビ系”ノイタミナ”にて放送されました。
国立署の新米刑事、宝生麗子は世界的に有名な「宝生グループ」のお嬢様。
「風祭モータース」の御曹司である風祭警部の下で、数々の事件に奮闘中。
大豪邸に帰ると、地味なパンツスーツからドレスに着替えてディナーを楽しむ麗子だが、
難解な事件にぶちあたるたびに、その一部始終を相談する相手は“執事兼運転手”の影山。
「お嬢様の目は節穴でございますか？」
――暴言すれすれの毒舌で麗子の推理力のなさを指摘しつつも、
影山は鮮やかに事件の謎を解き明かしていく。
毒舌執事×令嬢刑事コンビの大人気ミステリが、
アニメとなって華麗に開幕。
謎解きはディナーのあとで オードパルファム 宝生麗子
赤ワインを思わせる豊潤な香りは、世界的な企業グループ「宝生グループ」の財閥令嬢である華麗な姿が思い浮かびます。
その中からあらわれるスパイスやウッディの深みが広がる香りは、刑事として仕事を真面目にこなす堅実な印象を与えてくれます。
“お嬢様”と“刑事”の二面性を表現した宝生麗子をイメージした香水です。
香調：フルーティウッディノート
＜香りイメージ＞
トップノート：グレープ、コニャック、クローブバッド
ミドルノート：ローズ、ダバナ、イモーテル
ラストノート：バニラ、ムスク、ラブダナム
謎解きはディナーのあとで オードパルファム 影山
エキゾチックでスパイシーな香りは、執事としての礼儀はわきまえながらも、容赦ない毒を吐く姿を表現しています。
次第に変化する花々や木々が織りなす魅惑的な香りは、麗子が持ち帰った事件を、話を聞いただけで鮮やかに謎を解き明かす様子を感じ取ることができます。
スマートでミステリアスな雰囲気を持つ、影山をイメージした香水です。
香調：スパイシーセンシュアルノート
＜香りイメージ＞
トップノート：アニス、シナモン、キャロットシード
ミドルノート：カナンガ、ローズ、ジャスミン
ラストノート：ムスク、サンダルウッド、シダーウッド、トンカビーン
謎解きはディナーのあとで オードパルファム 風祭京一郎
果実の上品な甘さと弾けるようなフレッシュな香りは、「風祭モータース」の御曹司で、刑事らしからぬド派手な格好をする姿を連想させてくれます。
そこからお菓子のようなグルマンノートに変化する香りは、彼の甘いもの好きなところと、「小学生レベル以下」と言われる程の子供っぽさを表現しました。
自由奔放で推理力がからっきしな、風祭京一郎をイメージした香水です。
香調：フレッシュフルーティノート
＜香りイメージ＞
トップノート：ペアー、メロン
ミドルノート：ピオニー、コットンキャンディ
ラストノート：バニラ、サンダルウッド、ホワイトムスク
商品概要
■謎解きはディナーのあとで オードパルファム 宝生麗子
価格 ：5,500円（税込）
容量 ：50ml
成分 ：エタノール、香料、水
原産国 ：日本
■謎解きはディナーのあとで オードパルファム 影山
価格 ：5,500円（税込）
容量 ：50ml
成分 ：エタノール、香料、水
原産国 ：日本
■謎解きはディナーのあとで オードパルファム 風祭京一郎
価格 ：5,500円（税込）
容量 ：50ml
成分 ：エタノール、香料、水
原産国 ：日本
各種リンク
アニメ『謎解きはディナーのあとで』公式ページ：https://nazod-anime.com/
フェアリーテイル株式会社『謎解きはディナーのあとで』商品ページ：https://fairytail.jp/products/nazoD/parfum/
フェアリーテイル株式会社 X：https://x.com/fairytailparfum
(C)東川篤哉／小学館／「謎解きはディナーのあとで」製作委員会
フェアリーテイル株式会社
フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。
会社概要
社名：フェアリーテイル株式会社
代表取締役：熊谷勇希
所在地：東京都港区赤坂7丁目11-7 三共赤坂ビル
コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/