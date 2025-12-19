ヴァイキング戦略RPG『ヴァイキングライズ』×実写版『ヒックとドラゴン』12月18日より全世界同時開催！
ヴァイキング戦略RPG『ヴァイキングライズ』を運営するIGG（本社：シンガポール、香港証券取引所上場)は、実写映画版『ヒックとドラゴン』との期間限定コラボイベントを2025年12月18日（木）より全世界同時開催いたします。
本コラボでは、世界中で愛される「ヒック」と「トゥース」がゲーム内に登場。両作品に共通する「ヴァイキング」というテーマを軸に、映画のファンから戦略ゲームユーザーまで、すべてのプレイヤーに新しいドラゴンとの体験を提供します。
■コラボの背景と世界観の融合
『ヴァイキングライズ』の本格的なヴァイキングの世界観に、人間とドラゴンの友情を描く『ヒックとドラゴン』が登場します。 本作の自由建築やリアルタイム戦略要素に、映画さながらのドラゴンたちが加わることで、かつてない没入感を実現しました。
■コラボ限定コンテンツとゲームプレイ
本イベントでは、『ヒックとドラゴン』をテーマにした多彩な限定アイテムが登場します。
限定装飾:集結チャリオットスキン、アイコンフレーム、エモート等が導入されます。
ドラゴン召喚システム:特定のアイテムを消費することで、様々なタイプ、レア度、属性のドラゴンを召喚できます。
イベントトークン交換:「依頼システム」や「冒険」を通じて収集したトークンを、限定装飾と交換可能です。
■豪華報酬が手に入る特別プロモーションページも公開
イベント開始を記念し、専用のプロモーションページを公開いたしました。
ドラゴンの訓練冒険：ページ限定のミニゲームをプレイ可能。
ドラゴンの卵孵化イベント：ゲーム内報酬を獲得できます。
特別プロモーションページ：https://vr.igg.com/topic/httyd/
■『ヴァイキングライズ』概要
・タイトル：ヴァイキングライズ (Viking Rise)
・ジャンル：ヴァイキング戦略RPG
・価格：基本無料（アイテム課金あり）
・公式Xアカウント：https://x.com/Vikingrise_jp
・対応OS：iOS/Android/Amazon/Steam
・ダウンロードはこちら： https://g.igg.com/dCHVm0
■『ヒックとドラゴン』について
2010年のアニメ化以来、世界興行収入16億ドル以上、アカデミー賞4部門ノミネートを記録。2025年6月公開の実写版は、最先端の視覚効果で6億3,000万ドル以上の興収を達成しました。2027年6月には実写版第2作の公開も予定されています。
■IGGについて
IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。「ロードモバイル」「ドゥームズデイ：ラストサバイバー」「ヴァイキングライズ」「タイムプリンセス」「ミシックヒーローズ」「モバイル・ロワイヤル」「Castle Clash」などが人気タイトル。