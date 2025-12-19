ÀãÆ»¤Î°ÜÆ°ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¡ª²¹Àô½É¡ÖÂÈø¤Î½É ¤«¤¸¤«¡×ÅìÉðÆü¸÷±ØÈ¯Ãå¤ÎÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹ÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä
³ô¼°²ñ¼Ò½÷¾½Î¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¡§»°ÂðÂç¸ù¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÂÈø¤Î½É ¤«¤¸¤«¡×¤Ç¤Ï¡¢Åß¤ÎÎ¹¹Ô¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÅìÉðÆü¸÷±Ø¤ª¤è¤ÓJRÆü¸÷±Ø¤È½É¤ò·ë¤ÖÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹ÉÕ¤ÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤ò2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë～1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î½ÉÇñÆü¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÎãÇ¯¡¢Àã¤¬¹ß¤ë»þ´ü¤Ë¤Ï¡ÖÀãÆ»¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤¬¿´ÇÛ¤Ç¡¢¼Ö¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Åßµ¨ÆÃÍ¤Î°ÜÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆÅß¤ÎÂÈø¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÀãÆ»¤Î±¿Å¾¤ä¾è¤ê´¹¤¨¤ÎÉéÃ´¤Ê¤¯¡¢ÅìÉðÆü¸÷±Ø¡¦JRÆü¸÷±Ø¤«¤éÅö´Û¤Þ¤Ç²÷Å¬¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¤ÈÆ±³Û¤ÇÁ÷·Þ¤¬ÉÕ¤¯´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀãÆ»¤Ç¤â°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ËÅö´Û¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
Á÷·ÞÉÕ¤¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¡ª¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¤ÈÆ±³Û¤ÎÆÃÅµ¥×¥é¥ó
¢¡ ¥×¥é¥ó³µÍ× ¢¡
- ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë～1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸ÂÄê
- ¶è´Ö¡§ÅìÉðÆü¸÷±Ø¡¿JRÆü¸÷±Ø¢ÎÂÈø¤Î½É ¤«¤¸¤«
- ½ÐÈ¯»þ´Ö¡§Âè1ÊØ 10:00¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë²¹Àô¤äÃë¿©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êËþµÊ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè2ÊØ 14:00¡¡ÅþÃå¸å¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥àー¥º¤Ë¤ªÉô²°¤Ø¤´°ÆÆâ
- ¥×¥é¥óÎÁ¶â¡§13,200±ß～/1Ì¾ÍÍ¡Ê2Ì¾°ì¼¼ÍøÍÑ»þ¡Ë
10»þÈ¯¤Î¥Ð¥¹¤Ç¤ª±Û¤·¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÍºÂç¤ÊÀã·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥í¥Óー¤Ç¤´¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª¿©»ö½è¤ÇÃë¿©¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÁ°¤Î¤ª»þ´Ö¤â¤´¼«Í³¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Àã¤Îµ¨Àá¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÀÅ¼ä¤Ê¶ä»³Ê¿¤ÎÉ÷·Ê¤ÈÈþÈ©¤ÎÅò¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ 10»þÊØ¤Î¤´ÂÚºß¥¤¥áー¥¸ ¢¡
10¡§00¡¡ÅìÉðÆü¸÷±Ø¡Ê¤Þ¤¿¤ÏJRÆü¸÷±Ø¡Ë¥íー¥¿¥êー½¸¹ç¡¿½ÐÈ¯
11¡§00¡¡ÂÈø¤Î½É¤«¤¸¤«Ãå¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Î¤ª¼êÂ³¤
12¡§00¡¡Ãë¿©¡Ê¤´¼«¿È¤Ç¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
14¡§00¡¡¤´ÆþÍá
～ÍâÆü～
9¡§00 ¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡£ ÂÈø¤Î½É¤«¤¸¤«½ÐÈ¯
10¡§00¡¡ÅìÉðÆü¸÷±Ø¤Þ¤¿¤ÏJRÆü¸÷±Ø¥íー¥¿¥êーÅþÃåÍ½Äê
¢¨Å·¸õÅù¡¢¸òÄÌ»ö¾ð¤Ë¤è¤êÍ½Äê»þ¹ï¤è¤êÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´Í½Ìó¿Í¿ô¤Ë¤è¤ê¥Ð¥¹¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Á÷·Þ¥Ð¥¹ÉÕ¤Ç°Â¿´
ÌµÎÁÁ÷·Þ¥×¥é¥ó¤Î¸¡º÷¤Ï¤³¤Á¤é¡¡¡ä :
https://booking.okamijuku.com/booking/result?code=01958dcd-b5d3-71b1-93e0-aeb90b2adf2b&checkin=2026%2F01%2F02&checkout=2026%2F01%2F03&type=rooms&is_day_use=false&order=price_low_to_high&is_including_occupied=false&hotel_plan_codes=16439488%2C15100156&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&parentUrl=https%3A%2F%2Fashio-kajika.jp&parentPathname=%2F&closed_icon_messages=&triplabot_session=dXNlcl9fNjcyZmQ0ZGYtNmRmMS00OTEyLWFkMDktYzYzZDM1ZGJkMDcx&mcp_currency=JPY
