JBA Blockchain Award 2025で『Person of the Year（Japan）』部門の他、５部門中４部門を受賞

日本円ステーブルコイン「JPYC」を取り扱うJPYC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：岡部 典孝、以下「当社」）は、代表取締役の岡部典孝が一般社団法人日本ブロックチェーン協会（JBA）が主催する「JBA Blockchain Award 2025」において「Person of the Year（Japan）」をはじめ、合計4つの賞を受賞したことを報告いたします。

「JBA Blockchain Award 2025」について

「JBA Blockchain Award 2025」は、2025年のブロックチェーン界隈を振り返り、話題になったニュースや活躍した人・企業を独自の基準で選出・表彰する賞で、今回が5回目の開催となります。本アワードでは、選出にあたり5つの部門それぞれについて一般の方々による投票が行われ、その結果、各部門の受賞が決定されました。

その中で当社は、全5部門のうち4部門において受賞するという評価をいただきました。

受賞した賞は以下のとおりです。

- Person of the Year- Product/Service of the Year- News of the Year- Headline of the Year

代表岡部典孝よりメッセージ

この度は「JBA Blockchain Award 2025」において複数の賞を受賞することができ、大変光栄に思っております。

今年は資金移動業者登録に向けて全社一丸となって取り組み、その結果、資金移動業者としての登録および日本円ステーブルコイン「JPYC」の発行を実現することができました。

今回の複数受賞は、スタートアップとして事業に真摯に向き合い、一歩ずつ積み重ねてきた取り組みが評価されたものだと受け止めております。

JPYCは「社会のジレンマを突破する」というミッションのもと、今後もステーブルコインを通じた新たな価値創出に挑戦し続けてまいります。

日本円ステーブルコイン「JPYC」の特徴

当社が発行する日本円建ステーブルコイン「JPYC」は、日本円と1：1で交換可能な日本円建ステーブルコインであり、裏付け資産は日本円（預貯金および国債）によって保全します。これにより、お客様は同額の日本円に償還できるステーブルコインを利用できます。今回の資金移動業で発行される日本円建ステーブルコイン「JPYC」はAvalanche、Ethereum、Polygonの3つのチェーンで発行されています。

日本円建ステーブルコイン「JPYC」は、スマートコントラクトと組み合わせた様々なオンチェーンサービスだけでなく、将来的には給与や報酬として受け取る、ATMを介して現金として引き出すなど、多種多様な方面でのユースケースの可能性があり、未来の金融インフラとして幅広い活用方法が期待できます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000283.000054018.html

JPYC株式会社について

当社は、2021年よりステーブルコインに関する事業を展開しています。これまで、前払式支払手段として日本円建トークン「JPYC Prepaid」を発行してまいりました。資金移動業者の登録を得て、国内資金移動業者としては初めてとなる日本円建ステーブルコイン「JPYC」の発行を通じ、国内外における日本円建ステーブルコイン事業の中核的存在を担い、透明性や低コスト送金といった特性を活かし、効率的なデジタル金融イノベーションを推進してまいります。

会社概要

・会社名 ：JPYC株式会社

・代表者 ：代表取締役 岡部 典孝

・所在地 ：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル４階 FINOLAB内

・設立 ：2019年11月

・事業内容 ：電子決済手段の発行及び償還、ステーブルコイン等ブロックチェーンに関す るコンサルティング、他

・加入団体 ：一般社団法人 ブロックチェーン推進協会（BCCC） 会員

一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会（JCBA） 会員

一般社団法人 日本資金決済業協会 第一種会員

一般社団法人 Fintech協会 ベンチャー会員

デジタルアセット共創コンソーシアム（DCC）

一般社団法人 JPCrypto-ISAC 賛助会員

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会（JVCEA） 第一種会員

・ホームページ ：https://corporate.jpyc.co.jp/

・X（Twitter） ：https://x.com/jpyc_official



