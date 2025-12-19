“大人の嗜みが映える、10坪の秘密空間”「三丁目ノ夜」新宿の街に12月20日オープン

株式会社ハイエストクルー細部にいたるまで光や影を巧みに演出し、誰もが魅力的に映る非日常空間

都会の喧騒から一歩逸れた、新宿三丁目の路地裏。2025年12月20日（土）、そこに住所を持たない店・「三丁目ノ夜」が静かに幕を開ける。

選ばれた人だけが辿り着ける、わずか10坪の秘密の社交場。店に足を踏み入れた瞬間、光・香り・音・影が織りなす空気が、訪れた人の心をやわらかく解きほぐす。

ここで過ごす時間は、“嗜みを愛する大人が、自分の魅力に気づくための体験”そのものだ。

店内にあるものすべては“大人の嗜み”を引き立てるための装置

10坪という濃密な空間を、“秘密の社交場”として設計した「三丁目ノ夜」。

人生にそっと寄り添う音響・美しい陰影を生む灯りや質感、静かに揺れる香り――。

また空間の中には、映画「大奥」や能楽の世界など多彩な作品を手掛ける、草月流顧問・池坊師範の華道家・横井紅炎氏による三丁目ノ夜に合わせた『月下の紅』を製作。

まるで舞台のように、大人が自分の魅力に気づくための空間。主役は自分自身。

形あるものも、目に見えない空気や質感も、この場所のすべてが“嗜み”を引き立てる装置なのだ。

唯一無二の文化体験――大人が文化を嗜むための空間

「三丁目ノ夜」で提供するのは、飲食という枠を超えた“文化体験”。ここでしか触れられない価値を、4つの柱で創り上げる。

葉巻の本格的な取り扱い

国内では希少なキューバ産葉巻のほか、多様な銘柄を揃え、

“ここでしか手に入らない一服”を提供。

日本でも極めて希少なパイプ体験

店内でパイプを購入後、そのまま店で嗜める。

“パイプキープ”という独自の体験価値。

夜を4杯で巡る“夜香コース”

お酒×香り×世界観を旅する特別体験。香りと味覚の変化で“夜を旅する”ことをコンセプトにしたオリジナルコース。

本コースを彩るのは、ショコラティエ Norico-Chocol’art が本店のためだけに創り上げたオリジナルショコラ。香り・質感・余韻が夜の移ろいと共鳴し、唯一無二の味覚体験を完成させる。

オーナー権利システム

限定30名の人数で、当店を自分の店として名乗れる権利。

SNSやHP、名刺にオーナー記載可能、さらに様々な特典を用意

※1次募集枠15名は2日で完売。2次募集は2026年に告知予定

代表コメント

三丁目ノ夜は、

『大人の嗜みが映える秘密の社交場』をコンセプトに、

新しい夜の価値を新宿三丁目でスタートいたします。

ご来店されるすべての方が主役であり、

パイプシガーや葉巻、そして選りすぐりのお酒のラインナップ。

それらすべては嗜好品であり、同時にこの空間を構成する要素の一つです。

当店を通じて、

新しい自分の発見や、人との自然な繋がりが生まれていく。

これまでの夜とは、少し違う。

けれど、確かに心地いい。

三丁目ノ夜は、

大人の嗜みが映える夜を、ここ新宿三丁目から静かに始めていきます。

店舗情報

三丁目ノ夜 ロゴ

三丁目ノ夜

住所：東京都新宿区新宿3-8-5（一部非公開）

営業時間：20:00～27:00

※営業時間は変動する場合がございます。

定休日：日曜日

座席数：17席

URL：https://sanchome-no-yoru.com/

＜会社概要＞

社名： 株式会社ハイエストクルー

設立： 2020年6月

代表： 代表取締役 小島 潤

所在地： 千葉県千葉市中央区生実町1814-3

事業内容：イベント企画・制作・運営・飲食事業

公式HP： https://highest-crew.co.jp/