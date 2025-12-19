ヴァイキング戦略RPG『ヴァイキングライズ』×実写版『ヒックとドラゴン』12月18日より全世界同時開催！

IGG

ヴァイキング戦略RPG『ヴァイキングライズ』を運営するIGG（本社：シンガポール、香港証券取引所上場)は、実写映画版『ヒックとドラゴン』との期間限定コラボイベントを2025年12月18日（木）より全世界同時開催いたします。

本コラボでは、世界中で愛される「ヒック」と「トゥース」がゲーム内に登場。両作品に共通する「ヴァイキング」というテーマを軸に、映画のファンから戦略ゲームユーザーまで、すべてのプレイヤーに新しいドラゴンとの体験を提供します。

■コラボの背景と世界観の融合

『ヴァイキングライズ』の本格的なヴァイキングの世界観に、人間とドラゴンの友情を描く『ヒックとドラゴン』が登場します。 本作の自由建築やリアルタイム戦略要素に、映画さながらのドラゴンたちが加わることで、かつてない没入感を実現しました。

■コラボ限定コンテンツとゲームプレイ

本イベントでは、『ヒックとドラゴン』をテーマにした多彩な限定アイテムが登場します。

限定装飾:集結チャリオットスキン、アイコンフレーム、エモート等が導入されます。

ドラゴン召喚システム:特定のアイテムを消費することで、様々なタイプ、レア度、属性のドラゴンを召喚できます。

イベントトークン交換:「依頼システム」や「冒険」を通じて収集したトークンを、限定装飾と交換可能です。

■豪華報酬が手に入る特別プロモーションページも公開

イベント開始を記念し、専用のプロモーションページを公開いたしました。

ドラゴンの訓練冒険：ページ限定のミニゲームをプレイ可能。

ドラゴンの卵孵化イベント：ゲーム内報酬を獲得できます。

特別プロモーションページ：https://vr.igg.com/topic/httyd/

■『ヴァイキングライズ』概要

・タイトル：ヴァイキングライズ (Viking Rise)

・ジャンル：ヴァイキング戦略RPG

・価格：基本無料（アイテム課金あり）

・公式Xアカウント：https://x.com/Vikingrise_jp

・対応OS：iOS/Android/Amazon/Steam

・ダウンロードはこちら： https://g.igg.com/dCHVm0

■『ヒックとドラゴン』について

2010年のアニメ化以来、世界興行収入16億ドル以上、アカデミー賞4部門ノミネートを記録。2025年6月公開の実写版は、最先端の視覚効果で6億3,000万ドル以上の興収を達成しました。2027年6月には実写版第2作の公開も予定されています。

■IGGについて

IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。「ロードモバイル」「ドゥームズデイ：ラストサバイバー」「ヴァイキングライズ」「タイムプリンセス」「ミシックヒーローズ」「モバイル・ロワイヤル」「Castle Clash」などが人気タイトル。