¡ÖÈþÈ©¤ÎÅò¡×¤òÀã¸«ÏªÅ·¤ÇËþµÊ
¢¡ ÈþÈ©¤ÎÅò¤Ç¿´¤Þ¤Ç²¹¤Þ¤ëìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò ¢¡
Åö´Û¼«Ëý¤Î²¹Àô¡Ö¹®¿½¤ÎÅò¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¤Ë¤ÆÈþÈ©¤Î²¹Àô¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àô¼Á¡§¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡¦¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¾Î²»À±ö¡¦Ãº»À¿åÁÇ±öÀô
¸úÇ½¡§ÀÚ¤ê½ý¡¢¤ä¤±¤É¡¢ËýÀÈéÉæÉÂ¡¢¿À·ÐÄË¡¢¶ÚÆùÄË¤Ê¤É
¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ëÅò¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¹®¿½¤ÎÅò¡×¤Ï¡¢È©¤Î³Ñ¼Á¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Íî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¹â¤¤ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Åò¾å¤¬¤ê´¶¤ò¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Àã¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¡¢Îä¤¨¤¿ÂÎ¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¤ë¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹®¿½¤ÎÅò¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡¡ä :
https://ashio-kajika.jp/news/6/
¹®¿½¤ÎÅòÆÃÍ¤Î¤È¤í¤ß¤Ï½À¤é¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤È©¿¨¤ê
³«Êü´¶¤¢¤ëÀä·ÊÏªÅ·É÷Ï¤¡Ê¹ÈÍÕ¥·ー¥º¥ó¡Ë
Áë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ëÂç¼«Á³¡Ê¹ÈÍÕ¥·ー¥º¥ó¡Ë
²¹Àô¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢Æü¸÷¤Î»³¤Î¹¬¤òÌ£¤ï¤¦
¡ÖÈþÈ©¤ÎÅò¡×¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤¢¤È¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤òËÉÙ¤Ë»È¤Ã¤¿²ñÀÊÎÁÍý¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÍ¼¿©¤ò¡£
¤´Í¼¿©¤Ë¤ÏÆü¸÷Ì¾»º¤Î¡ÖÅòÇÈ¡×¤äÀ¶Î®¤¬°é¤àÀîµû¡¢½Ü¤Î»³ºÚ¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿²ñÀÊÎÁÍý¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÈø¤ÎÎò»Ë¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³¤¬°é¤ó¤À¼¢Ì£¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò°ìÉÊ°ìÉÊ¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Àã·Ê¿§¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÀÅ¼ä¤ÎÃæ¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¶¿ÅÚ¤ÎÌ£¤ò¡¢ÃÏ¼ò¤È¤È¤â¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿²ñÀÊÎÁÍý¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡Ë
ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Ä«¿©¤â
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤é¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¡õ¥í¥°¥¤¥ó¤Ç£µ¡ó¤ªÆÀ¤Ç¤¹
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤´Í½Ìó¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â5¡óOFF¡×¤Î³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢Â¾¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤âºÇ°ÂÃÍ¤Ç¤´Í½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÂÈø¤Î½É ¤«¤¸¤« ¸ø¼°HP¡¡¡ä :
https://ashio-kajika.jp/
»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡¡¡¡¡§ÂÈø¤Î½É ¤«¤¸¤«
µÒ¼¼¿ô¡¡¡¡¡§15¼¼
Íá¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ÂçÍá¾ì¡¦ÏªÅ·É÷Ï¤¡¦¥µ¥¦¥Ê
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©321-1511¡¡ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»ÔÂÈøÄ®5488
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§Æü¸÷±§ÅÔµÜÆ»Ï©¡ÖÀ¶ÂìIC¡×¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó30Ê¬
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://ashio-kajika.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò ½÷¾½Î
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®3ÃúÌÜ23ÈÖ ¿ÀÅÄ¶ÓÄ®°ÂÅÄ¥Ó¥ë11F
ÂåÉ½¼Ô¡§»°Âð¡¡Âç¸ù
ÀßÎ©¡§2004Ç¯8·î20Æü
URL¡§https://okamijuku.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Î¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Î±¿±Ä¼õÂ÷·Ð±Ä¡¦±¿±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°